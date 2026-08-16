Trpišovského plán k titulu. Ve Slavii má 6 vyvolených, zbytek hráčů točí

13. května 2026 stál Trpišovský na lavičce v Edenu, sledoval výhru 5:1 nad Jabloncem a mohl si oddechnout. Sám pak mluvil o
nejtěžší sezoně kariéry, kombinace obhajoby titulu s Ligou mistrů brala týmu sebevědomí a každý ligový bod stál víc sil než obvykle. Právě proto sáhl k něčemu, co od něj česká liga neznala: místo velkých obměn sestavy zúžil rotaci na jasně definovaný střed. Výsledkem nebyl jeden taktický trik, ale systém, který Slavii donesl druhý titul v řadě. Kdo jsou vyvolení, a proč zrovna šest
Trpišovský nikdy veřejně nevyjmenoval žádnou šestici opor. Klub ani trenér nepublikovali seznam „nedotknutelných“. Přesto se z
oficiální minutáže sezony 2025/26 a z opakujících se jarních sestav dá rekonstruovat poměrně zřetelná kostra:
Hráč Minutáž Zápasy Role v kostře Lukáš Provod 2 490 min 30 Tvůrce hry Tomáš Holeš 2 093 min 25 Lídr obrany Michal Sadílek 2 094 min 29 Středový organizátor David Moses 1 679 min 26 Spojka mezi liniemi Tomáš Chorý 1 898 min 24 Hrotový útočník David Jurásek 1 344 min 16 Wingback / halfspace
Těsně pod čarou se pohybovali Igoh Ogbu a David Zima. V klíčových zápasech nadstavby (proti Sigmě 25. dubna, v Liberci 2. května, v titulovém duelu s Jabloncem 13. května) se v základu opakovaně objevovali Holeš, Sadílek nebo Moses, Provod, Jurásek a při dostupnosti Chorý. Šest jmen, čtyři linie, jeden princip: kostra drží, periferie se mění.
Rotace nezmizela, jen dostala pravidla
Kdo čeká, že Trpišovský přestal točit, mýlí se. Změnil ale logiku. Dřív měnil sestavu plošně; na jaře 2023 to Vladimír Šmicer
veřejně kritizoval s tím, že průměrně pět změn na zápas ničí sehranost. Jaroslav Tvrdík tehdy trenéra komunikačně podržel, ale debata o rotaci zůstala v prostoru.
O tři roky později vypadá praxe jinak. Proti Sigmě přišly dvě změny už o poločase a další tři během druhé půle, ale jádro zůstalo. V Liberci pět střídání, částečně vynucených zraněním Ogbua. V titulovém zápase trojité střídání po rozhodnutém stavu. Rotace se přesunula z celé jedenáctky na tři až pět doplňkových rolí: krajní pozice, třetí stoper, brankář, pravá strana ofenzivy.
Sám Trpišovský už v říjnu 2024 před derby naznačoval směr, kterým se vydá. Mluvil o tom, že změny budou „spíše kosmetické“ a že zohledňuje souběh několika faktorů: vytížení, zdravotní stav, formu na tréninku a typologii soupeře. Finální rozhodnutí o sestavě přitom podle staršího klubového vyjádření může padnout až těsně před výkopem.
Důkaz z titulového zápasu
Nejlepší test přišel 13. května proti Jablonci. Chorý nefiguroval v základní sestavě, na hrotu začal Erik Prekop. A Slavia vyhrála 5:1. Gólově se prosadili Chaloupek, Isife, Chytil i Holeš. Praktický důkaz, že pevná osa neznamenala závislost na jedné ofenzivní variantě.
Do zásadních momentů sezony se dostali i hráči mimo šestici. Chytil po příchodu z lavičky vyrovnal proti Sigmě. Isife skóroval v titulovém utkání. Oscar se vrátil do ligového základu v Liberci po delší pauze. Sanyang, Schranz, Bužek, všichni dostávali reálné minuty v ostrých zápasech. Hierarchie byla zřetelnější než kdykoli předtím, ale nebyla uzavřená.
Zahraniční vzor i český pragmatismus
Trpišovského model není unikát.
Premier League ve své analýze mistrovské sezony Arsenalu 2025/26 popsala totéž: stabilní páteř pěti nejvytíženějších hráčů a rotaci zbytku. Opta Analyst k tomu doplňuje obecnější rámec: moderní úspěšné týmy nerotují stylem „všechno nebo nic“, ale podle počtu změn v základní jedenáctce a schopnosti chránit klíčové hráče před přetížením.
V českém kontextu je ale podstatný ještě jeden rozměr. Slavia vstupovala do nadstavby s osmibodovým náskokem. 2. května už hrála o možnost potvrdit titul v derby. Definitivu získala až o jedenáct dní později. Náskok byl pohodlný, ale ne nekonečný, a právě stabilní kostra zajistila, že se v rozhodujících kolech neztratila souhra, která Slavii v minulosti při velkých obměnách občas chyběla.
Co to znamená pro budoucnost
Tahle změna nevytváří automatickou záruku dalšího titulu. Ale výrazně snižuje riziko, které Slavii kritici oprávněně vytýkali: ztrátu souhry uprostřed sezony. Trpišovský po obhajobě mluvil o tom, že tým vydal ze sebe „úplné maximum“. Pragmatičtější práce s užší kostrou nebyla libovůle, ale reakce na sezonu, ve které si Slavia nemohla dovolit experimentovat s celou jedenáctkou.
Šest jmen, jasná hierarchie, řízená rotace kolem nich. Není to revoluční myšlenka, ale v prostředí, kde Trpišovský roky čelil kritice za přílišné točení, je to možná jeho nejdůležitější trenérské rozhodnutí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl