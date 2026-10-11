Trojan RemControl na Androidu vás nepustí ani k odinstalaci. Láká přes falešný Google Play a míří na víc než 30 bank

Návnadou je aplikace TVTap, přehrávač internetové televize, který v oficiálním Google Play vůbec není. Útočníci proto postavili weby, které obchod od Googlu napodobují do posledního detailu, a soubor APK nabízejí ke stažení na nich. Volba návnady je promyšlená, protože aplikace, kterou oficiálně stáhnout nejde, posílá lidi mimo obchod sama. Kdo je zvyklý takové programy shánět jinde a narazí na stránku k nerozeznání od Google Play, nemá na první pohled důvod zpozornět. Samotný Google Play napadený není a škodlivá aplikace v něm nabízena není.
Dvě oprávnění stačí, aby trojan převzal kontrolu nad telefonem
Podle analýzy Group-IB mířila první zdokumentovaná kampaň na Itálii. Falešné stránky vydaly soubor APK jen zařízením s italskou IP adresou, takže návštěvník odjinud nic nestáhl. Na webu se našly dva identifikátory Meta Pixel. Z toho plyne, že útočníci nejspíš platili reklamu nebo jinak šířili odkazy přes sociální sítě.
Po stažení se nejdřív ozve takzvaný dropper, tedy instalační část trojana, a požádá o povolení „instalovat jiné aplikace“. Hned nato spustí v telefonu lokální VPN, která zablokuje síťovou komunikaci aplikace Google Play. Tím může omezit spojení, přes které Google Play Protect kontroluje aplikace a jejich chování. Play Protect se tím automaticky nevypne a stále se o trojanovi může dozvědět. Tenhle krok je přesto z celého řetězce nejrafinovanější, protože ochranu oslabí bez jediného viditelného zásahu do nastavení.
Jako druhé přijde žádost o oprávnění Accessibility, tedy služby usnadnění přístupu. Jakmile ji uživatel potvrdí, získá trojan velmi rozsáhlé možnosti telefon ovládat.
Nouzový režim jako jediná cesta, jak trojana smazat bez ztráty dat
RemControl sleduje, které systémové obrazovky uživatel otevírá. Když zamíří do správy aplikací, do nastavení Accessibility nebo do dalších vybraných nabídek, trojan může automaticky nasimulovat stisk tlačítka zpět a vyhodit ho dřív, než stihne cokoli změnit. Dělá to opakovaně podle toho, kam se člověk zrovna snaží dostat.
Technicky odstranitelný tedy je, jen se k tomu běžný uživatel standardní cestou nedostane. Group-IB proto doporučuje dvě nouzová řešení. Šetrnější je restart do nouzového režimu Safe Mode, ve kterém se aplikace třetích stran vůbec nespouštějí, takže trojan nemá jak bránit ručnímu odinstalování.
Krajní možností je tovární reset, který z telefonu vymaže uživatelská data i všechny nainstalované aplikace. Když trojan brání resetu z běžného prostředí systému, dá se provést jinou cestou, která se liší podle konkrétního modelu telefonu.
Proč banka může podvodný převod považovat za váš vlastní
Jakmile RemControl pozná, že jste spustili bankovní aplikaci, může ji překrýt falešným přihlašovacím formulářem přes celou obrazovku. Ten vypadá jako vaše banka, a co do něj napíšete, tedy PIN, heslo nebo jiný kód, může skončit u útočníka. Group-IB mluví o víc než 30 cílených bankách, jejich jmenný seznam ale ve veřejné verzi zprávy nezveřejnila.
Formulář je jen jedna z funkcí. Trojan umí zaznamenávat stisky kláves, přenášet obraz displeje a telefon ovládat na dálku. Podvodná platba tak může odejít přímo z vašeho zařízení a v rámci vaší přihlášené relace, takže pro banku je těžší ji odlišit od běžného chování klienta.
Každá instalace si navíc vytváří vlastní podpisový certifikát, a dva nakažené telefony proto nemusí mít shodný otisk. Adresu řídicího serveru si RemControl stahuje ze zašifrovaných zpráv ve veřejných kanálech Telegramu. Útočník tak může svou infrastrukturu přesouvat, aniž by musel vydávat novou verzi trojana.
Česko mezi potvrzenými cíli nefiguruje. Útočníkům by stačil další jazyk
Veřejná zpráva Group-IB jmenuje jako potvrzené cíle Itálii, Francii, Španělsko, Polsko, Portugalsko, Kanadu a státy Perského zálivu. Česká republika v tom výčtu chybí. Protože seznam cílených bank zveřejněný není, nedá se z dostupných dat ohrožení českých bank potvrdit ani vyloučit, a chybějící Česko proto nikoho uklidňovat nemá. Trojan počítá s přes třicet jazykovými variantami a k nové kampani by útočníkům stačila nová distribuční stránka, jiný jazyk a jiný seznam bank.
Obrana stojí hlavně na tom, odkud aplikaci stahujete. Instalujte jen z aplikace Google Play nebo z webu play.google.com. Když vás Android žádá o povolení instalovat aplikace z prohlížeče nebo z jiného zdroje, je to signál k zastavení, protože běžná instalace z obchodu Google takové oprávnění nepotřebuje. Stejně podezřelá je žádost o Accessibility od aplikace, která ho ke své práci zjevně nevyužije. Play Protect nechte zapnutý a jeho stav občas zkontrolujte.
Pokud máte podezření na nákazu, přestaňte v telefonu používat bankovnictví, kontaktujte banku z jiného zařízení a zkuste trojana odstranit v nouzovém režimu. Řídicí server RemControlu byl zaregistrován v květnu 2026 a první vzorky se na službě VirusTotal objevily v červenci.