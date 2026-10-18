Triumf pro Zbrojovku. Brňané po 14 letech porazili domácí Slovácko

Brněnský nováček vyhrál v nejvyšší soutěži po dvou porážkách a v neúplné tabulce se posunul na páté místo. Tým z Uherského Hradiště naplno bodoval v jediném z úvodních 11 ligových utkání a zůstal předposlední.
Slovácko doma v nejvyšší soutěži podlehlo Zbrojovce po sedmi duelech poprvé od července 2012. Dnešní výhra byla speciální pro trenéra Brňanů Martina Svědíka, který v roce 2022 dovedl Slovácko k historickému triumfu v domácím poháru a následně i postupu do skupiny Konferenční ligy.
Nedělní duel měl slavnostní začátek. Domácí asistent trenéra Daníček vstoupil do Klubu legend Slovácka. Vedení uherskohradišťského klubu se před utkáním oficiálně rozloučilo i s bývalým stoperem Hofmannem. Mostecký rodák je nyní členem Svědíkova realizačního týmu, jenž se poprvé postavil proti bývalému zaměstnavateli.
Souboj moravských rivalů, kteří se v české nejvyšší soutěži utkali po více než třech letech, začal svižně. Slovácko bylo od úvodu střetnutí živější, vyloženou šanci ale nemělo. Jako první zahrozil hostující Vaníček, jeho pokus však Heča vyrazil.
Zbrojovka měla štěstí v 15. minutě, kdy střelu Blahúta zblokoval stoper Pokorný na tyč. Brňané se postupně zvedli a byli více na polovině soupeře. Chybu Heči v rozehrávce ještě Pokorný nepotrestal, ale ve 40. minutě už hosté slavili.
Zbrojovku poslal do vedení Vašulín, který proměnil penaltu nařízenou za Slončíkův faul na Vaníčka. Podle sudího Opočenského nejprve nešlo o nedovolený zákrok, po zhlédnutí videa však změnil názor a nařídil pokutový kop.
Osmadvacetiletý útočník se nemýlil a v ligové sezoně si připsal už pátou trefu. Zbrojovka skórovala po dvou kolech. Vašulín mohl v závěru první půle přidat druhý zásah, nepříliš prudkou hlavičku Heča kryl. Těsně před přestávkou vystřelil domácí kapitán Trávník nad.
Hosté se ve druhé půli více zatáhli. Slovácko dobývalo, jenže marně hledalo skulinky v brněnské defenzivě. Domácí to tak zkoušeli střelami z dálky. Vorlického pokus šel doprostřed brány a ránu Blahúta soupeř zblokoval. Neujaly se ani pokusy Havlíka a Rundiče.
Celek z Uherského Hradiště navíc čtvrt hodiny před koncem hrubě chyboval. Trávník při rozehrávce trefil jenom Zmrhala, míče se zmocnil střídající Vachoušek, jenž pláchl Slončíkovi, obešel vyběhnutého Heču a pohodlně zvýšil na 2:0. Dvaadvacetiletý útočník skóroval po čtyřech minutách pobytu na hřišti, v ligovém ročníku se prosadil podruhé.
Brňany nerozhodila ani branka Behiratcheho na konci nastavení. Obránce z Pobřeží slonoviny skóroval v české lize premiérově. Slovácko nenavázalo na překvapivý triumf v Liberci a doma v lize pošesté v řadě nevyhrálo. Naopak Zbrojovka venku naplno bodovala po dvou prohrách.
1. FC Slovácko - Zbrojovka Brno 1:2 (0:1)
Branky: 90.+4 Behiratche - 40. Vašulín z pen., 75. Vachoušek. Rozhodčí: Opočenský - Ježek, Dorotík - Kvítek (video). ŽK: Behiratche (Slovácko). Diváci: 6035.
Sestavy:
Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski (77. Rundič) - Ndefe (7. Šviderský), Trávník, Kostadinov, Blahút (65. Fiala) - Havlík, Vorlický (77. Marinelli) - Juroška (65. Král). Trenér: Jelínek.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Pokorný, Vedral - Penxa, Čavoš (76. Langer), Zmrhal (86. Břečka), Dante - Vaníček (71. Vachoušek), Ezeh (86. Kanakimana) - Vašulín (71. Janetzký). Trenér: Svědík.