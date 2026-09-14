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Trhy i kulinářské show. Podzimní Flora Olomouc oslaví Dary naší země

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Krajinu jako zdroj života představí v první polovině října hlavní expozice oblíbené podzimní etapy mezinárodní zahradnické výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex. 31. ročník jedné z nejvýznamnějších událostí olomouckého výstaviště ponese podtitul Dary naší země. Návštěvníci se mohou těšit na zahradnické trhy i pestrý program s řadou soutěžních klání i zajímavých zážitků.
Trhy i kulinářské show. Podzimní Flora Olomouc oslaví Dary naší země

Trhy i kulinářské show. Podzimní Flora Olomouc oslaví Dary naší země

Zdroj: Daniel Schulz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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