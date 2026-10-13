Třetí pódium v řadě nepřidal. Salač ale po nevydařené kvalifikaci skončil v Indonésii v první desítce

Třetí pódium v řadě nepřidal. Salač ale po nevydařené kvalifikaci skončil v Indonésii v první desítcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Třetí pódium v řadě nepřidal. Salač ale po nevydařené kvalifikaci skončil v Indonésii v první desítceZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 13.10.2026 08:26
Český útočník Patrik Schick se osamostatnil v čele tabulky střelců v Bundeslize. Třicetiletý kanonýr se...
Při pohledu na její monumentální kvadricepsy se tají dech a leckoho napadne, zda se nejedná o optický klam....
Tři a půl roku existovala jen na vizualizacích. Teď majitel hokejového Dynama Petr Dědek drží pravomocné...
Pět asistencí za čtyři zápasy a téměř šestadvacet minut na ledě každý večer. Obránce Filip Hronek drží...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Ostuda v LaLize. Zápas se nedohrál, fanoušci házeli na hřiště míčky, sendviče i sedadla
- Zverev čekal roky na první grandslam. Teď má dva a jako nejstarší nováček ovládne světový tenis
- Schick vládne střelcům v Bundeslize. Doufejme, že budeme sbírat body dál, hlásil po další trefě
- NHL po noci: Ullmark drží Ottawu mezi nejlepšími, Buffalo přišlo o Dahlina a Minnesota zastavila rozjeté Vegas