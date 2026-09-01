Trpí germofobií a botox jí tak změnil obličej, že by se raději neviděla. Dnes slaví narozeniny herečka Cameron Diaz

Cameron Diaz přišla na svět 30. srpna 1972 v San Diegu v Kalifornii. Po otci má kubánsko-americké kořeny a po matce zdědila indiánský, italský a německý původ. Má starší sestru Chimene. V šestnácti letech se začala se živit modelingem. Cestovala po světě a žila například v Mexiku, Japonsku nebo v Austrálii.
Krátce poté se dostala k filmu a okamžitě ji proslavila komedie
Maska. Díky ní se stala sexsymbolem a další úspěchy jí přinesly snímky Svatba mého nejlepšího přítele, Něco na té Mary je, Vanilkové nebe, Prázdniny nebo Charlieho andílci. Kromě toho namluvila princeznu Fionu ze Shreka.
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Čtyřikrát byla nominovaná na
Zlatý glóbus a jednou na cenu BAFTA. V roce 2014 si dala pauzu a médiím tvrdila, že odešla do hereckého důchodu. Nakonec neodolala vrátila se v akční komedii Návrat do akce, kterou natočila pro Netflix.
Diaz randila s mnoha umělci. Jejím přítelem byl třeba herec Matt Dillon, zpěvák Justin Timberlake nebo baseballová hvězda Alex Rodriguez. V roce 2015 se provdala za hudebníka
Benjiho Maddena, se kterým vychovává dceru a dva syny. Napsala knihy Body Book a Longevity Book. Foto: Kristin Callahan/Everett Collection via Depositphotos Matkou po čtyřicítce
Mateřství ji dlouhá léta nelákalo, pak ale změnila názor. V roce 2019 se stala matkou dcery Raddix. Tehdy jí bylo 47 let. V roce 2024 přibyl do rodiny syn Cardinal a letos v květnu herečka oznámila, že se s manželem dočkali dalšího syna, který dostal jméno Nautas. Všechny děti porodila náhradní matka.
„Miluju být matkou. Je to ta nejlepší, nejlepší, nejlepší část mého života. Jsem tak vděčná a tak šťastná, je to ta nejlepší věc na světě a mám obrovské štěstí, že to můžu s Benjim prožívat. Jsou to ty nejkrásnější chvíle. Jsem nadšená,“ řekla na téma mateřství. Odmítá botox
Zásadně odmítá
botox. Jednou to vyzkoušela a dopadlo to tak katastrofálně, že už to nehodlá nikdy opakovat. „Zkusila jsem to už dříve. Šlo jen o nepatrný zásah, ale změnilo to můj obličej tak podivným způsobem, že raději zůstanu taková, jaká jsem. Raději se budu dívat svou stárnoucí tvář než na tvář, která mi vůbec nepatří, " přiznala.
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„To, že stárneme, neznamená, že už nemáme žádnou hodnotu. Mám před sebou ještě alespoň dalších čtyřicet let. Proč bych se najednou měla bát prožít zbytek života jen proto, že už mi není 25 let?“ uvedla Diaz v roce 2016. Nutno dodat, že i po padesátce vypadá skvěle. Foto: John Wilson/Netflix Surfování a zlomený nos
Herečka miluje surfing. K tomuto sportu se dostala, když natáčela film Charlieho andílci: Na plný pecky. Dokonce ji neodradilo ani to, že si v roce 2003 na dovolené na Havaji při surfování zlomila nos. Spíše byla nešťastná, že toho musí na nějakou dobu nechat.
Bez sexu a porna ani ránu!
Cameron nemiluje jen surfování. Dalším jejím oblíbeným koníčkem je
sex. Bez sexu by rozhodně nevydržela. „Sex je nejvíc sexy slovo v angličtině. Už jen to slovo je pro mě sexy,“ přiznala. Od sexu není daleko k pornografii. Herečka se nebrání ani lechtivým snímkům a porno bez zábran sleduje.
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V talk show Jimmyho Kimmela se k pornu vyjádřila.
„Miluji porno! A víte, co mám nejradši na hotelech? Jak jsou v tomto diskrétní,“ prohlásila a dále se pochlubila, že dříve často létala za svými láskami. Otevřeně to nazvala cestováním za penisem. O své vagině mluví jako o hladové květině, kterou by každá žena měla důvěrně poznat. Foto: s_bukley (Ryan Born) via Depositphotos Germofobie
Ačkoli si nemyslí, že vyloženě trpí germofobií, což je chorobný strach z bakterií, úplně nevinně v tom taky není. Je o ní známo, že věnuje spoustu času pečlivému drhnutí svého domu. Kromě podlah si prý každý den mnohokrát myje ruce a dveře otevírá lokty.
„Nemám strach z bakterií. Jen jsem si jich vědomá. Nemám ráda tělesné tekutiny jiných lidí, pokud je opravdu dobře neznám,“ vysvětlila. Ve své knize propaguje bobra
Cameron má ráda
„bobra “. Ve své knize Body Book se zastává pubického ochlupení. Zavrhuje laserové odstranění chloupků a dodává, že ona sama na hladké pokožce nelpí. Dle jejích slov vulva přirozeně stárne, velké stydké pysky časem klesají k zemi, což ochlupení krásně schová. Také zastává názor, že chloupky v intimních partiích ženy jsou vábničkou pro muže. Lákají je svou přirozenou vůní a zároveň chrání genitálie před infekcí a odíráním při pohlavním styku. Zdroje: People, Entertainment Tonight, Huffpost, Business insider, New York Post, Cosmopolitan, Dailymail, Nicki Swift, Kniha Cameron Diaz Body Book (2014, Jota)