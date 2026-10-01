Třetí díl Zrádců odhalil tajnou partnerskou dvojici. Kotek při natáčení na Křivoklátu ztratil nervy

Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026, 3. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Třetí epizoda detektivní reality show Zrádci přinesla výbuchy na minovém poli i odhalení osobních tajemství. Soutěžící zjistili, že mezi nimi hraje partnerská dvojice, o čemž jsme informovali již před pár dny a což výrazně ovlivnilo dění u kulatého stolu. Moderátor Vojtěch Kotek navíc v podcastu Liščí komnata přiznal potíže při vzniku ranní scény.
Ráno na Křivoklátu začalo pro věrné šokem. Zrádci v noci zavraždili umělkyni Karolinnu. Po vyřazení podotkla, že ji mrzí brzký konec ve hře. Hradní pán Vojtěch Kotek u snídaně glosoval její odchod upraveným citátem Jana Nerudy.
Jak ale s režisérem Markusem Krugem prozradili v podcastu Liščí komnata, tato scéna se rodila velmi těžce. Moderátor se do básnického textu zamotal, ztratil trpělivost a začal u stolu nadávat. Sebekriticky se pak v podcastu označil za sprostého farmáře.
Doutníky po tatínkovi uprostřed minového pole
Následná hra o zlato poslala soutěžící na minové pole, které štáb připravil na stejné lokaci jako úvodní plnění. Hráči se plazili pod ostnatým drátem a hledali pravdivá tvrzení o svých soupeřích. Pokud sáhli vedle, čekala je exploze z polystyrenových atrap.
Kotek celou scénu sledoval z vyvýšeného pódia ve stylizaci majitele plantáže. V podcastu zmínil, že doutníky z této scény pocházely z jeho vlastních zásob. Zbyly mu po zesnulém tatínkovi a do obrazu se mu tematicky hodily. Ze hry si nakonec odnesl ochranný štít student Jura. Matěj mu ho přenechal s odůvodněním, že raději čte symboly než písmena.
Vztah Štefana a Barnabáše odhalen
Minové pole dostalo na světlo nečekané informace. Hráči zjistili, že je mezi nimi někdo s dětskou hereckou minulostí, k čemuž se vzápětí přihlásila Annelie i Jura. Mnohem větší pozdvižení vyvolal fakt, že dva ze soutěžících k sobě mají blízko.
Investigativní novinářka Zdíša u kulatého stolu konfrontovala Barnabáše a Štefana s tím, že tvoří pár. Oba to před ostatními popřeli a trvali na tom, že se vidí poprvé. Režisér Markus Krug potvrdil, že partnery skutečně jsou. Aby svůj vztah před natáčením utajili, museli z profilů na sociálních sítích smazat společné fotografie. My jsme o této spekulaci psali
. A tato vazba dle diváků nemá být jediná. minulý týden
Hlasování u kulatého stolu se následně roztříštilo mezi několik jmen. Probíralo se chování Anastázie. Ta se před podezřením hájila tvrzením, že zrádci naschvál likvidují lidi v jejím okolí. Pět hlasů nakonec dostala právě ona, devět jich směřovalo na Juru. Nejmladší účastník letošní řady se s hradem rozloučil a ostatním oznámil, že vyřadili věrného.
Nový úkol ve falešné stěně
Trojice zrádců se v noci sešla k poradě, tentokrát je ovšem klasická vražda nečekala. Podle dopisu museli sestavit takzvaný seznam smrti. Kartičky se jmény uložili do skříňky ve snídaňové místnosti přímo před zraky ostatních. Markus Krug k tomu vysvětlil, že štáb nemohl na Křivoklátu zasahovat do historických zdí. Produkce postavila vlastní stěnu s obrazy, za kterou se skrývala tajná přihrádka pro zrádce.
Třetí epizodu si diváci mohli pustit v předpremiéře ve středu 30. září na platformě prima+. Na televizních obrazovkách ji stanice Prima odvysílá v neděli 4. října.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, FTV Prima).