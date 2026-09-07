Trojanův mlýn z kultovního seriálu Byli jednou dva písaři stojí v Praze a většina Čechů kolem něj chodí, aniž by tušila jeho historii

Většina Čechů ho zná z obrazovky jako statek v Chavignol, kde si Jiří Sovák a Miroslav Horníček v desetidílném seriálu Jaroslava Dietla Byli jednou dva písaři budovali svůj podivínský ráj. Jenže zatímco záběry z roku 1972 obletěly republiku a reprízy běží dodnes, samotný mlýn žije stranou pozornosti. Schovaný za stromy, bez výrazného filmového značení, obklopený přírodní rezervací. Kdo tudy projde po naučné stezce, vidí hezký starý dvůr. Že stojí před jednou z nejobsazovanějších filmových lokací v Čechách, ho většinou nenapadne.
Osm století v jednom dvoře: od mlecího kamene ke kulturní památce
Tradice mlynářského řemesla na tomto místě míří až k přelomu 12. a 13. století. Ze dřevěné stavby vyrostl ve 14. století kamenný mlýn, který postupně obrostl hospodářskými budovami, stájemi, zahradou a hrází na potoce. Jméno získal po rodině Trojanů, jež areál vlastnila v letech 1730 až 1857 a vtiskla mu podobu, kterou dodnes oceňují památkáři: klenutá přízemí, barokní dominanta obytného domu, dochované architektonické detaily.
Dvacáté století přineslo sérii proměn:
- 1922 – mlýn přestal mlít a stal se restaurací U Trojanů s letním koupalištěm, oblíbeným cílem pražských výletníků.
- 1942 – válečná adaptace na obytné byty.
- Po válce – opětovné otevření výletní hospody.
- 30. 5. 2003 – rozhodnutí Ministerstva kultury o zápisu do seznamu kulturních památek.
Právě v památkovém rozhodnutí se skrývá pozoruhodný detail. Úřad mezi důvody ochrany výslovně uvádí natáčení seriálu Byli jednou dva písaři. Televizní stopa tedy vstoupila do oficiálního hodnocení kulturního významu areálu, a to se u českých filmových lokací stává výjimečně.
Proč Dietlův statek v Chavignol vypadal tak přesvědčivě
Režisér Ján Roháč potřeboval pro adaptaci Flaubertova románu místo, které zahraje francouzský venkovský statek. Přímé dobové vyjádření tvůrců se nedochovalo, ale logika výběru se čte z krajiny dodnes: uzavřený dvůr s bránou, kamenné zdi porostlé zelení, potok za plotem, kopcovité louky v pozadí. Areál působí venkovsky, a přitom leží dvacet minut autem z centra Prahy.
Databáze filmovky.cz eviduje mlýn jako hlavní lokaci seriálu a přidává další pražská natáčecí místa téhož titulu: oboru Hvězda, Hradčanské náměstí, roh Kapucínské ulice a Nového Světa. Seriálová paměť Prahy je rozptýlená v běžném městském prostoru, jenže právě Trojanův mlýn z ní vyčnívá svou kompaktností. Zatímco na Hradčanech se filmové stopy ztrácejí v turistickém ruchu, tady zůstala kulisa téměř nedotčená.
Od Horníčka k Bourneovi: filmová kariéra, o které se nemluví
Sovák s Horníčkem odešli, ale kamera se vrací. Podle e15 a databáze vodních mlýnů se v areálu točily mimo jiné Panna a netvor, americký seriál Missing, český kriminální cyklus Místo zločinu Plzeň, dokumentární projekt Bestiář či drama Hlava-Ruce-Srdce.
Nejpřekvapivější položka na seznamu? Hollywoodský thriller Agent bez minulosti s Mattem Damonem. Trojanův mlýn v něm ztvárnil Eamonův statek ve Francii a obstál natolik přesvědčivě, že diváci dodnes hledají lokaci někde v Provenci. Spolumajitelka Irena Pörschmannová v rozhovoru pro e15 vysvětlovala přitažlivost areálu právě kombinací autentického venkovského rázu a snadné dostupnosti z pražských studií.
Jeden dvůr tedy dokázal zahrát český venkov pro Dietla i francouzskou usedlost pro hollywoodskou produkci. Málokterá česká lokace má tak široký herecký rejstřík.
Svatby místo repríz: co dnes čeká za branou mlýna
Dnes areál funguje jako soukromá eventová lokace. Nabízí pronájem na jeden až tři dny pro svatby, rodinné oslavy, firemní setkání i fotografické a filmové projekty. Obřad se koná v zahradě nebo ve dvoře, hosté mohou přenocovat přímo na pozemku, včetně stanování. Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu akce.
Právě soukromý režim provozu vysvětluje paradox známosti a neviditelnosti. Mlýn nemá otevírací dobu, nevyvěšuje ceduli „Tady se točili Dva písaři“ a nepořádá pravidelné veřejné prohlídky. Kolemjdoucí ho zahlédne z turistické stezky; zastávka č. 8 naučné stezky Roztocký háj – Tiché údolí stojí přímo u areálu a informační tabule na místě existuje. Jak výrazně ovšem tabule akcentuje seriálovou historii, se z dostupných podkladů nedá s jistotou potvrdit.
Skrytá filmová mapa Prahy začíná v Tichém údolí
Trojanův mlýn patří k typu míst, která odhalují zvláštní vlastnost české metropole: její filmová paměť nežije ve studiích ani v muzejních expozicích, ale v obyčejných zákoutích, kolem nichž lidé chodí na procházky se psem. Stačí sejít z asfaltky k Únětickému potoku, projít kolem kamenné zdi a zastavit se u brány. Za ní stojí osm set let starý dvůr, kde Sovák s Horníčkem hráli Bouvarda a Pécucheta, kde Matt Damon prchal před CIA a kde se dnes konají svatby pod korunami stromů.
Kdo chce areál vidět zblízka, musí buď počkat na pozvánku na svatbu, nebo napsat provozovatelce s žádostí o pronájem. Všem ostatním zbývá pohled přes plot a vědomí, že jedna z nejslavnějších kulis české televize stojí na dosah ruky.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák