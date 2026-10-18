Trik polských seniorek na husté vlasy po 60 se vrací. Stojí pár korun a kadeřnice o něm mlčí

Když české babičky chtěly posílit vlasy, vařily kopřivy. Polky sahají po něčem, co většina z nás zná jen jako koření. Semínka jedné nenápadné byliny zalévají horkou vodou a vzniklou tekutinu si před spaním vmasírují do kůže na hlavě.
V polských diskusích o vlasech se tenhle recept objevuje znovu a znovu a sdílejí ho hlavně ženy, které si kosmetiku rády míchají doma. Od kadeřnic ho neuslyšíte, protože v salonu se neprodává. Jak se výluh připravuje a co o něm ví věda?
Koření ze spíže místo drahého séra
Řeč je o bylině zvané pískavice řecké seno, kterou Poláci znají pod jménem kozieradka. Bylina pochází ze Středomoří a západní Asie a její semena se běžně přidávají do kořenicích směsí. Pro péči o vlasy jsou zajímavá hlavně svým složením. Až 30 procent jejich obsahu tvoří slizové látky, k nimž se přidávají saponiny, lecitin, cholin a flavonoidy.
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Svou roli hraje i peněženka. Mletou pískavici dostanete v Polsku v lékárnách, obchodech se zdravou výživou i na internetu. Půlkilové balení se přitom pořídí zhruba za 10 zlotých a protože na jeden výluh padne jen lžička, zásoba vydrží dlouho.
Polské ženské magazíny pískavici doporučují všem, kdo řeší vypadávání nebo prořídlé vlasy, bez ohledu na věk.
Co o pískavici zjistili vědci
Tady je na místě opatrnost. Většina nadšených ohlasů pochází z blogů a diskusí, pečlivých studií je málo. Nejčastěji se cituje práce, kterou v roce 2011 otiskl německý odborný časopis Aktuelle Dermatologie. Šestiměsíční studii dokončilo 56 dobrovolníků ve věku od 21 do 77 let. Účastníci s dědičným vypadáváním vlasů, kteří užívali doplněk s extraktem z pískavice a dalšími mikroživinami, měli na konci vyšší podíl vlasů v růstové fázi, a to 77,9 procenta proti výchozím 72,0 procenta. Ve skupině s placebem se skoro nic nezměnilo. Celková hustota vlasů se ale v žádné skupině statisticky významně nezvýšila.
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Výzkum se navíc týkal doplňku stravy užívaného ústy, ve kterém pískavice nebyla jedinou účinnou složkou, takže jeho výsledky na domácí výluh přenést nejde. Americký vládní institut NCCIH obecně uvádí, že důkazy o účincích pískavice na většinu zdravotních potíží zatím nestačí k pevným závěrům. Počítejte i s tím, že hustotu vlasů z velké části určuje dědičnost.
Výluh na noc: postup krok za krokem
Příprava zabere pár minut.
Lžičku mletých semen zalijte horkou vodou. Recepty se v množství semínek liší, poměr tedy není pevně daný. Nádobu přikryjte a nechte vychladnout. Tekutinu přeceďte přes jemné sítko a nalijte do lahvičky, ze které ji pak budete nanášet přímo na pokožku. Večer, dokud máte vlasy suché, výluh naneste na pokožku hlavy a bříšky prstů ho jemně vmasírujte. Ráno přijde na řadu šampon, jinak by vám ve vlasech zůstal nápadný pach, který mnohé uživatelky přirovnávají k polévce.
Zázrak přes noc nečekejte. Výluh se obvykle používá dvakrát až třikrát týdně a podle polských magazínů i lékárenských webů se případný efekt dostaví až za několik týdnů. Kdo to vzdá po prvních pár večerech, nemůže posoudit, jestli mu kúra pomáhá.
Přečtěte si také: Tuhle hračku dostával za socialismu každý kluk k Vánocům. Dnes za ni sběratelé z Německa platí i 2 400 Kč Výluh z pískavice se nanáší dvakrát až třikrát týdně a případný efekt se ukáže až po několika týdnech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nejdřív test za uchem
I přírodní prostředek umí potrápit. Na pískavici může být člověk alergický a reakce mívá někdy i vážný průběh. Pozor by si měli dát hlavně lidé s alergií na arašídy, protože u nich hrozí zkřížená reakce. Než výluh vetřete do celé hlavy, vyzkoušejte ho na malém kousku kůže za uchem a sledujte, jestli nezčervená nebo nesvědí.
Užíváte pravidelně nějaké léky? Pak kúru nejdřív proberte s lékařem, protože některé byliny s léky reagují nežádoucím způsobem.
Když vlasy řídnou víc než obvykle
Domácí kúra může být příjemnou součástí péče, ale zdravotní příčinu ukrytou v těle nevyřeší. U žen po přechodu se na řídnutí často podílí hormonální útlum, jindy se na vině ukáže nemocná štítná žláza nebo málo železa v krvi. Lékař to obvykle pozná z běžného krevního rozboru.
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Pokud vám vlasy padají ve velkém nebo se na hlavě objevují prořídlá místa, poraďte se se svým praktickým lékařem nebo dermatologem. Pískavice pak může zůstat milým doplňkem.
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