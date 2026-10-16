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Třetí manželství, třetí rozchod, ale žádný rozvod. Brzobohatý a Písařovicová spolu dál chodí na akce

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Ondřej Brzobohatý oznámil v květnu 2026 konec třetího manželství. Pět měsíců poté je stále ženatý a s Danielou se ukazuje na veřejnosti.
Třetí manželství, třetí rozchod, ale žádný rozvod. Brzobohatý a Písařovicová spolu dál chodí na akce

Třetí manželství, třetí rozchod, ale žádný rozvod. Brzobohatý a Písařovicová spolu dál chodí na akce

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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