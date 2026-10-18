Trpišovský označil Chorého vyloučení za stupidní. Útočník přijde o Ligu Mistrů v Istanbulu

Šéf klubu Jaroslav Tvrdík po Chorého excesech v závěru minulé sezony řekl, že už si útočník za Slavii nikdy nezahraje. Spoluhráči i trenéři se ovšem za Chorého postavili a majitel Pražanů Pavel Tykač rozhodl, že se do mužstva vrátí.
Rodák z Olomouce je dnes znovu zklamal a v 55. minutě mužstvo oslabil. „Červená karta během zápasu. Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Posunek k ponížení nebo zesměšnění rozhodčího v přerušené hře - zdvižený prostředníček směrem k rozhodčímu," uvedl hlavní sudí Jan Všetečka do zápisu o utkání.
Chorý byl od začátku loňského srpna v lize již počtvrté vyloučen a se čtyřmi červenými kartami se v samostatné české éře z hráčů Slavie vyrovnal dosud „vedoucímu" Oscaru Dorleyovi. „S Tomášem jsem ještě o jeho vyloučení nemluvil. Po zápase jsem ho neviděl a abych pravdu řekl, vidět ho ani nechci. Tohle není zkrat, ale naprosto stupidní věc. Jsem z toho rozčarovaný, zdrcený a mohl bych použít spoustu dalších výrazů," uvedl Trpišovský.
V Edenu tak znovu vyvstala otázka, co bude s Chorým dál. Kouč cítí jeho chování jako zradu poté, co se ho v létě zastal. „Samozřejmě jsme se za něj všichni postavili a věřili, že tohle už neudělá. Čekal jsem, že při jeho stylu hry ještě někdy červenou kartu dostane možná v zápalu boje za nějaký souboj. Ale tohle vůbec ne. Řekneme si to uvnitř, nerozumím tomu. Jednoznačně překročil hranici, do Istanbulu s námi nepoletí. Neumím si představit, že s námi teď bude," dodal trenér.
Nikdo na stadionu nejprve nevěděl, co se vlastně stalo. Až fotografie a televizní záběry ukázaly, že Chorý v reakci na podle něj neodpískaný faul si jako by otíral obličej a přitom ukázal rozhodčímu prostředníček. Sudí si toho všiml a ihned vytasil červenou kartu.
„Dnes to asi necháme být a budeme to řešit až v dalších dnech. Pokud je to tak, jak popsal rozhodčí, už je to poněkolikáté. Před sezonou jsme měli několik sezení a rad nás zkušených, že už se to nesmí stát. Mohlo nás to v minulosti stát třeba i titul. Jestli to byl opravdu takový zkrat, to už je špatné a neomluvitelné," řekl kapitán týmu Tomáš Holeš.
O Chorého se během podzimu zajímala Plzeň, odkud do Edenu přišel. Slavia útočníka neuvolnila a zůstalo ve hře, že s ním prodlouží smlouvu. Je možné, že po dnešku se situace změní.