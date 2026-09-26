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Tři apokalypsy, které jsme jakožto lidstvo očekávali, ale naštěstí pro nás se nevyplnily

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Dalo by se skoro říci, že lidé mají z konce světa strach každou chvíli. Dojde k nějaké nečekané události, klimatické katastrofě, válce blízko našich hranic – a hned uvažujeme, jestli to bude konec. Ten kupodivu ještě za celou historii lidstva nenastal. A to už se vážně hovořilo o celé řadě apokalyptických událostí, které měly přijít – a nakonec nepřišly.
Tři apokalypsy, které jsme jakožto lidstvo očekávali, ale naštěstí pro nás se nevyplnily

Tři apokalypsy, které jsme jakožto lidstvo očekávali, ale naštěstí pro nás se nevyplnily

Zdroj: Brian Donovan / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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