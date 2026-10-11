Třinec rozdrtil Olomouc 9:0 a mladý útočník litoval, že nepadl desátý gól. Kubiesa popsal hlad, který žene Oceláře

Hodiny ukazují 53:12, Olomouc prohrává 0:8 a v hale už nikdo nedoufá v obrat. Matěj Kubiesa posílá puk na Libora Hudáčka, ten střílí devátou třineckou branku a zápas 8. kola Tipsport extraligy je definitivně rozhodnutý. Hrálo se 4. října 2026 a Oceláři tím potvrdili historický vstup do sezony 2026/27. Žádný tým v extralize dosud nezačal ročník osmi výhrami za plný počet bodů. Do konce zbývalo ještě téměř sedm minut, takže prostor na dvouciferný výsledek byl. Desátý gól ale nepřišel. Pro Kubiesu, pravé křídlo ročníku 2006, byl ten večer další důkaz, že v nejlepším týmu ligy už není jen do počtu.
Devět střelců a čtyři góly za deset minut
Výsledek 9:0 svádí k představě, že Olomouc nedostala ani šanci. Čísla ukazují něco jiného. Střely skončily 24:32, tedy žádný drtivý rozdíl. Třinec ale proměňoval téměř všechno, co měl, a domácí obrana se ve druhé třetině rozpadla.
Po první třetině vedli hosté 2:0, první gól padl ve 14. minutě. Pak přišlo deset minut, které zápas zlomily. Mezi 21. a 31. minutou Oceláři přidali čtyři branky a utekli na 6:0. Třetí část vyhráli 3:0.
Nejvíc o síle Třince vypovídá rozložení gólů. Skórovalo devět různých hráčů:
- Růžička, Marinčin, Musil, Roman, Pyrochta
- Adámek, Kurovský, Ondřej Kovařčík, Hudáček
Žádný hattrick ani jedna hvězda, která by táhla celý tým. Góly sázely všechny formace. Olomoucký trenér Petr Fiala mluvil o ostudném výsledku a nefunkční obraně. Třinecký asistent Jiří Raszka naopak ocenil, že jeho tým držel tempo i systém také ve třetí třetině, kdy už bylo dávno rozhodnuto. Podrobný průběh zachycuje oficiální zpráva na webu Třince.
Tabulka po osmi kolech vypadá skoro jako karikatura. Třinec je první s 24 body a skóre 40:16. Olomouc je poslední s pěti body a skóre 16:30.
Z Malmö přes Prince Albert zpátky do Třince
Kubiesa se narodil 11. září 2006 ve Frýdku-Místku a vyrůstal ve frýdecko-místeckém a třineckém hokejovém prostředí. Jeho cesta do extraligové sestavy ale nevedla po přímce.
V sezoně 2022/23 hrál ve Švédsku za tým do 18 let klubu Malmö Redhawks. O rok později zamířil do kanadské juniorské WHL, do Prince Albert Raiders. Tam odehrál 55 zápasů, nasbíral šest gólů a osm asistencí a v play-off přidal dva zápasy bez bodu. Na útočníka s výraznou střelou to bylo málo. Proč jeho role v Kanadě nebyla větší, veřejně nepopisuje.
Od sezony 2024/25 je zpět v třineckém systému, mezi juniory a ve Frýdku-Místku. Už po švédské zkušenosti říkal, že s návratem „nebyl vůbec žádný problém“, protože kluky znal a tým ho vzal zpátky mezi sebe. Nic nenasvědčuje sporu ani zklamání. Spíš šlo o sportovní volbu, kterou mu usnadnilo, že se vracel do prostředí, kde ho znají.
Podle nás je to podstatná část příběhu. Zahraniční odbočka nebyla promarněný čas. Dala mu desítky zápasů v náročné soutěži, život mimo domov a první konfrontaci s hokejem, kde se nikdo s nikým nemazlí. Body ale začal sbírat až doma.
Sezona, která ho vystřelila nahoru
Zlom přišel v ročníku 2025/26. Ve Frýdku-Místku, kde Třinec rozvíjí mladé hráče v první lize, odehrál 25 zápasů s bilancí 16+15. Získal ocenění pro nejlepšího juniora soutěže a byl nejproduktivnějším hráčem juniorského věku. K tomu přidal 21 zápasů základní části extraligy s bilancí 4+1.
Den, kdy se to celé spojilo, přišel 4. prosince 2025. Kubiesa dal první gól v extralize a ve stejný den dostal nominaci na mistrovství světa juniorů. Tehdy o Třinci řekl, že patří k nejlepším organizacím v Evropě, a ocenil práci trenérů i lidí kolem klubu.
Na turnaji v St. Paulu a Minneapolisu, který se hrál od 26. prosince 2025 do 5. ledna 2026, odehrál sedm zápasů a zapsal 3+2. Ve finále proti Švédsku snížil 23,3 sekundy před koncem na 2:3, Ivar Stenberg pak uzavřel skóre do prázdné branky na 4:2. Česko získalo stříbro a medaili z juniorského šampionátu už čtvrtý rok po sobě. Finále rozebírá zpráva IIHF.
Jak se jeho produktivita měnila podle soutěže, shrnuje tabulka:
|Soutěž
|Sezona
|Zápasy
|Body
|Body na zápas
|WHL (Prince Albert)
|2023/24
|55
|6+8
|0,25
|Maxa liga (Frýdek-Místek)
|2025/26
|25
|16+15
|1,24
|Extraliga (Třinec)
|2025/26
|21
|4+1
|0,24
|MS juniorů
|2026
|7
|3+2
|0,71
|Extraliga (Třinec)
|2026/27
|8
|3+4
|0,88
Nejvýraznější je poslední řádek. Kubiesa v extralize za osm zápasů nasbíral víc bodů než za celou předchozí základní část. Podle statistik Elite Prospects získal všech sedm bodů v posledních pěti zápasech.
Hlad, léto v posilovně a místo vedle Hudáčka
Za skokem nestojí náhoda. Po otočeném zápase s Kladnem ze stavu 0:2, v němž dal dva góly, Kubiesa vysvětloval, že přes léto hodně pracoval. Chtěl zesílit, zrychlit a lépe se přizpůsobit dospělému hokeji. Výsledkem je podle jeho slov „velká důvěra“ a místo ve druhé formaci s Liborem Hudáčkem a Markem Daňem. Takové místo trenéři svěřují hráčům, se kterými počítají, ne těm, které jen zkoušejí.
Pro třinecký úspěch má Kubiesa vlastní vysvětlení: mentalitu jet do poslední minuty. Tým podle něj nepropadne nervozitě, když prohrává nebo nevyužije přesilovku. Zároveň přiznává, že Oceláři chtějí lépe vstupovat do zápasů, aby nemuseli pořád otáčet. V Olomouci se to povedlo. Třinec vedl od 14. minuty a vedení už nepustil.
Už před sezonou ho iSport označil za hráče s „úchvatnou ranou“ a za možného nečekaného střelce extraligy. Po osmi kolech ta předpověď vypadá rozumně. Kubiesa navíc přidává asistence, jako tu poslední v Olomouci, takže jeho přínos nestojí jen na střele.
Pokud má Třinec rekordní start proměnit v dlouhodobou sílu, rozhodnou o tom podle nás právě hráči jeho typu. Veteráni a hotové hvězdy dokážou vyhrát říjen. Na celou sezonu, play-off a další roky potřebuje tým mladé hráče, kteří zvládnou odpovědnost.
Reprezentace a NHL zatím jen pootevřené
V dospělé reprezentaci zatím Kubiesa není. V nominaci Radima Rulíka na úvodní turnaj Euro Hockey Tour figurují z třineckých útočníků Ondřej Kovařčík, Daniel Kurovský a Adámek. Konkurence je i v klubu velká. Pokud ale Kubiesa udrží bodování a místo v první šestce útočníků, může se podle nás dočkat šance na některém z dalších turnajů této série. Potvrzené to zatím není.
Směrem k NHL je situace podobná. Skauti o něm vědí. Centrální skautský úřad NHL ho v hodnocení pro draft 2026 zařadil na 88. místo mezi bruslaři hrajícími mimo Severní Ameriku. Takové umístění znamená, že ho skauti sledují, ale mezi favority horních kol draftu nepatří. Jeho kompletní kariérní data jsou k dispozici na Elite Prospects.
Pro srovnání se nabízí Petr Sikora. Třinecký odchovanec prošel juniorkou i extraligou, Washington si ho vybral v šestém kole draftu 2024 a v květnu 2026 s ním podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. V září 2026 už byl v přípravném kempu Hershey Bears, farmy Washingtonu v AHL. Oba hráči začínali v Třinci. Sikora odešel do zámoří po draftu se smlouvou v ruce, Kubiesa v zámoří hrál jako junior a vrátil se.
Z toho neplyne, že je pro mladé hráče lepší zůstat doma. Data o draftovaných hráčích ukazují, jak tvrdé je sítko mezi juniorským úspěchem a NHL. Medaile z mistrovství světa zvyšuje viditelnost, kariéru ale nezaručí. Kubiesova cesta ukazuje spíš to, že hráči v jeho věku pomáhá jasná role, důvěra trenérů a každodenní tlak silnějších spoluhráčů. V Kanadě měl hlavně tlak. Ve Frýdku-Místku dostal roli. V Třinci teď dostává všechno najednou.
Rekordní tabulka, devět střelců v jednom zápase a dvacetiletý útočník, který připravil poslední gól vedle dvou zkušených spoluhráčů. Třinec ukázal šíři kádru, jakou v lize nemá nikdo jiný, a Kubiesa je důkazem, že tu šíři netvoří jen hotoví hráči.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka