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Třinecká knihovna je nejlepší v Česku. Porotu oslovila prací s celým městem

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Městská knihovna Třinec získala první místo v soutěži Městská knihovna roku, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníku (SKIP). Porota ocenila její práci se čtenáři všech generací, podporu mladých lidí, péči o regionální identitu i otevírání společenských témat.
Třinecká knihovna je nejlepší v Česku. Porotu oslovila prací s celým městem

Třinecká knihovna je nejlepší v Česku. Porotu oslovila prací s celým městem

Zdroj: Městská knihovna Třinec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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