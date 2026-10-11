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Trojan RemControl na Androidu vás nepustí ani k odinstalaci. Láká přes falešný Google Play a míří na víc než 30 bank

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Bezpečnostní firma Group-IB popsala bankovního trojana, který se vydává za oblíbený IPTV přehrávač a v telefonu se aktivně brání smazání. Projdeme, jak se do zařízení dostane, co provádí s bankovní aplikací a kudy z toho ven.
Trojan RemControl na Androidu vás nepustí ani k odinstalaci. Láká přes falešný Google Play a míří na víc než 30 bank

Trojan RemControl na Androidu vás nepustí ani k odinstalaci. Láká přes falešný Google Play a míří na víc než 30 bank

Zdroj: Foto: Lhzss8 - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 22:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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