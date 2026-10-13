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Třetí pátrání s vrtulníkem za týden. Seniora na Šumpersku ale našel pes Deryk

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Během uplynulého týdne potřetí létal nad územím Olomouckého kraje policejní vrtulník s termovizí. Tentokrát hledal důchodce, který se ztratil nedaleko Bludova. Na trasu vyrazili také policisté se služebními psy, jeden z nich pak v nepřístupném terénu podchlazeného seniora vyčenichal.
Třetí pátrání s vrtulníkem za týden. Seniora na Šumpersku ale našel pes Deryk

Třetí pátrání s vrtulníkem za týden. Seniora na Šumpersku ale našel pes Deryk

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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