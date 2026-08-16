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Trik ukrajinských žen se dostal do Česka. Omladí seniorky 60+ klidně i o 10 let za pár minut

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Nejde o žádný tajný recept jedné země a deset let vám ze zrcadla neubere ani ten nejlepší make-up. Přesto existuje jedna drobnost v líčení, kterou vizážistky doporučují ženám po šedesátce napříč Evropou. Zvládnete ji za dvě minuty a nic navíc si kvůli ní kupovat nemusíte.
Trik ukrajinských žen se dostal do Česka. Omladí seniorky 60+ klidně i o 10 let za pár minut

Trik ukrajinských žen se dostal do Česka. Omladí seniorky 60+ klidně i o 10 let za pár minut

Zdroj: Extrainspirace.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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