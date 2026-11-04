Trpišovský bere 30 milionů, Arteta až 750. Přesto mají víc společného, než by se zdálo

Ve středu 4. listopadu ve 21:00 se v pražském Edenu potkají dva muži, které od sebe dělí propast. Mikel Arteta přiveze mistra Premier League, Jindřich Trpišovský bude hájit domácí trávník Slavie, která v této sezoně Ligy mistrů zatím získala jediný bod. Příjmy obou trenérů se liší zhruba pětadvacetkrát. Přesto se na lavičkách sejdou dva trenéři stejného typu: ani jeden není hasič, kterého klub povolal na rok a pak vyměnil. Oba dostali to, co je v dnešním fotbale vzácnější než peníze. Roky.
Kolik berou: odhad proti odhadu
Žádný z klubů platy svých trenérů nezveřejňuje, a tak se srovnání opírá o mediální odhady.
U Trpišovského se naposledy veřejně objevila čísla z roku 2023. Blesk a iSport tehdy podle zdrojů z hráčského a agenturního prostředí psaly o 1,3 milionu korun měsíčně s očekávaným navýšením na 1,5 milionu. K tomu prémie, údajně 250 tisíc korun za každou ligovou výhru. Samotný základ by tedy dělal kolem 18 milionů ročně. S prémiemi za sezonu plnou vítězství a s evropskými bonusy se roční příjem může vyšplhat až k 30 milionům, potvrzená částka to ale není.
U Artety je stopa čerstvější. Arsenal v říjnu oznámil prodloužení smlouvy do června 2030, výši platu ovšem neuvedl. Agentura AP s odkazem na deník The Times píše o 20 milionech liber ročně, tedy zhruba 584 milionech korun. Jiné citace téhož listu uvádějí až 25 milionů liber, což odpovídá přibližně 730 milionům korun. Po zaokrouhlení se tak dostáváme k hranici 750 milionů.
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|Trpišovský (Slavia)
|Arteta (Arsenal)
|U klubu od
|prosinec 2017
|prosinec 2019
|Smlouva
|do 2029 + opce na 3 roky
|do června 2030
|Odhad ročního příjmu
|18 mil. Kč základ, s prémiemi až desítky milionů
|584 až 730 mil. Kč
|Zdroj odhadu
|Blesk/iSport, 2023
|The Times přes AP a další
Artetova částka přitom vychází z logiky anglického trhu. Podle BBC se jeho tábor při vyjednávání srovnával s Diegem Simeonem a Pepem Guardiolou, o nichž se psalo jako o trenérech s platem nad 20 milionů liber. Česká liga takový trh nemá. V roce 2023 se podle odhadu Blesku pohyboval plat brněnského trenéra kolem 80 tisíc korun měsíčně.
Dva projekty místo hasičských štací
Trpišovský přišel do Edenu v prosinci 2017. Arteta do Londýna o dva roky později, rovnou z pozice Guardiolova asistenta v Manchesteru City. Pro Baska to bylo vůbec první angažmá v roli hlavního trenéra. Arsenal tehdy riskoval a nováčkovi dal prostor. Prostor dostal i Trpišovský, když vedení Slavie nesáhlo po trenérské výměně ani v horších obdobích.
Obě sázky se vyplatily. Arsenal pod Artetou nejdřív stabilizoval kabinu, vyhrál FA Cup a potom třikrát skončil v lize druhý. V sezoně 2025/26 přišel první titul po 22 letech a k tomu finále Ligy mistrů. Podle BBC je dnes Arteta po Guardiolově odchodu nejdříve působícím trenérem v anglické nejvyšší soutěži a jediným současným trenérem Premier League, který ji vyhrál.
Trpišovského účet je v českém měřítku stejně výmluvný. Podle oficiálního oznámení Slavie má čtyři ligové tituly, čtyři vítězství v MOL Cupu, čtyři ocenění pro kouče sezony, dvě čtvrtfinále Evropské ligy a čtvrtfinále Konferenční ligy. Klub k tomu vyčíslil 734 gólů, 353 zápasů a 784 bodů. Taková čísla nejsou jen osobní vizitkou trenéra. Ukazují, že se klubu jeho práce vrací.
Rozdíl je hlavně v měřítku soutěže. Arteta vyhrál nejbohatší ligu světa, Trpišovský opakovaně ovládl tu českou a s klubem z menšího trhu se pravidelně probojovával do jarních fází evropských pohárů. Podle nás jde o dva výkony stejné kategorie, jen na jiném jevišti.
Čas, štáb a fanoušci
Kde se oba trenéři skutečně potkávají, ukazují jejich smlouvy. Slavia v prosinci 2025 prodloužila spolupráci nejen s Trpišovským, ale s celou trenérskou trojicí, tedy i s Jaroslavem Kolářem a Pavlem Houšteckým. Smlouva platí do roku 2029 a obsahuje opci na další tři roky, takže výhledově sahá daleko za rok 2030. Klub v oznámení výslovně mluvil o odměně, závazku a radosti pro fanoušky.
Arsenal použil při podpisu podobný slovník. Vedení mluvilo o dlouhodobé cestě, výjimečném vztahu mezi trenérem a klubem a o ambici proměnit jeden titul ve vítěznou éru. Premier League o prodloužení informovala jako o podpisu trenéra, který tým postavil od základů.
Společné rysy se dají shrnout do několika bodů:
- Dlouhodobost. Oba jsou u svých klubů déle než šest let, což je v moderním fotbale výjimka.
- Stálý štáb. Trpišovský pracuje s týmiž lidmi roky, Arteta si v Londýně vybudoval vlastní realizační tým.
- Herní identita. Slavia i Arsenal mají rozpoznatelný styl: agresivní presink, intenzitu a důraz na standardní situace.
- Vazba na tribuny. Oba trenéři dokázali fanouškům vrátit pocit, že klub něco staví.
Trpišovský přitom příležitosti odejít měl. Seznam Zprávy popsaly, že po sezoně Ligy mistrů 2019/20 si pro něj do Prahy přijel Nottingham Forest. Odmítl. „Nemám důvod v tuhle chvíli odcházet,“ citoval ho později Sport.cz. Opakovaně také říkal, že má v hlavě jen Slavii.
V tom je podle nás jádro celé věci. Peníze vysvětlují rozdíl mezi Premier League a českou ligou. Nevysvětlují ale rozdíl v trenérské metodě, protože ten skoro neexistuje. Oba kluby pochopily totéž: trenér, který má čas, dokáže postavit víc než trenér, který má jen rozpočet.
Středeční večer v Edenu
Středeční zápas bude čtvrtým soubojem obou klubů od roku 2021. Tehdy se ve čtvrtfinále Evropské ligy Slavia v Londýně dlouho držela a uhrála remízu 1:1, odveta v Praze ale skončila 0:4. Loni 4. listopadu vyhrál Arsenal v Edenu 3:0 po gólu Bukayi Saky a dvou trefách Mikela Merina. Max Dowman se v tom zápase stal nejmladším hráčem v historii Ligy mistrů.
Statistiky svazu UEFA jsou pro domácí neúprosné. Arsenal je proti Slavii neporažený v pěti zápasech, třikrát vyhrál a dvakrát remizoval. Slavia nevyhrála 22 utkání v hlavní fázi Ligy mistrů a v posledních pěti domácích zápasech proti anglickým týmům nedala gól. Londýňané navíc v Lize mistrů dlouho neprohráli v normální hrací době.
Trpišovský před zápasem upozorňoval na sílu Arsenalu při standardních situacích, na univerzálnost jeho hráčů a na rotace. Šanci Slavie vidí v aktivitě a v rychlém přechodu dopředu po zisku míče. Kdo chce na obrazovce vidět, v čem jsou si oba trenéři podobní, měl by sledovat několik věcí:
- intenzitu presinku hned po ztrátě míče,
- pohyb krajních obránců při rozehrávce,
- rohy a přímé kopy Arsenalu,
- odvahu mladších hráčů Slavie v přechodové fázi,
- reakce z lavičky ve chvíli, kdy se zápas zlomí.
Přenos vysílá Nova Sport 3, k dispozici je i v nabídce Oneplay.
Na jedné lavičce bude sedět muž, jehož roční plat by zaplatil celou kabinu soupeře. Na druhé muž, který kvůli Slavii odmítl Premier League. Až si po zápase podají ruce, potká se dvojice trenérů, kterým jejich kluby věřily dost dlouho na to, aby mohli něco postavit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner