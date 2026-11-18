Třídění odpadu se pro většinu z nás stalo běžnou součástí každodenního života. Doma máme nádoby nebo tašky na jednotlivé druhy odpadu a cestu k barevným kontejnerům už většinou absolvujeme téměř automaticky. Samotným vhozením odpadu do barevného kontejneru ale jeho cesta nekončí. Naopak, teprve začíná. Množství odpadu, které produkujeme, je stále značné, a proto je důležité nejen jeho vzniku předcházet, ale také správně nakládat s tím, který už vznikne. Právě třídění umožňuje jednotlivé materiály oddělit a dát jim šanci na další využití a recyklaci. Díky tomu mohou například papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony znovu posloužit jako suroviny pro výrobu dalších výrobků. Třídění tak dává šanci na další využití materiálům, které by jinak skončily ve směsném odpadu. Recyklace navíc umožňuje nahrazovat část primárních surovin druhotnými a v řadě případů přináší také úspory energie a emisí spojených s výrobou z primárních zdrojů. Vytřídit ano. Ale také správně Možná se zdá, že na třídění není co pokazit. Papír do modrého, sklo do zeleného nebo bílého, plasty zpravidla do žlutého. Jenže barva kontejneru není jediné pravidlo, které bychom měli sledovat. Záleží také na tom, co do nádoby skutečně vhazujeme, v jakém stavu a jakým způsobem. I zdánlivé maličkosti mohou ovlivnit další nakládání s vytříděným odpadem. Dobrá zpráva je, že správné třídění není složité. Stačí si osvojit několik jednoduchých zásad. 1. Nejdůležitější rádce? Samolepka na kontejneru Stejný druh odpadu se nemusí v celé republice třídit úplně stejně. Jednotlivé obce mohou mít nastavený vlastní systém sběru podle místních podmínek a možností následného zpracování. Proto bychom se měli v první řadě řídit informacemi uvedenými přímo na sběrné nádobě. Právě její samolepka napoví, které odpady do ní patří a které naopak ne. Typickým příkladem jsou kovy nebo nápojové kartony. Někde mají vlastní sběrné nádoby, jinde se mohou sbírat společně s plasty nebo dalšími druhy odpadu. A co když si ani potom nejsme jistí? Není ostuda se zeptat. Informace poskytne obec či městský úřad, často je lze najít i na jejich webových stránkách. Při třídění zkrátka platí jednoduché pravidlo: místní informace mají přednost před tím, na co jsme zvyklí odjinud. 2. Vylít a vyškrábat ano. Zbytečně vymývat ne Kelímek od jogurtu, lahev od nápoje nebo krabičku od jídla nemusíme před vytříděním drhnout tak dlouho, až budou vypadat jako nové. Obaly zpravidla není nutné vymývat vodou. Důležité je především zbavit je zbytků původního obsahu. Lahev tedy důkladně vyprázdníme, kelímek či krabičku můžeme vytřít nebo vyškrábat. Drobné znečištění zpravidla nepředstavuje problém. Jiná situace nastává u obalů se zbytky potravin nebo jiného obsahu. Ty mohou při dalším zpracování způsobovat komplikace a znečišťovat ostatní vytříděný materiál. Nejde tedy o dokonalou čistotu, ale o jednoduchou zásadu: do kontejneru patří obal, ne jeho původní obsah. 3. Nevozte vzduch. Obalům před vytříděním zmenšete objem PET lahev, krabice nebo nápojový karton mají jednu společnou vlastnost. Když je vyhodíme v původním tvaru, zabírají zbytečně mnoho místa. Proto má smysl PET lahve sešlápnout, krabice rozložit a další objemné obaly podle možností zmáčknout či složit. Do kontejneru se díky tomu vejde podstatně více materiálu. Je to drobnost, která nám zabere jen několik sekund, ale pomáhá lépe využít kapacitu sběrných nádob. Méně vzduchu v kontejnerech znamená efektivnější sběr a přepravu vytříděného odpadu. Každý správně vytříděný obal dostává šanci Třídění nemusí znamenat studování složitých návodů ani přemýšlení nad každým obalem několik minut. Ve většině případů stačí několik základních pravidel a návyků. Smyslem není být při třídění za každou cenu dokonalí. Podstatné je, aby se třídění stalo přirozenou součástí našeho každodenního života. Právě vytříděním dáváme použitým materiálům šanci, aby nekončily zbytečně ve směsném odpadu, ale mohly zamířit k dotřídění, zpracování a tam, kde je to možné, tak i k následné recyklaci. Zdroj: EKO-KOM