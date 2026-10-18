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Tři zubří samci z Milovic míří na Ukrajinu, kde válka zdecimovala stádo na polovinu

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Tři zubří samci z milovické rezervace velkých kopytníků brzy zamíří na Ukrajinu. Ochranářská společnost Česká krajina je daruje Národnímu přírodnímu parku Zálesí, který leží…
800px-Zubr_v_Přírodní_rezervaci_velkých_kopytníků_Milovice,_lokalita_Traviny_u_Benátek_nad_Jizerou

800px-Zubr_v_Přírodní_rezervaci_velkých_kopytníků_Milovice,_lokalita_Traviny_u_Benátek_nad_Jizerou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:00

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