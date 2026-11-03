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Trump neví, co může způsobit: Pokud omezí pomoc Kyjevu, poválečnou obnovu Ukrajiny může ovládnout Čína

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Dennívýzva
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Obnova Ukrajiny bude stát téměř 588 miliard dolarů. Kdo ji zaplatí a postaví, ten bude mít vliv na desetiletí dopředu, a Peking už stojí ve frontě.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Rawpixel
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 04:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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