Tři polské genocidy v jednom filmu. Polarizující Volyň působí jako nejbrutálnější horor století

„Genocida“ je bezesporu nejvýznamnější a také nejděsivější slovní novotvar 20. století, s nímž roku 1944 přišel polsko-židovský právník Raphael Lemkin v knize Axis Rule in Occupied Europe. Právě Polsko, Lemkinova vlast, v průběhu druhé světové války zažilo několik vln systematického vyhlazování tamního obyvatelstva, z něhož se nejčastěji připomíná genocida židovské komunity, páchaná především nacistickými okupanty. Polský snímek Volyň, který si dnes připomíná deset let od premiéry, se zaměřil na opomíjené události ve východním pohraničí. Tamní národnostní i náboženské menšiny umíraly v německých a sovětských kleštích, a navíc polské civilisty vyvražďovaly oddíly UPA napojené na banderovskou frakci. Bezmála hororově drastický film vyvolal mezinárodní ohlas, jehož významy jsou s ohledem na vývoj uplynulé dekády snad ještě důležitější.
„Civilisté z pohraničí byli zavražděni dvakrát – poprvé sekerou, podruhé mlčením. A ta druhá smrt byla horší než ta první.“ Tímto citátem Jana Zaleského, očitého svědka volyňského masakru, začíná Volyň (Wołyń), (proti)válečný velkofilm Wojciecha Smarzowského, který leckterá polská média v době uvedení označovala za tamní „nejdůležitější film po roce 1989“. Tehdy se Polsko a další země střední a východní Evropy vymanily z područí Sovětského svazu, jehož kulturní doktrína zakazovala pojednávat mimo jiné o řadě „sporných“ kapitol druhé světové války, které by komunistickou mocnost a její režim postavily do špatného světla. Místo toho polské publikum dostávalo historické filmové báje podle románů Henryka Sienkiewicze, nositele Nobelovy ceny za literaturu a autora Quo vadis. Mezi ně patří například Pan Wołodyjowski (1969) a o třicet let později i Ohněm a mečem (1999), které zobrazují boje v pohraničí 17. století s estetikou blízkou americkému westernu.
Zamlčené kapitoly dějin
Velcí režiséři jako Andrzej Wajda se v tomto století vraceli k dlouho zamlčovaným či zkreslovaným činům a roku 2007 šla do kin Katyň. Wajda v ní vylíčil katyňský masakr, tedy popravu přibližně 22 000 polských občanů, především důstojníků polské armády, policistů a příslušníků inteligence, kterou sovětská NKVD na jaře 1940 provedla na Stalinův rozkaz. Za komunismu se přitom zločin připisoval nacistům a Sovětský svaz se k němu přiznal až roku 1990. Film byl přijat pozitivně a ukončil dlouhé mlčení, ačkoli se zaměřil především na osobní příběhy pozůstalých a jednoznačně odsoudil sovětskou agresi, která historicky předznamenala poválečný komunistický útlak. Část obyvatelstva východního Polska však Rudou armádu v září 1939 zpočátku mohla vnímat jako osvoboditele, což je motiv, s nímž národnostně pestrá Volyň významně pracuje.
Smarzowského šestý snímek pro kina, přicházející po mezinárodních úspěších jeho Svatby (2004) či Růženy (2011), v polské kinematografii neměl pádný precedens. Myšlenkově podnětný a historicky nekompromisní vzor mohl vedle některých dokumentů nalézt zejména v sovětské klasice Jdi a dívej se. Režisér Elem Klimov v ní roku 1985 podal naturalistické svědectví o genocidě běloruských vesnic páchané za druhé světové války nacisty, ale také kolaboranty různých národností. Snímek dosahoval ve znázornění tehdejšího chaosu znepokojivého účinku a neposkytoval libovolnému divákovi úlevu či snadné soudy, byť končil proslulou scénou, v níž zubožený a navždy traumatizovaný hrdina střílí do portrétu Adolfa Hitlera.
Od svatby k sekeře
Druhá světová válka nebyla jen o Němcích, respektive nacistech, jejichž „konečné řešení židovské otázky“ dalo novému pojmu genocida nejkonkrétnější a nejhrůzostrašnější tvar. Dějiny se nedají škatulkovat a také Volyň nevypráví pouze o samotném volyňském masakru, který je dodnes předmětem debat mezi polskou a ukrajinskou stranou. Druhoválečné události od roku 1939 Smarzowski znázorňuje prostřednictvím fiktivního příběhu mladé dívky Zosie (Michalina Łabacz). Poprvé ji poznáváme během svatby její sestry, která si bere Ukrajince. Téměř půlhodinová svatební sekvence, připomínající první akt Lovce jelenů, otevírá film, který se do 150 minut snaží otisknout i předválečné vztahy mezi Poláky, Ukrajinci a Židy.
Jejich soužití sice provázely sousedské vazby, přátelství i smíšená manželství, část ukrajinského obyvatelstva ale nebyla spokojena se svým postavením v polském státě, a to kvůli polonizační politice i osidlování východních oblastí polskými kolonisty. Tohle napětí využívala Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), která se pro svůj boj za vlastní stát uchylovala k násilí a opírala se o ty Ukrajince z meziválečného Polska, kteří se s absencí vlastního státu nesmířili.
Podle badatelky volyňských zločinů Ewy Siemaszko se OUN od svého vzniku roku 1929 připravovala na vybojování ukrajinského státu na všech územích obývaných Ukrajinci a vycházela z ideologie integrálního nacionalismu s výraznými fašistickými prvky. Mychajlo Kolodzinskyj ve svých vojenských spisech z konce 30. let skutečně formuloval krajně brutální představu nacionalistického povstání. V jednom z textů požadoval odstranění polského obyvatelstva ze západoukrajinských zemí a napsal, že během povstání je třeba projevit takovou krutost, „aby se ještě desátá generace bála byť jen pohlédnout směrem k Ukrajině“. První rozsáhlejší ukrajinské útoky proti Polákům nadešly v září 1939, tedy v reakci na Hitlerovu invazi do Polska ze západu. Příklady těchto protipolských aktů vidíme i ve Smarzowského filmu, který je vyprávěn prostřednictvím elips a dramaturgicky zdánlivě nedrží pohromadě, když se komplikovaná a komplexní válečná realita z pohledu obětí rozpadá na jednotlivé útržky.
Část Ukrajinců vzápětí přivítala východní sovětskou invazi ze 17. září. Následný sovětský teror se dle Siemaszko obrátil proti všem obyvatelům, v první řadě však proti Polákům, kteří byli zatýkáni, odsuzováni k vězení, deportováni do nitra Sovětského svazu a posíláni do pracovních táborů. K pronásledování Poláků se v té době přidali také někteří ukrajinští nacionalisté, kteří po německém útoku na Sovětský svaz na konci června 1941 přebíhali k nacistům, zaměřeným primárně na vyhlazení židovského obyvatelstva. Nastaly tak podmínky vhodné pro realizaci dlouhodobých plánů OUN, která přistoupila k likvidaci polského obyvatelstva. Masové popravy Židů a Poláků v nacistické režii dávaly této extremistické frakci morálně destruktivní vzor, podle něhož lze ve velkém měřítku páchat zločiny a zůstat přitom zcela bez trestu. Etnické čistky Poláků na Volyni pak vrcholily v roce 1943, zejména poté, co v březnu ukrajinští policisté opustili službu u Němců a přidali se k nacionalistickým oddílům v lesích.
Jedna volyňská osada za druhou byla vyvražďována a drastické zabíjení posvěcovali i někteří duchovní, kteří podle jistých svědectví ke zločinům povzbuzovali a žehnali nástrojům zmobilizovaných rolníků. V takovém prostředí všudypřítomné smrti se odehrává Volyň, v níž sledujeme například pravoslavného duchovního kázajícího nenávist, který se odvolává na evangelijní podobenství o koukolu a pšenici, aby své věřící povzbudil k vraždění Poláků. „Kdo to nezažil, nikdy tomu neuvěří…“ – tak zní název vzdělávacích materiálů polského Institutu národní paměti (IPN) o volyňském zločinu, převzatý ze svědectví ženy, která volyňský masakr přežila. Lidé si dnes skutečně jen těžko dokážou představit, že by tak strašlivé zločiny mohli páchat jejich vlastní sousedé. Tisíce svědectví přeživších však podle Siemaszko opakovaně popisují stejný vzorec jednání ukrajinských nacionalistů, stejné metody vraždění a stejné motivy – zabíjení Poláků proto, že byli Poláci.
Panoptikum násilí
Snímek navzdory některým uměleckým nadsázkám podchycuje toto násilí v jeho iracionálních extrémech, v nichž lidský život ztrácí hodnotu. Nezapomíná přitom ani na ukrajinské postavy, které včas skloní napřaženou sekeru, snaží se pomáhat polským přátelům nebo zchladit horkou krev svých soukmenovců. Stejně tak ale obsahuje velké množství šokujících obrazů, které podle polského publicisty Jakuba Majmureka utvářejí „řetězec krvavých scén, jakýsi sestřih makabrózních atrakcí, survivalový horor či panoptikum surreálného násilí.“ Některé výjevy jsou opravdu jako z „torture porn“, tedy extrémního odvětví filmového hororu zpopularizovaného počátkem tohoto století hlavně francouzskými a americkými díly, a filmu schází jakýkoli distancující pohled nebo polemika ve stylu poetičtějšího Jdi a dívej se.
Přesto film plní dvě důležité funkce. Jednak ukazuje mechanismus nacionalistické mobilizace a to, jak nebezpečný může být hněv, který prostoupil společnost, i politika pomsty za vlastní křivdy, jež se o něj opírá. Navíc Smarzowski váží vinu i křivdy na obou stranách: Polsko u něj není nevinnou obětí a film ukazuje, jak na polský tlak část ukrajinské inteligence a středních vrstev reaguje radikalizací.
Spor o historickou paměť
Už před premiérou se napjatě očekávalo, jak Volyň přijme publikum nejen na Ukrajině, kde tamní historici často zpochybňují polské interpretace, ale také v Polsku. Doma snímek vyvolal obrovský zájem a v kinech ho během prvního měsíce zhlédl téměř milion diváků. Kritika byla rozdělená: část recenzentů film chválila pro odvahu a věcnost, jiní, třeba Jakub Majmurek, se obávali, že si ho přivlastní právě ty nacionalistické síly válčící o paměť, před nimiž počin varuje. Pravicový týdeník Gazeta Polska, blízký straně Právo a spravedlnost (PiS), pak události vyložil v rovině náboženské a psychologické jako lidské zlo v kraji „opuštěném Bohem“ a „prokletém ďáblem“, čímž se ideologické obavy částečně potvrdily.
Snímek přišel v době, kdy začínal v různých evropských zemích sílit toxický nacionalismus, a například předseda Ukrajinského svazu v Polsku Piotr Tyma se obával, že Volyň může „zabít snahy o polsko-ukrajinské smíření“. To se přitom hlavně ve věci volyňských událostí a druhoválečných činů OUN a Ukrajinské povstalecké armády (UPA) jevilo vždy jaksi nedosažitelné. Jen považte: Ukrajinský parlament v dubnu 2015 přijal zákon, který činnost OUN a UPA zahrnul mezi boj za nezávislost Ukrajiny a jejich příslušníkům přiznal status bojovníků za nezávislost. Zákon zároveň zakazuje veřejně znevažovat jejich roli, což kritici označovali za překážku otevřené debaty o jejich zločinech, včetně spolupráce s nacisty. V červenci 2016 přijal polský Sejm [dolní komora parlamentu] usnesení, které zvěrstva OUN-UPA na Polácích na Volyni oficiálně označilo za „genocidu“. Ukrajinský parlament toto rozhodnutí v září 2016 prohlášením odmítl jako politizaci tragických kapitol společných dějin.
Že se dílo na Ukrajině setká s odporem, nikoho nepřekvapilo: do tamní distribuce se nedostalo a ukrajinská média režiséra obvinila, že natočil zaujatý film „založený pouze na polských historických pramenech“, a to v době, „kdy se Ukrajina snaží bránit před ruskou agresí“. Smarzowski přesto věřil, že snímek lidi nerozdělí: „Tak jak to vidím já, je to film, který sblíží Poláky a Ukrajince, a stejně tak celý svět v boji proti fašistické ideologii.“ Doma film v březnu 2017 získal devět Orlů, včetně nejlepšího filmu a režie.
Jen dva týdny po premiéře Volyně, 20. října 2016, přijaly polský Sejm a ukrajinská Verchovna rada společnou „Deklaraci paměti a solidarity“. Dokument se snažil zmírnit napětí mezi oběma zeměmi a zdůrazňoval jejich společnou zkušenost s nacistickou a sovětskou agresí. Pakt Ribbentrop–Molotov označil za klíčový moment vedoucí k vypuknutí druhé světové války, přičemž německou agresi z 1. září 1939 spojil se sovětským útokem na Polsko ze 17. září. Poněkud příznačně však samotná deklarace otázku volyňského masakru přímo neřešila. Jednoduchá odpověď či dějepisný verdikt se ostatně nenabízí a zhlédnutí Volyně vám to i dnes potvrdí.
Film jako varování
Smarzowského problematické, ale i velmi záslužné dílo se z dnešního pohledu koneckonců jeví nejen jako film o minulosti, ale i jako varování před tím, jak snadno lze historickou křivdu politicky zneužít. Od plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 je Polsko jedním z nejvytrvalejších podporovatelů Ukrajiny a přijalo téměř milion uprchlíků, a přesto spor o paměť nezmizel. Po letech moratoria umožnila Ukrajina v roce 2025 obnovit exhumace polských obětí a letos v létě byly v Ostrivkách a Voli Ostrovecké vyzvednuty ostatky 55 lidí, z toho 26 dětí. V květnu ale Volodymyr Zelenskyj udělil jedné jednotce čestný titul „Hrdinové UPA“ a polský prezident Karol Nawrocki mu v červnu odebral Řád bílé orlice, přičemž podporu ukrajinského členství v EU podmínil vyřešením sporu o Volyň. Zelenskyj řád vrátil, ale slíbil otevřít archivy a urychlit exhumace. Oba národy čelí společnému nepříteli, a přesto zůstává otevřené, zda dokážou přiznat i vinu svých předků, aniž by tím oslabily vlastní jednotu. Smarzowského film na tuto otázku neodpovídá, ale vynáší ji na povrch.
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Zdroje: CEPA, CBS, WSWS, Krytykapolityczna, Instytut Pamięci Narodowej