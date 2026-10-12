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Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká proměna. Přibydou byty i hasičská zbrojnice

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Trolejbusovou vozovnu v brněnském Komíně čeká rozsáhlá proměna za 800 milionů korun. Brněnský dopravce hledá firmu, která areál zmodernizuje, zvýší jeho kapacitu a vybuduje nové zázemí pro údržbu vozů. Součástí projektu budou také byty pro zaměstnance a hasičská zbrojnice.
Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká proměna. Přibydou byty i hasičská zbrojnice

Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká proměna. Přibydou byty i hasičská zbrojnice

Zdroj: DPMB
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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