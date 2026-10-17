Tři triky na zlomený klíč v zámku. Nejrychlejší zabere 10 sekund a nepotřebujete k němu nic víc než kancelářskou sponku

Říjnový večer, zábradlí orosené od mlhy, ruka otočí klíčem o chlup prudčeji a v dlani zůstane jen hlava s krátkým pahýlem. Zbytek trčí ve vložce. Než sáhnete po telefonu a vytočíte pohotovost, máte po ruce tři domácí postupy, které zámečnická praxe i domácí návody opakují stále dokola. Prvním je narovnaná kancelářská sponka nebo náhradní klíč, které úlomek mechanicky vysunou. Druhým je silný magnet, ovšem jen u klíče z magnetického kovu. Třetím, nejriskantnějším, je minimum lepidla na lomové ploše. Vysvobození během několika sekund má reálnou šanci hlavně u první metody, když úlomek zůstal v základní poloze, není pootočený a nesedí hluboko. Největší úsporu ale přináší schopnost včas poznat, kdy úlomku ještě pomáháte ven a kdy si zaděláváte na novou vložku.
Sponka nebo náhradní klíč: nejrychlejší trik na zalomený klíč
Mechanické vysunutí je nejpřímočařejší postup. Nečekáte na tuhnutí ani neřešíte materiál. Stačí obyčejná kancelářská sponka roztažená do dlouhého rovného drátku. Podle návodu, který popsalo Centrum.cz, ji zasunete do klíčové dírky a zkusíte úlomek vytlačit směrem ven. Když se ani nehne, drátek vytáhněte, ohněte jeho konec do tvaru písmene L nebo U a pokus zopakujte. Háček se může zachytit za zářez klíče a podebrat ho.
Podobně poslouží náhradní totožný klíč, pokud ho máte doma. Zasunutý do horní části kanálku někdy dokáže odlomený kus posunout natolik, že vykoukne ven. Pak přichází ke slovu pinzeta nebo jemné kleště.
Pomůže i trocha maziva. Vstřik zámečnického oleje úzkou trubičkou sníží tření a úlomek se pak pohybuje ochotněji. FAB mazadlo a rozmrazovač zámků v balení 125 ml, určené přímo pro cylindrické vložky, prodává OBI za 179 Kč.
Jedno pravidlo platí bez výjimky: žádná síla. Zámečníci z pražské firmy LOCK upozorňují, že cizí předměty dokážou úlomek zatlačit hlouběji, a tím se celá záchrana rázem komplikuje. Dva jemné pokusy bez výsledku jsou jasný signál ke změně taktiky.
Magnet na úlomek klíče: zázrak, nebo zbytečná ztráta času?
Magnetická metoda působí elegantně, protože do zámku nezanáší nic cizího. Postup je prostý. Vložku nejdřív promažte, pak k ústí klíčové dírky přiložte silný magnet a pomalu s ním pohybujte směrem od zámku. Promazaný úlomek klade menší odpor a magnet ho může vytáhnout ven.
Háček tkví v materiálu. Magnet silně přitahuje jen feromagnetické kovy, tedy železo, kobalt, nikl a některé jejich slitiny. Mosaz, z níž se klíče i zámkové součásti běžně vyrábějí, mezi ně nepatří. Česká poradna WD-40 proto výslovně uvádí, že trik funguje pouze u klíčů z magnetického kovu.
Ověření zabere pár sekund. Přiložte magnet k té části klíče, která vám zůstala v ruce. Pokud se přisaje, máte naději. Když nereaguje, magnetem úlomek ve vložce s největší pravděpodobností neukořistíte. Na barvu kovu nespoléhejte, povrchová úprava dokáže vzhled snadno zamaskovat.
Neodymový magnet seženete v hobby marketu i na e-shopu. Alza nabízí například balení pěti válečků o rozměru 15 × 5 mm za 171 Kč. Podle nás jde o rozumnou investici do šuplíku s nářadím, magnet se uplatní i při hledání upuštěných šroubků.
Lepidlo v zámku: poslední štace s nejvyšším rizikem
Třetí trik vypadá jako chytrá zkratka, ve skutečnosti však představuje nejriskantnější krok celé trojice. Na lomovou plochu části klíče, kterou držíte v ruce, naneste naprosté minimum vteřinového lepidla nebo lepidla na kov. Pahýl přesně přiložte k úlomku ve vložce, přitiskněte a vyčkejte, až spoj ztuhne. Teprve potom vytahujte, pomalu a rovně.
Na vysvobození během několika sekund tady nespoléhejte. Přesné nanesení i zpevnění spoje vyžadují trpělivost. Hlavní nebezpečí ale představuje přebytek pojiva. Kapka, která steče na bok klíče nebo do kanálku, může zalepit stavítka a pružinky. Zámečníci z LOCK varují, že znečištěný mechanismus pak nemusí fungovat ani po úspěšném vyjmutí úlomku. Z opravy za stovky se tak stane výměna vložky.
Pokud se k lepidlu přesto odhodláte, držte se několika zásad:
volte hustší gelovou variantu nebo lepidlo s přesným dávkovačem, které neteče, nanášejte výhradně na lomovou plochu, nikdy do klíčové dírky ani na boky klíče, lepte jen tehdy, když je úlomek zarovnaný se vstupem a jeho plochu bezpečně trefíte, po ztuhnutí táhněte rovně, bez kroucení.
Heureka eviduje přes 198 nabídek lepidel na kov, část z nich pod 200 Kč. Dostupnost tedy problém nepředstavuje. Úskalím zůstává přesnost ruky.
Kolik stojí zámečník za vytažení klíče a kdy přestat s pokusy
Ceny dávají jasnou představu o tom, kolik můžete ušetřit. Podle ceníku Zámkaři.cz pro Prahu a Středočeský kraj stojí vyjmutí zalomeného klíče ze základní vložky od 550 Kč, u bezpečnostní vložky nebo kování s překrytem od 650 Kč. K tomu se připočítává výjezd technika za 590 Kč. Výsledná částka se tak pohybuje zhruba mezi 1 140 a 1 240 Kč ještě před případnými příplatky.
Ušetřeno.cz upozorňuje, že i banální zákrok se může vyšplhat ke 2 000 Kč a výš, zejména večer, o víkendu, přes pohotovost nebo u vyššího zabezpečení. Připomíná také možnost obrátit se na pojišťovnu, protože asistenční služba domácnosti může uhradit výjezd, práci i materiál.
Rychlá rozhodovací mapa:
Situace Vhodná metoda Riziko Úlomek v základní poloze, blízko ústí sponka, náhradní klíč nízké Klíč reaguje na magnet magnet po promazání nízké Lomová plocha viditelná a zarovnaná lepidlo v minimálním množství vysoké Úlomek hluboko nebo pootočený zámečník domácí pokus zhorší stav
Telefon do ruky patří v těchto chvílích:
úlomek zajel hlouběji nebo už není vidět, klíč zůstal pootočený mimo základní polohu, jde o bezpečnostní vložku, kování s překrytem nebo zámek auta, lepidlo uteklo mimo lomovou plochu, ani po dvou opatrných pokusech se nic nepohnulo.
U auta doporučujeme autozámečníka rovnou, zvláště když úlomek uvízl ve spínací skříňce. Imobilizér a drahé díly z experimentů se sponkou dělají sázku s nevýhodným kurzem. Profesionál navíc disponuje háčkovými vytahováky s profilovanými hranami, které se zachytí za zářezy klíče, a většinu úlomků podle zámečníků vyjme bez poškození vložky.
Po vysvobození klíče: kontrola vložky a podzimní promazání
Úlomek je venku, ale práce ještě nekončí. Vyzkoušejte, zda vložka chodí hladce a klíč nikde nedrhne. Zkontrolujte, jestli v kanálku nezůstalo lepidlo nebo kovové piliny. Prasklý klíč už nikdy nepoužívejte a nechte si vyrobit novou kopii, ideálně podle originálu. Zámkaři.cz účtují kontrolu a servis vložky po vyjmutí od 250 Kč, samotnou výměnu vložky od 350 Kč.
Příčiny bývají prozaické. Opotřebovaný klíč s vlasovou prasklinou, ztuhlá vložka, násilné otáčení, nebo používání klíče jako páčidla na krabice. Právě teď na podzim 2026, kdy vlhko a první mrazíky zvyšují odpor v zámcích, se vyplatí vložku promazat. Výrobce Yale v podkladech k údržbě doporučuje ošetřit pohyblivé části nekyselým minerálním olejem nejméně dvakrát ročně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková