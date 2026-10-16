Třetí manželství, třetí rozchod, ale žádný rozvod. Brzobohatý a Písařovicová spolu dál chodí na akce

12. května se na Instagramu obou objevilo shodné prohlášení: manželství s Danielou Písařovicovou skončilo. Žádné vzájemné obviňování, žádné exkluzivní rozhovory plné detailů. Jen pár vět a prosba o soukromí. Jenže
co následovalo, vypadá jako scénář, který si český showbyznys nepamatuje: rozešlý pár, který spolu dál sedí v první řadě na koncertech, chodí na společné večeře a zůstává v jednom televizním pořadu. A hlavně: právně je pořád manželským párem. Tři svatby, dva rozvody, jeden otevřený spis
Brzobohatého manželská historie je v českém kontextu výjimečná svou hustotou. První svatbu měl v roce 2008 s Johanou Indrákovou, rozvod přišel v roce 2013.
Druhé manželství s Taťánou Kuchařovou trvalo od roku 2016 do roku 2022. Třetí začalo italskou svatbou s Danielou Písařovicovou v září 2023.
Ani ne tři roky poté přišel rozchod. Třetí manželství, třetí rozpad, ale teprve druhý dokončený rozvod. Podle sekundárně citovaného vyjádření z října 2026, které přinesl
Blesk, je „rozvod v procesu“, ale Brzobohatý sám potvrdil, že je oficiálně stále ženatý. Kdo z nich podal návrh, u kterého soudu a v jaké fázi řízení se spis nachází, veřejně známo není. Večeře, pusa v autě, koncert v Edenu
Kdyby šlo o klasický rozchod z bulvárního manuálu, následovaly by měsíce ticha, pak nový partner a pak rozhovor „poprvé o všem“. Brzobohatý s Písařovicovou zvolili jinou cestu.
Necelé tři týdny po oznámení je paparazzi zachytili při společné večeři v Praze. Vznikly záběry, na nichž si dávají pusu v autě. Fanoušci okamžitě začali spekulovat o návratu.
Pak přišel 14. červen a koncert Ewy Farne ve Fortuna Areně v pražském Edenu. Veronika Arichteva tam natočila instagramové video, na kterém Brzobohatý a Písařovicová sedí vedle sebe v hledišti. Žádné rozpaky, žádný odstup.
A k tomu práce:
CNN Prima NEWS dva dny po oznámení rozchodu informovala, že oba zůstávají v pořadu Inkognito. Diváci o jejich společné působení nepřijdou. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč manželství trvá, i když vztah skončil
Český právní řád nezná automatický rozvod. Manželství končí jedině rozhodnutím soudu, a to až po splnění zákonem stanovených podmínek. Pokud se
oba dohodnou na majetkovém vypořádání a dalších náležitostech, jde o takzvaný nesporný rozvod, od ledna 2026 navíc zjednodušený novelou rodinného práva. Pokud dohoda chybí, soud zkoumá rozvrat manželství a řízení se protahuje.
Podle
Portálu veřejné správy zákon nestanoví žádnou maximální lhůtu, do kdy se musí rozešlí manželé rozvést. Manželství tak může právně trvat měsíce i roky po faktickém konci soužití. Zda za odkladem u Brzobohatého a Písařovicové stojí majetkové otázky, nebo prostě jen čas, veřejně nikdo z nich neřekl. Poprvé bez války
Kontrast s předchozím rozvodem je markantní. Konec manželství s Kuchařovou přerostl v soudní spor o zásah do osobnostních práv. V lednu 2026, tedy pouhé čtyři měsíce před oznámením rozchodu s Písařovicovou, soud rozhodl o vzájemných omluvách a odškodnění 250 tisíc korun ve prospěch Brzobohatého.
Tentokrát nic takového. Daniela v podcastu řekla jedinou větu, která stojí za citaci: „Můžeme za to oba.“ Důvody si nechala pro sebe, Ondřeje veřejně nehájila ani neobviňovala.
Podle nás jde o první Brzobohatého rozchod, který vypadá skutečně kontrolovaně, bez mediální eskalace, bez právních přestřelek, bez veřejného obviňování třetích osob.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová