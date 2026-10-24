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Třikrát ji bombardovali, Írán ji znovu zprovozňuje. Satelity odhalily, co na základně Eagle 44 opravil jako první

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Nové satelitní snímky ukazují, kam Teherán na své letecké základně vyražené do hory posílá stavaře. Míří přesně tam, kudy stíhačky vyjíždějí z tunelů ke vzletu. Rozbité budovy zázemí nechává ležet.
Třikrát ji bombardovali, Írán ji znovu zprovozňuje. Satelity odhalily, co na základně Eagle 44 opravil jako první

Třikrát ji bombardovali, Írán ji znovu zprovozňuje. Satelity odhalily, co na základně Eagle 44 opravil jako první

Zdroj: Foto: Jorge Láscar from Australia - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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