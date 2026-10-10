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Tři roky sledovali experti chování vlků na Šumavě. Žije jich tam minimálně 43

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Vlci se vyskytují na Šumavě od roku 2015. Ekologické dopady návratu vlků do ekosystému Šumavy a Bavorského lesa zkoumaly od roku 2023 správy národních parků Šumava a Bavorský les společně s ČZU. Vedle průzkumu sledujícího vývoj vlčí populace se sledovalo i chování jelenů a obnova lesa.
Tři roky sledovali experti chování vlků na Šumavě. Žije jich tam minimálně 43

Tři roky sledovali experti chování vlků na Šumavě. Žije jich tam minimálně 43

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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