Trocha másla, 1 vejce a kelímek jogurtu – za 10 minut mám plný plech sušenek, které se doslova rozplývají na jazykuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trocha másla, 1 vejce a kelímek jogurtu – za 10 minut mám plný plech sušenek, které se doslova rozplývají na jazyku
Křehké těsto, voňavá ovocná marmeláda a jemná máslová chuť. Domácí croissanty jsou ideální ke kávě i čaji.
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