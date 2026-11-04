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Trpišovský bere 30 milionů, Arteta až 750. Přesto mají víc společného, než by se zdálo

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Trenér Slavie si podle odhadů ročně vydělá desítky milionů korun, Arteta v Arsenalu až kolem 750 milionů. Oba ale spojuje stejná sázka: čas.
Trpišovský bere 30 milionů, Arteta až 750. Přesto mají víc společného, než by se zdálo

Trpišovský bere 30 milionů, Arteta až 750. Přesto mají víc společného, než by se zdálo

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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