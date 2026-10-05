Trubičky poctivě od základu: Domácí listové těsto jim dodá křehkost, kterou kupované jen těžko nahradí

U nás doma se máslové trubičky nikdy nepekly jen tak narychlo, aby bylo něco ke kávě. Když se do nich pustila babička ze Slovenska, šlo se na to pomalu a bez řečí kolem. Domácí listové těsto zvládala s takovou jistotou, že jsem její způsob časem začala dělat taky. Poctivé překládání, pořádně rozpálená trouba a pevný bílkový sníh udělají své. Trubičky jsou křehké, lehké a pro mě pořád chutnají stejně jako tehdy, když jsem je jedla jako dítě.
Tenhle recept mám ráda i proto, že si na nic nehraje. Je pracnější, to ano, ale dává smysl. Máslová část se schová do druhého těsta, potom se těsto několikrát rozválí a přeloží a mezitím odpočívá v chladu. Lednice tady není formalita. Díky tomu jsou trubičky
hezky vrstvené, křehké a po upečení pěkně vyběhnou. Bílkový sníh dělám po babiččině způsobu, tedy nad párou. existuje, jenže tenhle sníh lépe drží, leskne se a po naplnění nespadne hned po první hodině. Rychlejší varianta
Můj tip: Domácí listové těsto si nejradši připravím už den předem. Druhý den je pak práce o dost klidnější: rozválet, nakrájet, namotat na formičky, upéct a naplnit. U těchto trubiček se spěch nevyplácí, a většinou se to pozná hned při válení. Domácí listové těsto potřebuje svůj čas, vrátí se to v chuti
Trubičky, někdo jim říká spíš kremrole, mají u nás pořád trochu slavnostní místo. V cukrárně kolem nich člověk projde bez velkého přemýšlení, doma je z toho ale pečení na několik etap. Základ je těsto. Jedna část je máslová a mastnější, druhá pevnější a pružnější díky
vodě, žloutkům, octu a špetce soli. Když se obě spojí, rozválí a opakovaně překládají, vzniknou vrstvy, které se v horké troubě oddělí a zvednou. Recept na poctivé máslové trubičky z domácího listového těsta
Doba přípravy těsta: asi 40 minut čisté práce Odpočinek těsta v lednici: nejméně 4× 30 minut Doba pečení: přibližně 12-15 minut Teplota trouby: 220 °C Počet porcí: zhruba 18-22 trubiček Ingredience, které budeme potřebovat
Máslová kostka: 250 g másla 100 g hladké mouky
Druhé těsto: 200 g hladké mouky, případně ještě trochu podle potřeby 100 ml vlažné vody 1 lžíce octa 4 žloutky 1 špetka soli
Bílkový sníh: 6 bílků 360 g cukru krupice
Dokončení: moučkový cukr na lehké posypání trocha másla na vymazání formiček Postup přípravy máslových trubiček s bílkovým sněhem
1. Začněte
máslovou kostkou. Máslo promíchejte se 100 g hladké mouky a rychle zpracujte, aby vznikla kompaktní hmota. Vytvarujte nižší kostku nebo čtverec, zabalte ji a dejte do lednice zpevnit.
2. Do mísy nasypte
200 g hladké mouky, přilijte 100 ml vlažné vody, přidejte ocet, žloutky a sůl. Vypracujte hladké, spíš tužší těsto. Trochu připomíná těsto na domácí nudle. Hněťte několik minut, aby bylo pružné a při dalším zpracování se netrhalo.
3. Druhé těsto rozválejte na pomoučněném válu na větší čtverec. Doprostřed dejte vychlazenou
máslovou kostku, klidně lehce našikmo. Rohy těsta přes ni přeložte jako psaníčko a spoje pořádně přitiskněte. Máslo se při válení rádo dere ven, když má kudy.
4. Těsto opatrně rozválejte do delšího obdélníku. Složte ho na třetiny, zabalte a uložte na
30 minut do lednice. Stejné rozválení a skládání zopakujte ještě třikrát, pokaždé po půlhodinovém odpočinku v chladu.
5. Pokud nemusíte péct hned, nechte těsto po posledním překládání v lednici až do druhého dne. Mně takhle vycházejí nejhezčí vrstvy. Těsto je pevnější, lépe se s ním zachází a při válení tolik neprotestuje.
Troubu rozehřejte na 220 °C
6. Kovové formičky na trubičky lehce potřete
máslem. Těsto rozválejte na plát silný asi 3 milimetry a nakrájejte ho na proužky široké přibližně 1,5 až 2 centimetry.
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7. Proužky namotávejte na formičky
spirálovitě od širší části. Okraje se mají jen trochu překrývat. Není to kvůli vzhledu samotnému; trubičky pak lépe drží tvar a v troubě se tolik nerozjíždějí.
8. Trubičky dejte na plech a pečte v dobře vyhřáté troubě asi
12 až 15 minut, dokud se nenafouknou a nezezlátnou. Z formiček je stáhněte ještě teplé, ale opatrně. Když vychladnou přímo na kovu, sundávají se hůř a některé se snadno nalomí.
9. Na
bílkový sníh dejte do kovové nebo skleněné mísy 6 bílků a 360 g cukru krupice. Mísu posaďte nad vodní lázeň a šlehejte, dokud sníh není pevný a lesklý. Potom mísu sundejte z páry a ještě chvíli šlehejte, aby sníh trochu zchladl.
10. Vychladlé trubičky naplňte sněhem pomocí cukrářského sáčku. Když sáček zrovna není po ruce, dá se pomoct i lžičkou, jen je to pomalejší a méně úhledné. Nakonec je lehce poprašte
moučkovým cukrem. Nejlepší jsou v den přípravy, v chladu ale vydrží pěkné i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Vychladlé trubičky naplníme sněhem pomocí cukrářského sáčku. Foto: Cooky.cz, Naplněné trubičky můžeme posypat moučkovým cukrem. Rady z mojí kuchyně Nespěchejte na překládání: Když těsto neodpočívá dost dlouho, máslo se začne tlačit ven a vrstvy nebudou tak výrazné. Formičky mažte jen lehce: Opravdu stačí tenký film másla. Když ho dáte moc, těsto po kovu klouže a hůř se namotává. Sníh vyšlehejte do pevna: Má být hustý, hladký a lesklý, ne řídký. Jen tak v trubičkách dobře drží. Plňte až po vychladnutí: Do teplého pečiva sníh nepatří. Povolí, zvlhne a trubičky ztratí křehkost.
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