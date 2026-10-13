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Třiadvacet let za mřížemi a ani den práce. Jiří Kajínek dosáhl důchodového věku, ale od státu nedostane ani korunu

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Jiří Kajínek překročil hranici důchodového věku 11. května 2025. Na starobní důchod ale nemá nárok, chybí mu odpracované roky.
Jiří Kajínek

Jiří Kajínek

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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