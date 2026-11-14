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Trenér šampionky Noskové: Její největší zbraní je hlava, pod to se podepíšu krví, říká Krupa

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Linda Nosková hraje v sobotu semifinále Turnaje mistryň proti Svitolinové. Její trenér Tomáš Krupa přitom nesází na servis ani forhend. Sází na její hlavu.
Trenér šampionky Noskové: Její největší zbraní je hlava, pod to se podepíšu krví, říká Krupa

Trenér šampionky Noskové: Její největší zbraní je hlava, pod to se podepíšu krví, říká Krupa

Zdroj: karolina-pliskova.com
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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