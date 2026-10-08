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Tři polské genocidy v jednom filmu. Polarizující Volyň působí jako nejbrutálnější horor století

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„Genocida“ je bezesporu nejvýznamnější a také nejděsivější slovní novotvar 20. století, s nímž roku 1944 přišel polsko-židovský právník Raphael Lemkin v knize Axis Rule in Occupied Europe. Právě Polsko, Lemkinova vlast, v průběhu druhé světové války zažilo několik vln systematického vyhlazování tamního obyvatelstva, z něhož se nejčastěji připomíná genocida židovské komunity, páchaná především nacistickými okupanty. Polský snímek Volyň, který si dnes připomíná deset let od premiéry, se zaměřil na opomíjené události ve východním pohraničí. Tamní národnostní i náboženské menšiny umíraly v německých a sovětských kleštích, a navíc polské civilisty vyvražďovaly oddíly UPA napojené na banderovskou frakci. Bezmála hororově drastický film vyvolal mezinárodní ohlas, jehož významy jsou s ohledem na vývoj uplynulé dekády snad ještě důležitější.
Tři polské genocidy v jednom filmu. Polarizující Volyň působí jako nejbrutálnější horor století

Tři polské genocidy v jednom filmu. Polarizující Volyň působí jako nejbrutálnější horor století

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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