Tři levné látky z kuchyně, které na záhonech fungují jako průmyslová hnojiva. Zelenina je sladší a větší

Popel je z trojice jednoznačně nejsilnější hráč s reálnou oporou v odborných zdrojích. Ale ani další tři nejsou k zahození.
Popel: draslík a vápno zadarmo, ale bez dusíku
Dřevěný popel je nejlépe podložená domácí alternativa. Obsahuje draslík, vápník, menší podíl fosforu a hořčíku. V průměrném složení vychází zhruba na 0-1-3 v NPK logice, tedy prakticky nula dusíku, trochu fosforu a slušná dávka draslíku. Britská
Royal Horticultural Society doporučuje aplikaci 50–70 gramů na metr čtvereční na holou půdu v pozdní zimě.
Tady ale přichází první zásadní „ale“. Složení popela kolísá podle druhu spáleného dřeva, teploty hoření i toho, jestli šlo o kůru, větve, nebo kmen. A hlavně: popel výrazně zvyšuje pH půdy. Působí rychleji než mletý vápenec, což je výhoda na kyselých půdách, a problém všude jinde.
Průměrné pH orné půdy v Česku je podle
ÚKZÚZ 6,1, ale mezi kraji se hodnoty pohybují zhruba od 5,6 do 6,7. Ministerstvo zemědělství přitom uvádí optimum pro zeleninu 6,5–7,5. Bez jednoduchého testu pH půdy (stojí v hobby verzi pár desítek korun) je jakákoli univerzální dávka popela hazard.
Kdy popel rozhodně nepoužívat:
Borůvky, maliny, rododendrony, azalky – potřebují kyselou půdu, popel jim ji zničí. Brambory – zvýšené pH podporuje strupovitost hlíz. Směs s dusíkatými hnojivy nebo čerstvým hnojem – vysoká alkalita popela uvolňuje amoniak a dusík doslova uletí do vzduchu.
A teď k úspoře v číslech. Kilogram Forestina Superfosfátu dodá 170 gramů P₂O₅. Na stejné množství fosforu byste potřebovali řádově 17 kilogramů popela. U draslíku je poměr příznivější; ekvivalent kilogramu draselné soli (40 % K₂O, cena od 105 Kč za 2,5 kg) nahradí zhruba 13 kilogramů popela. Kdo topí dřevem, takové množství za sezonu snadno nashromáždí. Kdo netopí, nemá co nahrazovat.
Skladování je jednoduché, ale důležité: suchý popel v zakryté nádobě, mimo déšť. Draslík je ve vodě rozpustný a při promočení se vyplaví dřív, než se dostane k rostlinám. Před použitím prosít, aby se odstranily uhlíky a hroudy.
Manganistan draselný: Dezinfekce pro celý záhon
Hypermangan, fialové krystalky, které starší generace zná z lékárniček, není hnojivo. Je to silné oxidační činidlo, které dokáže dezinfikovat substrát, namočit semena před výsevem nebo ošetřit řezné rány na rostlinách. Tím jeho zahradnický repertoár v podstatě končí.
Pokud manganistan přesto chcete použít (třeba k dezinfekci substrátu před výsevem), držte se slabě růžového roztoku a berte ho jako doplněk, ne jako náhradu registrovaného přípravku.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kuchyňská sůl: největší mýtus z trojice
Tady je potřeba být nejostřejší. Chlorid sodný nemá v autoritativních zahradnických zdrojích oporu jako běžné hnojivo pro zeleninové záhony.
Nicméně řepa cukrová v průmyslovém zemědělství skutečně využívá sodík jako doplňkovou živinu, jenže v přesně kontrolovaných dávkách a na půdách, kde se zasolení monitoruje měřením elektrické vodivosti. Na běžné zahrádce, kde nikdo neměří EC půdy a kde se sůl rok co rok hromadí, je výsledkem postupná degradace. Používejte ji tedy s velkým rozmyslem a nikdy ne více sezon na jenom záhonku.
Co dalšího leží doma a skutečně funguje
Popel není jediný domácí zdroj živin. RHS uvádí celou řadu
domácích tekutých hnojiv: výluhy z kopřiv, kostivalu, posekané trávy, kompostová voda, tekutina z vermikompostéru nebo bokashi. Současně ale výslovně upozorňuje, že domácí hnojiva bývají slabší než kupovaná a je nutné je aplikovat častěji.
Zajímavý tip: do 10 litrů domácího tekutého hnojiva lze přidat asi 100 gramů prosátého popela a zvýšit tak obsah draslíku. Vznikne kombinace, která aspoň částečně pokryje draslík i mikroživiny, stále ale bez dusíku, který musí přijít odjinud: z kompostu, zeleného hnojení nebo klasického hnojiva.
Reálná cesta k zahradě bez chemie nestojí na třech zázračných látkách z kuchyně. Stojí na testu pH, kvalitním kompostu, organické hmotě, správném výběru plodin a cílených doplňcích tam, kde půda prokazatelně něco postrádá.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková