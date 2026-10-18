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Trpišovský označil Chorého vyloučení za stupidní. Útočník přijde o Ligu Mistrů v Istanbulu

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Trenér Slavie Jindřich Trpišovský označil vyloučení Tomáše Chorého v zápase s Hradcem Králové za naprosto stupidní. Útočník dostal za poslední dvě sezony už čtvrtou červenou kartu a neodcestuje s týmem k úternímu utkání Ligy mistrů s Fenerbahce.
Trpišovský označil Chorého vyloučení za stupidní. Útočník přijde o Ligu Mistrů v Istanbulu

Trpišovský označil Chorého vyloučení za stupidní. Útočník přijde o Ligu Mistrů v Istanbulu

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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