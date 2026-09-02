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Tři obrazy za 180 korun z bazaru. Pod prachem se skrýval podpis, který zvedl cenu na 1,7 milionu. Prozradily ho penselové tahy

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9. května 2026 vešel pedagog z jihojutského Tønderu do místního bazaru a vybral si tři staré olejomalby.
Tři obrazy za 180 korun z bazaru. Pod prachem se skrýval podpis, který zvedl cenu na 1,7 milionu. Prozradily ho penselové tahy

Tři obrazy za 180 korun z bazaru. Pod prachem se skrýval podpis, který zvedl cenu na 1,7 milionu. Prozradily ho penselové tahy

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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