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Triumf pro Zbrojovku. Brňané po 14 letech porazili domácí Slovácko

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Fotbalisté Zbrojovky zvítězili v 11. kole první ligy na hřišti Slovácka 2:1. Hosty poslal do vedení v první půli z penalty Daniel Vašulín, po změně stran zvýšil střídající Tadeáš Vachoušek. V nastavení pouze snížil Jocelin Behiratche.
Triumf pro Zbrojovku. Brňané po 14 letech porazili domácí Slovácko

Triumf pro Zbrojovku. Brňané po 14 letech porazili domácí Slovácko

Zdroj: FC Zbrojovka Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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