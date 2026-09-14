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Tři flašky vodky za den a nic. Martin Fenin popsal, kolik alkoholu vypije, a dodal: „Závislý nejsem. Piju, protože mě to baví"

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Bývalý český reprezentační útočník popsal každodenní pití, které svým rozsahem odpovídá klinickým znakům závislosti. On sám to vidí jinak.
Tři flašky vodky za den a nic. Martin Fenin popsal, kolik alkoholu vypije, a dodal: „Závislý nejsem. Piju, protože mě to baví"

Tři flašky vodky za den a nic. Martin Fenin popsal, kolik alkoholu vypije, a dodal: „Závislý nejsem. Piju, protože mě to baví"

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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