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Třetí díl Zrádců odhalil tajnou partnerskou dvojici. Kotek při natáčení na Křivoklátu ztratil nervy

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Třetí epizoda reality show Zrádci přinesla úkol na minovém poli i odhalení utajeného páru. V podcastu Liščí komnata promluvil Vojtěch Kotek o zákulisí.
Zrádci 2026, 3. díl

Zrádci 2026, 3. díl

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:57

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