Trik ukrajinských žen se dostal do Česka. Omladí seniorky 60+ klidně i o 10 let za pár minut

Nejde o žádný tajný recept jedné země a deset let vám ze zrcadla neubere ani ten nejlepší make-up. Přesto existuje jedna drobnost v líčení, kterou vizážistky doporučují ženám po šedesátce napříč Evropou. Zvládnete ji za dvě minuty a nic navíc si kvůli ní kupovat nemusíte.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Posuňte tvářenku o kus výš
Celý trik stojí na jediné otázce: kam tvářenku umístíte. Barva patří na horní hranu lícních kostí a odtud se vede šikmo nahoru směrem ke spánkům.
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Roztírejte měkce, aby nikde nevznikl ostrý přechod, a barvu budujte po tenkých vrstvách. Ubrat se totiž dá hůř než přidat.
Efekt je čistě optický. Pohled se zvedne k lícním kostem, obličej získá tvar a vy se přitom vůbec nemusíte pouštět do konturování bronzerem.
Foto: Shutterstock.com Barva uprostřed tváře dělá přesný opak
S přibývajícími roky se podkožní tuk posouvá níž a kontury obličeje měknou. Tvářenka posazená nízko, blízko nosu nebo koutků úst, pak stahuje pohled dolů a zvýrazňuje přesně ta místa, která byste zvýraznit nechtěla.
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Držte se proto nad linií, kterou máte v paměti z mládí. K bradě ani k čelisti barvu netahejte vůbec, protože tam jen podpoří dojem povadlé pleti.
Foto: Pexels.com Krémová textura funguje líp než pudrová
Pudrová tvářenka se na zralé pleti ráda usadí v jemných linkách a strukturu pokožky tím podtrhne. Krémová se do pleti vpije, splyne s podkladem a vypadá jako skutečné zardění. Navíc ji zvládnete nanést i prsty.
„Správně nanesená krémová tvářenka opticky zamaskuje únavu a přidá svěžest, kterou žádný korektor nezaručí,“ řekla pro Kondice.cz vizážistka a kosmetička Vladana Jurčíková.
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S odstínem to nekomplikujte. Zralé pleti sluší svěží teplé tóny, takže sáhněte po broskvové, korálové nebo tlumeně růžové.
Přepudrováním si celou práci zkazíte
Poslední krok rozhoduje o tom, jestli bude trik vůbec vidět. Silná vrstva pudru přes celý obličej pleť vysuší a zdůrazní každou jemnou linku, takže se vyplatí zmatnit jen místa, která se během dne opravdu lesknou, tedy čelo, nos a bradu.
Tváře a okolí očí nechte krémové a lehce projasněné. Výsledek si pak zkontrolujte u okna při denním světle, protože v koupelnovém osvětlení barvu snadno přeženete.
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