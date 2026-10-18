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Třikrát se rozvedl a z jeviště odešel k bagru. Filip Čapka z Ulice po letech přiznal, proč už o návratu k divadlu nechce slyšet

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Cenu Thálie měl doma, na zkoušku přijel jako každý jiný den. Pak podal výpověď a jel za kamarádem pro lopatu. Co se muselo stát, aby vyměnil jeviště za kabinu bagru?
Třikrát se rozvedl a z jeviště odešel k bagru. Filip Čapka z Ulice po letech přiznal, proč už o návratu k divadlu nechce slyšet

Třikrát se rozvedl a z jeviště odešel k bagru. Filip Čapka z Ulice po letech přiznal, proč už o návratu k divadlu nechce slyšet

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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