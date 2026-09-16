Třetí nejcennější česká památka ukrývala relikvii, o které se nevědělo. Restaurátor vysvětluje, proč ji zlato a perly 700 let chránily

25. června 2026 se ve vyšebrodském cisterciáckém klášteře stalo něco, co se u zdejšího nejcennějšího pokladu odehrává jednou za desítky let. Tým kolem restaurátorů Jiřího a Matěje Šindelářových otevřel Závišův kříž, dvouramenný relikviář ze zlata nejvyšší ryzosti, osazený jedenapadesáti drahokamy a více než dvěma sty třiceti perlami. Uvnitř dutiny pod křišťálovou schránkou ležely dva kousky dřeva. Právě jejich vzájemný vztah převrátil výklad, který odborná i popularizační literatura přejímala čtyři desetiletí.
Dva kusy dřeva, dvě odlišné role: co červnový zásah odhalil
Při posledním plném rozboru v letech 1985–1986 badatelé zaznamenali dvojici dřevěných prvků, jenže jejich funkce nikdo přesvědčivě neoddělil. Obě části splývaly v obecném popisu „relikvie svatého Kříže“. Nynější tým přišel s jiným čtením. Hlavní relikvií je cedrový křížek o rozměrech 178 × 203 milimetrů, obalený textilem. Druhý fragment, tvrdší, pravděpodobně ořechové dřevo, podle současné interpretace plnil roli takzvané dotýkané relikvie, případně fixačního prvku, který cedrový křížek uvnitř stabilizoval.
Rozdíl se zdá drobný. Dopad je ovšem zásadní: mění se hierarchie toho, co relikviář po staletí chránil, a tím i odborný výklad jedné z nejvýznamnějších českých zlatnických památek.
Proč se Závišův kříž otvírá jen jednou za generaci
Vyšebrodský relikviář funguje dodnes jako živá součást klášterního života, nikoli pouhý muzejní exponát. Cisterciáci jej vystavují v Rožmberské oratoři, kam návštěvníci stoupají po vřetenovém schodišti v omezeném počtu a za zvláštních bezpečnostních opatření. Každý fyzický kontakt s vnitřkem představuje riziko nevratného poškození, proto tým odmítl destruktivní odběr vzorků i vyzvednutí hlavní relikvie.
Šetrný přístup podpořil i
projekt Digitalizace Vyšší Brod 2025, financovaný dotací Ministerstva kultury ve výši 1 404 000 Kč. Díky detailní 3D dokumentaci a pokročilému nedestruktivnímu snímkování mohli restaurátoři pracovat s minimálním zásahem a maximem informací. Přesto zůstaly otevřené otázky: pod cedrovou relikvií zahlédli něco, co připomíná kovový plíšek, snad autentiku, tedy ověřovací štítek potvrzující původ relikvie. Ověřit to nedokázali, protože cedrový křížek z dutiny nevyjímali. Neotevřená zůstala rovněž zaletovaná schránka při spodním konci kříže, o níž se spekuluje, že ukrývá další ostatky světců.
VIDEO Zlatý plášť, křišťál a stříbrné jádro: vícevrstvá ochrana staletí
Že cedrový křížek přečkal sedm století v pozoruhodném stavu, to není náhoda. Relikvii izoloval od světla, vlhkosti i lidského dotyku důmyslný vícevrstvý obal: zlatý korpus relikviáře, křišťálová schránka a od roku 1775 také stříbrné jádro, které nahradilo původní dřevěnou konstrukci. Právě tato uzavřená architektura umožnila, aby se textil na cedrovém křížku dochoval v rozpoznatelné podobě.
Závišův kříž bývá tradičně řazen vedle korunovačních klenotů a
relikviáře sv. Maura mezi české poklady nejvyšší kategorie. Do Čech se podle pracovní hypotézy dostal roku 1270 s uherským korunním pokladem; přes Kunhutu a jejího manžela Záviše z Falkenštejna skončil v rodovém klášteře Vítkovců. Kdy a kde uvidíte kříž na vlastní oči: zářijový program pro veřejnost
Originál relikviáře je přístupný v rámci II. prohlídkové trasy
vyšebrodského kláštera od 1. července do 30. září 2026. Vstupné činí 100 Kč za plnou cenu, 80 Kč zvýhodněné, 60 Kč pro žáky a 250 Kč za rodinnou vstupenku.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková