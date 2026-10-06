Tři města v Plzeňském kraji budou rozhodovat o větrných elektrárnách

Obyvatelé tří měst v Plzeňském kraji rozhodují tento víkend nejen o složení zastupitelstev, ale také o větrných elektrárnách. V Kralovicích, Kožlanech a Měčíně probíhají místní referenda, v nichž mají občané říct, zda mají jejich radnice aktivně vystupovat proti záměrům soukromých investorů stavět na jejich území větrníky. Všechna tři města přitom leží mimo státem vymezené akcelerační zóny, kde platí zrychlené povolování podobných staveb.
V Kralovicích s téměř 3500 obyvateli stojí za referendem petice s přibližně 840 podpisy, zastupitelé ji schválili začátkem září. Místostarosta Lukáš Janko připomíná, že město předloni uspořádalo anketu a 52 procent hlasujících tehdy větrníkům přálo. Na základě toho radnice schválila zadání změny územního plánu, která stále probíhá. Česká firma SmartTech, mající již větrníky na Liberecku, plánuje v lokalitě dva stroje. Odpůrci upozorňují na možný dopad na barokní cisterciáckou krajinu v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice, zmiňují hluk i pokles cen nemovitostí.
Situaci navíc komplikuje návrh na vyhlášení krajinné památkové zóny typu C, který se na úřední desce Kralovic objevil letos v červnu. Pokud by kraj zónu schválil, výškové stavby včetně větrníků by v území nebyly možné. Jenže přísné parametry zóny se nelíbí ani městu samotnému, protože by omezovaly i běžné občanské stavby. Městský odbor výstavby proto podal námitku a věc se teprve posuzuje.
V sousedních Kožlanech s 1500 obyvateli se situace vyvinula jinak. Průzkum před třemi lety ukázal výraznou podporu větrníkům, šest ku jedné mezi hlasujícími, a obec uzavřela předběžnou smlouvu s firmou Meridian. Jenže zájem o referendum přišel ve vlně kralovických aktivit. Zastupitelé jeho vyhlášení v září neschválili, mj. kvůli obavě z porušení smluvního závazku vůči investorovi. Petiční výbor se obrátil na soud a ten rozhodl, že referendum přesto proběhne. Starosta Václav Kratochvíl navíc upozorňuje na další komplikaci: v Kožlanech se nachází vojenské záložní letiště a investor zatím čeká na vyjádření armády.
Nejmenší z trojice, Měčín s 1100 obyvateli, má za sebou neformální anketu, kterou pořídila místní skupina odpůrců. Starosta Stanislav Skala ji označil za živelnou a právně bezvýznamnou, přesto ji radnice brala jako signál od lidí. Dvě firmy zatím jen sondovaly zájem a podaly předběžné nabídky. Referendum podle starosty ukáže, co místní skutečně chtějí.
Zdroj: autorský text / ČTK