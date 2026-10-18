Tři zubří samci z Milovic míří na Ukrajinu, kde válka zdecimovala stádo na polovinu

Tři zubří samci z Milovic míří na Ukrajinu, kde válka zdecimovala stádo na polovinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
800px-Zubr_v_Přírodní_rezervaci_velkých_kopytníků_Milovice,_lokalita_Traviny_u_Benátek_nad_Jizerou
Článek byl publikován 18.10.2026 15:00
Záměr vybudovat v okolí horské osady Rejvíz v Jeseníkách areál pro běžecké lyžování s technickým...
Za obchodním domem Tesco v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek otevřela nová psí zóna, která vzešla z...
Praha a Středočeský kraj v pátek podepsaly s Českými drahami historicky největší dopravní zakázku v...
Pardubice mají stavební firmu, podepsanou smlouvu i dvě dotace na novou základní školu v areálu bývalých...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodů
- Obří teleskopy na La Palmě zkoumají vesmír. S optikou pomohli vědci z Olomouce
- Slavný rodák z Ostravy Hugo Vavrečka ve městě nemá ani ulici. Nebylo tomu tak vždy
- Nikola Kovářová se dokázala zbavit drog. Nyní pomáhá a dostala Cenu Charity ČR