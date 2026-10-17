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Tři triky na zlomený klíč v zámku. Nejrychlejší zabere 10 sekund a nepotřebujete k němu nic víc než kancelářskou sponku

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Kus klíče uvízl ve vložce a vy za pět minut potřebujete odejít? Sponka, magnet, nebo kapka lepidla. Každý trik má svou chvíli i svou cenu.
Tři triky na zlomený klíč v zámku. Nejrychlejší zabere 10 sekund a nepotřebujete k němu nic víc než kancelářskou sponku

Tři triky na zlomený klíč v zámku. Nejrychlejší zabere 10 sekund a nepotřebujete k němu nic víc než kancelářskou sponku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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