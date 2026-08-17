Trpišovský po první ztrátě Slavie: Reprezentační zápasy nám vzaly síly, Provod dostal křeče v 70. minutě

Neděle 21. září 2025, stadion U Nisy, 87. minuta. Vasil Kušej dostává míč po Prekopově přenechání, zakončuje a zachraňuje Slavii alespoň bod. Do té chvíle červenobílí prohrávali od 14. minuty po gólu domácího Hodouše a vypadali jako tým, který přijel bez paliva. Jindřich Trpišovský to po zápase pojmenoval bez obalu: „Celkově špatný výkon, takový mdlý.“ A hned přidal příčinu, dvanáct hráčů na zářijových reprezentačních srazech, pozdní návraty, vynucené změny v sestavě ještě v den utkání.
Dvanáct slávistů po celém světě
2. září Slavia oznámila nominace: sedm hráčů do české reprezentace, po jednom za Slovensko, Řecko, Libérii a Gambii, k tomu dvojice Oscar Dorley a Divine Teah za Libérii. Dvanáct seniorů v národních týmech znamená dvanáct různých itinerářů, časových pásem a zátěžových profilů. Když se hráči vrátili, měl Trpišovský podle svých slov první společný trénink v plném složení až krátce před Libercem. Některé změny v sestavě musel řešit den předem, jiné ještě dopoledne v den zápasu.
Provod v Liberci nezačal v základní jedenáctce. Šel do hry až po hodině a podle pozápasových ohlasů ho kolem 70. minuty zastavily křeče. Trenér po zápase uvedl, že stav Provoda i Douděry bude klub teprve vyhodnocovat v následujících dnech. Tomáš Chorý nehrál vůbec; dva dny po utkání asistent Pavel Řehák vysvětlil, že měl drobné zranění dolní končetiny a klub ho ještě šetřil.
Liberec měl recept
Domácí nebyli jen pasivním příjemcem slávistické únavy. Zavřeli střed, vyhráli první souboje a donutili Slavii hrát mimo rytmus. Trpišovský sám přiznal, že „Liberec byl živější a všude dřív“. Kušej po zápase řekl, že se Slavia „bála hrát“. Liberec tím natáhl svou domácí sérii bez porážky od Slavie na čtyři ligové zápasy, a to pro tým, který byl po devíti kolech devátý, není málo. Předtím doma uhrál remízu i s Plzní.
Klíčové bylo, co Liberec udělal v první půli. Špatné běžecké výkony hostů, o kterých Trpišovský mluvil, nebyly jen čísla na GPS vestách. Projevily se v neschopnosti presovat vysoko, v pomalém přechodu do útoku a v absenci důrazu v soubojích. Hodouš ve 14. minutě skóroval do otevřené obrany a domácí pak pohodlně kontrolovali tempo hry.
Vysvětlení, ne alibi
Trpišovský po Liberci balancoval na tenké hraně. Na jedné straně pojmenoval objektivní příčiny: reprezentační zátěž, chybějící lídry vzadu, omezenou zastupitelnost v defenzivě. Na druhé straně výkon neomlouval. „Nikdo nemůže táhnout 60 zápasů v sezoně, do toho počítám i reprezentaci,“ řekl, ale zároveň dodal, že některé individuální výkony nebyly dost dobré a že tým musí být v poslední třetině i v soubojích výrazně lepší. Tón byl jasný: příčina ano, alibi ne.
Zajímavé je, že širší nahraditelnost podle něj funguje lépe v útoku než v obraně. Vpředu má Slavia varianty, vzadu je každá absence cítit víc. To je strukturální problém, který jedna reprezentační pauza neodhalí, ale zvýrazní.
Co přišlo po Liberci
Remíza v 9. kole Chance Ligy znamenala pád z čela tabulky. Slavia byla druhá, o bod za Spartou, na stejném počtu bodů s Jabloncem. Jenže program se nezastavil: následovaly Brozany v poháru, Dukla v lize, Inter Milán v Lize mistrů a 5. října derby na Letné. Právě 315. pražské derby skončilo 1:1 a Slavia zůstala jediným neporaženým týmem soutěže.
Liberec tedy nebyl signálem krize. Byl prvním ostrým testem toho, co se stane, když se soutěžní kalendář opravdu zahustí a klub nemá luxus plné rotace. Trpišovský to věděl, a právě proto nemluvil jen o únavě, ale i o tom, že výkon byl pod standardem. Protože únava přijde vždycky. Otázka je, jestli na ni má tým odpověď.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle