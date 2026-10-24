Třikrát ji bombardovali, Írán ji znovu zprovozňuje. Satelity odhalily, co na základně Eagle 44 opravil jako první

Záběry pořídila firma Planet Labs na konci září 2026 a koncem října je zveřejnil server The War Zone. Je na nich přistávací dráha bez zátarasů a trosek a nově dokončený úsek západní pojížděcí trasy. Na východní pojížděcí trase zůstaly stopy po zasažené technice, kterou někdo odtáhl nebo odhrnul stranou. Opodál dvě budovy podpůrného areálu pořád leží v troskách a třetí je poškozená.
Proč útočníkovi stačí ucpat pár výjezdů z hory
Eagle 44, oficiálně Oghab 44, patří íránskému vojenskému letectvu IRIAF a slouží jako taktická letecká základna. Název připomíná 44. výročí islámské revoluce z roku 1979. Teherán komplex slavnostně představil v únoru 2023. Agentura Tasním tehdy popsala sekce pro hangáry, velení, údržbu, navigační vybavení a palivové hospodářství. Kamery při odhalení zachytily stíhačky F-4D/E Phantom II a v pozadí také drony.
Pod horou jsou hangáry, sklady a zřejmě i část výzbroje. Přistávací dráha a pojížděcí trasy leží na povrchu. Letadlo tedy musí projet tunelovým portálem, dojet po pojížděcí trase na dráhu a teprve pak vzlétnout. Masiv slouží jako pasivní štít proti střelám s plochou dráhou letu, proti dronům i proti části konvenčních bomb. Portály, pojížděcí trasy a dráha jsou ale úzká hrdla celého provozu. Kdo chce základnu vyřadit, nemusí prorážet horu, stačí mu zablokovat výjezdy.
Od února do července dopadly na základnu tři vlny úderů
Poprvé se na Eagle 44 útočilo 28. února 2026, kdy Spojené státy spolu s Izraelem zahájily operaci Epic Fury. Satelitní snímky v nízkém rozlišení do poloviny března žádné dramatické škody neukazovaly. Po druhé vlně na konci března už byly stopy zřetelné: krátery na pojížděcích trasách u vstupů do tunelů, srovnaná budova zázemí a zátarasy na dráze. Třetí veřejně dohledatelný úder zasáhl základnu mezi 14. a 16. červencem 2026. Analýza Critical Threats Project ho podle vyhodnocení geoprostorového analytika připsala Američanům.
Pentagon ani Teherán veřejně nepotvrdily, kdo stojí za jednotlivými vlnami namířenými konkrétně proti Eagle 44. U druhého a třetího zásahu se tak lze opřít jen o rozbor satelitních snímků a o nezávislé analytiky. Autorství těchto dvou úderů proto zůstává odhadem, i když dobře podloženým.
Úzké místo, které má zmizet s novým úsekem pojížděcí trasy
Část toho, co na snímcích vypadá jako obnova, začala dávno před válkou. Na podzemním komplexu se pracuje od roku 2013 a hlavní dráha se začala stavět zhruba o osm let později, tedy kolem roku 2021. Čerstvě dokončený úsek západní pojížděcí trasy tak patří k projektu rozestavěnému už před prvními nálety. Íránští stavaři tedy zčásti opravují škody a zčásti dokončují původní plán.
Hned vedle se staví navazující segment téže trasy. Dnes na základně plně funguje jen jedna hlavní pojížděcí trasa, takže letadla vyjíždějí i se vracejí jedno za druhým a tempo provozu je omezené. Druhá průjezdná cesta tohle omezení odstraní. Teherán základnu nevrací do předválečného stavu, vrací jí schopnost dostat techniku z hory na dráhu, a všechno ostatní odkládá.
Krátery u západních vstupů do tunelů jsou na snímcích pořád vidět. Útočník musí znovu a znovu rozbíjet vstupy, pojížděcí trasy a dráhu, obránce je po každém kole opravuje. Írán v tom pokračuje i po měsících války a ekonomického tlaku a dál staví druhou pojížděcí trasu.
160 kilometrů od Hormuzského průlivu: proč základnu sleduje i Evropa
Eagle 44 leží zhruba 160 kilometrů od Hormuzského průlivu. Podle americké energetické agentury EIA jím v roce 2022 proteklo průměrně 21 milionů barelů ropných kapalin denně, což odpovídá zhruba pětině světové spotřeby. Alternativní trasy mají jen omezenou kapacitu, takže výpadek průlivu by nebylo čím nahradit. Chráněná letecká základna v takové blízkosti komplikuje plánování dalších úderů i ochranu lodní dopravy.
Evropská rada v dokumentu z roku 2025 označila íránské dodávky dronů a balistických střel do Ruska za „přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost“. Americké ministerstvo financí konkrétní zásilky bezpilotních letounů a balistických raket pro Moskvu doložilo. Že by se na nich Eagle 44 přímo podílela, nikdo nedoložil. Základna, která po opakovaných náletech dokáže znovu vypouštět letadla a drony, ale posiluje íránské letectvo a dronové síly, a právě o jejich dodávky Rusku se Evropa obává.
Jádro komplexu uvnitř hory zjevně přežilo, ale co v něm dnes je, z veřejných snímků vyčíst nelze. Počet letounů, dronů a střel uložených v hangárech zůstává neznámý. Naposledy Írán ukázal, co v hoře má, v únoru 2023, kdy kamery zabíraly phantomy F-4.