Trenér Zbrojovky Svědík po porážce s Olomoucí zuřil. Hráče ale překvapivě ušetřil

Sobotní večer na Andrově stadionu nabídl brněnským fanouškům v plném sektoru hostů devadesát minut, na které budou chtít rychle zapomenout. Martin Svědík ho na pozápasové tiskové konferenci zapomenout nenechal. První poločas označil za nejhorší od svého příchodu do Zbrojovky a sám o sobě řekl, že je „rozzuřený“. Pak ale přidal větu, kterou by od trenéra po takovém debaklu čekal málokdo: v kabině to podle něj proběhlo v klidu. K hráčům nechtěl mluvit v emocích, protože „tudy cesta momentálně nevede“. Nešlo o shovívavost. Byla to trenérská volba, a podle nás vypovídá o stavu týmu víc než samotný výsledek.
Patnáct střel proti jedné
Utkání 13. kola Chance Ligy hrané 31. října mělo jasný obraz od úvodního hvizdu. Sigma tlačila, Brno ustupovalo do nízkého bloku a čekalo, co se stane. Ve 21. minutě se to stalo: Baráth vypíchl míč Štěpánu Langerovi a Václav Sejk otevřel skóre. Svědík tuto individuální chybu na tiskové konferenci zmínil přímo.
Do poločasu poslala Olomouc na branku patnáct střel. Zbrojovka jednu. Vyšší rozdíl podle trenéra i podle
klubového webu odvrátil jen brankář Adam Hrdina.
Svědík zareagoval o přestávce trojitým střídáním. Janetzký nahradil Čavoše, Kaká Lukáše Penxu a Ezeh Vaníčka. Tým vystoupil výš a na pár minut Sigmu zatlačil, finální fáze ale zůstala nepřesná. V 58. minutě pak domácí udeřili z protiútoku: Ghali centroval a Marko Soldo zvýšil. Tečku obstaral v 76. minutě znovu Sejk z opakované penalty, kterou zavinil faulem kapitán Jakub Klíma.
Podle oficiálního
zápisu utkání skončila bilance střel 24:5 a Sigma měla míč 57 % času. Olomouc Brno přestřílela i přetlačila. Vztek ano, výbuch ne
Svědík hráče veřejně nekryl. Mluvil o nekvalitě směrem dopředu, o tom, že tým zbytečně zalezl a domácí nestačil dorážet. Podle něj si hráči nevěří, „spousta z nich se bojí hrát“ a chybějí jim emoce. Ve středu zálohy viděl proti Sigmě obrovský rozdíl.
Proč tedy v kabině nepadla ostrá slova? Svědík vysvětlil, že zápas chce rozebrat a poučit se z něj. Nejvíc ho podle všeho trápí jedna věc: hráči v tréninku pracují, ale v zápasech to „neumí prodat“.
Tady je klíč k celé jeho reakci. Tým, který se bojí hrát, seřvání neuzdraví. Spíš ho ještě víc stáhne do sebe. Svědík tedy vztek přiznal novinářům, ale do šatny ho nepustil. Podle nás je to přesný odhad situace: kabina teď potřebuje rozbor a obnovu sebevědomí, ne další důvod ke strachu.
Proti silným bez gólu
Olomoucký večer nebyl výjimkou, ale potvrzením vzorce. Proti soupeřům, které Svědík řadí ke špičce nebo k aspirantům na poháry, vypadá letošní bilance Zbrojovky takto:
Soupeř Výsledek Liberec 0:1 Slavia 0:4 Jablonec 0:1 Olomouc 0:3
Čtyři zápasy, nula bodů, skóre 0:9. K tomu týden před Olomoucí přidala Slavia v poháru dalších 0:4.
Opakuje se i psychický scénář. V Olomouci se podle trenéra výkon po prvním inkasovaném gólu výrazně zhoršil a po druhém už bylo jasné, že zápas nepůjde zlomit. Velmi podobně mluvil už v srpnu po prohře s Libercem: po gólu ze standardky tým znejistěl a začal chybovat. Inkasovaná branka, ztráta jistoty, další chyby. Ten řetězec se za tři měsíce nepodařilo přetrhnout.
Nováček s limity
Tabulka zatím nevypadá dramaticky. Zbrojovka je po 13 kolech osmá s 20 body, bilancí šesti výher, dvou remíz a pěti porážek a skóre 16:19. Od sedmého Jablonce ji dělí jen horší skóre, od čtrnáctého místa deset bodů. Forma je ale varovná: z posledních pěti ligových zápasů jedna výhra, jedna remíza a tři porážky při skóre 4:9. Svědík sám přiznal, že tým „nemá dobré období“.
Kontrast s loňskem je ostrý. Ve druhé lize Brno dominovalo, postup slavilo šest kol před koncem s náskokem 23 bodů. Klub při vyhlášení Svědíka
nejlepším trenérem soutěže uváděl bilanci 32 výher, 7 remíz a pouhé tři porážky ve 42 soutěžních utkáních. V první lize má tým po třinácti kolech porážek pět.
Kádr je zčásti složený z hráčů, kteří první ligu dosud nepoznali, a Svědík to připomněl. Rozdíl se podle nás nejvíc ukazuje v tom, co elita dělá lépe: trestá chyby, hraje rychleji a vyhrává souboje ve středu hřiště. Právě tam trenér vidí největší díru. Chybí mu fotbalovost, rychlost a důraz.
O ohrožení Svědíkovy pozice nic nesvědčí. Vedení ho v dubnu 2025 přivedlo jako svou hlavní volbu do klubu, který tehdy bojoval o záchranu ve druhé lize, a o rok později slavilo postup. Svědík teď neřeší vlastní židli, ale první vážný prvoligový propad svého týmu.
Baník, pak pauza na rozbor
Na hluboké analýzy teď není moc času. V sobotu 7. listopadu v 18:00 hostí Zbrojovka Baník Ostrava. Následující reprezentační přestávku chce Svědík využít k podrobnému rozboru posledních týdnů, individuálních výkonů i možných posil. Konkrétní změny v sestavě nepotvrdil, zmínil ale potřebu posílit střed zálohy, nejspíš v zimě.
Po pauze přijde program, který nováčkovi nic neodpustí. Venku Pardubice, doma Plzeň, pak výjezdy do Liberce a Hradce Králové.
Po utkání Svědík poděkoval brněnským fanouškům, kteří týmu tleskali i po třígólové porážce. Stejný přístup teď zvolil v kabině. Jestli tyhle hráče podpora podrží víc než trest, ukáže už sobotní zápas s Baníkem.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl