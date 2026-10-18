Třikrát se rozvedl a z jeviště odešel k bagru. Filip Čapka z Ulice po letech přiznal, proč už o návratu k divadlu nechce slyšet

Třikrát se rozvedl a z jeviště odešel k bagru. Filip Čapka z Ulice po letech přiznal, proč už o návratu k divadlu nechce slyšetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Třikrát se rozvedl a z jeviště odešel k bagru. Filip Čapka z Ulice po letech přiznal, proč už o návratu k divadlu nechce slyšetZdroj: Se svolením TV Nova
Článek byl publikován 18.10.2026 11:19
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