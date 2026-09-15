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Třicet let, patnáct tisíc výstav. Moravské zemské muzeum mapuje proměny muzeí

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Moravské zemské muzeum otevírá v Mramorových sálech Biskupského dvora výstavu Od nástěnek k příběhům. Autoři v ní zachycují vývoj muzejní tvorby na Moravě a ve Slezsku v období let 1990 až 2020. Návštěvníci uvidí, jak se proměňovaly výstavní metody a jak se instituce vyrovnávaly s ideologickým dědictvím po roce 1989.
Třicet let, patnáct tisíc výstav. Moravské zemské muzeum mapuje proměny muzeí

Třicet let, patnáct tisíc výstav. Moravské zemské muzeum mapuje proměny muzeí

Zdroj: Kateřina Pospěchová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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