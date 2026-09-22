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Tři hodiny bez internetu kvůli jednomu poškozenému kabelu: O2 se zákazníkům ozvalo až po 90 minutách mlčeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tisíce hlášení během jediné hodiny, od Prahy přes Brno a Plzeň až po Ostravu. V pondělí ráno nefungoval pevný internet O2, streamovací platforma OnePlay ani aplikace Moje O2. Zásilkovna kvůli výpadku omezila podávání do Z-BOXů i doručování na adresu.
Tři hodiny bez internetu kvůli jednomu poškozenému kabelu: O2 se zákazníkům ozvalo až po 90 minutách mlčení
Zdroj: Foto: NOAA Photo Library - licence Public domain
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
- Microsoft slibuje svižnější Windows 11, testeři zrychlení cítí: ve čtyřech dokumentech ale chybí jediné číslo
- Po zářijové aktualizaci Windows 11 zmizel z počítačů zvuk. Microsoft chybu uznal, plnou opravu stále nemá
- Apple prodává dva Studio Display naráz: za plynulejších 120 Hz si připlatíte 42 000 Kč a potřebujete k tomu novější Mac
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