Trik německých seniorek s letním šátkem ubere 10 let obličeji. Rozšiřuje se teď do celé Evropy

Žádné kouzlo se nekoná. Jde o jednoduchou práci se světlem kolem obličeje, kterou zvládnete za půl minuty a bez jediného tahu štětcem. Německé módní magazíny ji ženám po šedesátce doporučují čím dál častěji a potřebujete k ní jediný kousek látky, který má většina žen dávno ve skříni.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč rozhoduje právě látka u krku
Pleť nikdo nevidí samostatně. Oko ji pořád porovnává s tím, co je hned vedle, a nejblíž obličeji je látka u krku. Když je světlá nebo barevná, denní světlo se od ní odrazí nahoru a tvář dostane barvu.
Přečtěte si také: Kosmetička varuje seniorky. Tahle 1 chyba při líčení vás udělá o 10 let starší. Češky ji pořád opakují
Černá funguje obráceně. Sluší postavě, jenže těsně pod bradou vytvoří nejtvrdší možný kontrast, takže stíny pod očima i jemné linky kolem úst vystoupí víc. Německý magazín Deavita proto radí černou ze šatníku nevyhazovat a jen k ní přidat barevný doplněk, který ten kontrast rozbije. Šátek je na to nejrychlejší cesta, protože zbytek oblečení zůstane přesně tak, jak byl.
Foto: Shutterstock.com Korálová, levandulová a tyrkysová
Osvědčené barvy se dělí do dvou skupin. První tvoří jemnější tóny, tedy meruňková, levandulová nebo bledě modrá. Do druhé patří sytější odstíny plné energie, jako je korálová, tyrkysová a slunečně žlutá.
U pastelů si dejte pozor na jednu věc. Musí mít dost sytosti, protože příliš vybledlý odstín obličej opticky rozmaže a výsledek pak působí unaveně. Postavte se k oknu, vezměte dva nebo tři šátky a střídejte je pod bradou. Ten správný poznáte podle toho, že obličej najednou nepůsobí unaveně.
Přečtěte si také: Tenhle trik na omlazení obličeje znaly už naše babičky. Pak vymizel, ale dnes se po více než šedesáti letech vrací Tři vázání pro úplné začátečnice
Šátek složte do dlouhého pruhu a přehněte napůl tak, aby na jednom konci vznikla smyčka. Přehoďte ho kolem krku a oba volné konce protáhněte vzniklým okem. Výsledek drží tvar celý den a hodí se k jednoduchým střihům.
Ležérnější varianta je uzel na boku. Šátek jednou obtočte kolem krku, malý uzel uvažte ze strany a konce nechte volně splývat na hrudník.
Třetí možnost připomíná kravatu. Konce překřižte vpředu, jeden veďte spodem a uvažte plochý uzel. Ten pak můžete stáhnout kousek níž, což ocení hlavně ženy s kratším krkem.
Přečtěte si také: Nejhorší koření z českých supermarketů. Češi ho kupují denně a dávají do všeho, ale vůbec neví, co v něm je Foto: Shutterstock.com V horku vsaďte na len nebo hedvábí
Hedvábí je v létě příjemnější, než by člověk čekal. V teple chladí, patří k nejlehčím látkám vůbec a kolem krku hezky splývá. Len chladí už na dotek a dobře saje, takže se v něm nezapaříte ani při poledním nákupu.
Praktičtější volbou na každý den je viskóza nebo tencel. Oba materiály se vyrábějí z celulózy, jsou prodyšné a na omak se hedvábí hodně blíží.
Jeden výrazný kus stačí
Nejčastější chyba přichází ve chvíli, kdy se člověk barvami nadchne. Pět pestrých prvků najednou působí neklidně a obličej v nich zanikne.
Přečtěte si také: Trik ukrajinských žen se dostal do Česka. Omladí seniorky 60+ klidně i o 10 let za pár minut
Stylisté se proto shodují, že méně je v tomhle případě víc. Vyberte si jeden nebo dva svěží odstíny a zbytek postavte na neutrálech, jako je bílá, béžová nebo šedá. Ty barevnému šátku vytvoří klidné pozadí a celý outfit drží pohromadě.
Šátek k tomu potřebujete jediný. Rozdíl uvidíte hned, jak ho uvážete.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://grazia-magazin.de/fashion/frauen-ab-60-dieser-styling-trick-schummelt-euch-juenger-47168.html, https://deavita.com/style/mode/welche-farben-ab-60-vermeiden-kombinieren-tipps-outfit-frauen-841144.html, https://www.vlasta.cz/krasa/jake-barvy-nosit-60-pastelova-modra-levandulova-svezi-odstiny/, https://moramo.cz/blogs/moda/jak-vazat-satky-kolem-krku-1, https://www.kondice.cz/moda/chladive-latky/, https://www.vlasta.cz/krasa/jste-v-prechodu-nebo-tesne-po-nem-a-nadmerne-poceni-je-v-lete-vasi-nocni-murou-20250525.html, https://www.blick.ch/life/mode/sommertrend-2026-ein-halstuch-reicht-und-ihr-habt-das-perfekte-sommer-top-id21961471.html Přečtěte si také: Nejhorší zelenina ze supermarketu. Češi ji kupují denně a myslí si, že je zdravá, ale netuší, co obsahuje