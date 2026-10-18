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Trik polských seniorek na husté vlasy po 60 se vrací. Stojí pár korun a kadeřnice o něm mlčí

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Když české babičky chtěly posílit vlasy, vařily kopřivy. Polky sahají po něčem, […]
Trik polských seniorek na husté vlasy po 60 se vrací. Stojí pár korun a kadeřnice o něm mlčí

Trik polských seniorek na husté vlasy po 60 se vrací. Stojí pár korun a kadeřnice o něm mlčí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 23:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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