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Třetí pódium v řadě nepřidal. Salač ale po nevydařené kvalifikaci skončil v Indonésii v první desítce

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Český motocyklový závodník Filip Salač má za sebou rozporuplný závod v Indonésii. Čtyřiadvacetiletý pilot po nevydařené kvalifikaci vykázal zlepšení a na dráze v Mandalice nakonec skončil v první desítce.
Třetí pódium v řadě nepřidal. Salač ale po nevydařené kvalifikaci skončil v Indonésii v první desítce

Třetí pódium v řadě nepřidal. Salač ale po nevydařené kvalifikaci skončil v Indonésii v první desítce

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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