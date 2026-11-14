Trenér šampionky Noskové: Její největší zbraní je hlava, pod to se podepíšu krví, říká Krupa

Ve druhém setu wimbledonského finále vedla Linda Nosková nad Karolínou Muchovou 5:2 a pětkrát měla první grandslamový titul na raketě. Pak přišlo pět prohraných gamů v řadě, chyby na mečbolech a dvojchyba při podání na vítězství. Nosková odešla z kurtu, opláchla si obličej, vrátila se a třetí set vyhrála 6:3. Na tuhle chvíli se trenéra Tomáše Krupy ptali v rozhovoru pro
Tenisový svět. Odpověděl větou, kterou podle svých slov opakuje od jejích šestnácti let: „Její největší zbraní nejsou servis a údery, ale hlava.“ A dodal, že se pod to podepíše vlastní krví. Před sobotním semifinále WTA Finals proti Elině Svitolinové to nezní jako trenérská fráze. Zní to spíš jako popis vzorce, který Nosková letos předvedla opakovaně. Rozsypaná hra, která se dá znovu složit
Krupa nepopisuje svou svěřenkyni jako hráčku, která by se nikdy nezlomila. Ve wimbledonském finále se jí podle něj hra „trošičku rozsypala“. Podstatné pro něj bylo, co následovalo: po pauze se dokázala restartovat, přežít klíčový první game třetího setu a začít znovu hrát „to svoje“. Výsledek 6:2, 5:7, 6:3 z 11. července jí přinesl první grandslamový titul kariéry.
V tom je podle nás jádro Krupova tvrzení. Mentální síla tu neznamená imunitu vůči krizi. Znamená schopnost krizi přežít a ve stejném zápase se vrátit. Hráčka, která ztratí pět mečbolů a pak vyhraje rozhodující sadu, ukazuje víc než hráčka, která finále projde hladce ve dvou setech.
Zajímavý je i další detail z rozhovoru. Nosková nemá mentálního kouče. Tým ji podle Krupy záměrně vede k tomu, aby si na kurtu uměla pomoct sama. Když se ve Wimbledonu ocitla na hraně, neměla po ruce žádnou připravenou psychologickou berličku. Měla jen šatnu, umyvadlo a vlastní hlavu.
Wimbledon, maminka, Pegulaová
Kdyby šlo o jediný zápas, dal by se Krupův výrok odbýt jako nadšení po velkém triumfu. Jenže trenér se opírá o víc situací.
Ta nejtěžší přišla před předloňským Wimbledonem. Noskové zemřela maminka, a to podle Krupy den nebo dva před jejím prvním zápasem. Trenér přiznává, že si nebyl jistý, jak zareaguje. Nastoupila a vyhrála. Letos po wimbledonském titulu věnovala mamince část děkovné řeči a poslala polibek vzhůru. Jak hluboko ztráta zasáhla její kariéru, mohou posoudit jen ona a lidé nejbližší. Z kurtu je ale vidět, že ji neodvedla od tenisu.
Třetí zkouška přišla teprve tento týden v Indian Wells. Po výhrách nad Kostjukovou a Gauffovou, obou ve dvou setech, prohrála Nosková s Jessicou Pegulaovou 6:7, 6:4, 5:7. Za stavu 5:4 ve třetím setu měla mečbol, pak ztratila tři gamy v řadě a nastřádala 15 dvojchyb. Postup do semifinále z prvního místa ve skupině měla přesto jistý. Po zápase mluvila spíš o tom, že našla rytmus a věří ve zlepšení. Nepůsobila jako hráčka, kterou by promarněný mečbol pronásledoval.
Slabiny Krupa nezamlčuje. V minulosti otevřeně mluvil o servisu a pohybu. Dnes tvrdí, že se zlepšila ve všem, ale pohyb podle něj na první pohled stále nevypadá jako její nejsilnější stránka. Po Wimbledonu zmínil „šílené výkyvy“ a rezervy v kondici a regeneraci. Tehdy ji také označil za tvrdohlavou.
Právě tyhle výkyvy podle nás dělají jeho výrok silnějším. Kdyby Nosková hrála stabilně jako stroj, o hlavě by nikdo nemluvil. Mluví se o ní proto, že její zápasy mají propady a ona se z nich umí vyhrabat.
Tenisový otec, který počítá s koncem
Spolupráce začala v covidové době v Přerově, kde bylo víc prostoru na trénink. Noskové tehdy bylo patnáct. Dnes ji Krupa vede téměř šest let a sám se označuje za jejího „tenisového otce“.
Do té doby trénoval hotové hráče. Prošli mu rukama Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Barbora Strýcová i Karolína Plíšková. U nich se podle něj zlepšuje o jednotky procent, kdežto mladí hráči mohou vyrůst „o deset procent za půl roku“. Přímé srovnání metod Krupa nedává. Z jeho slov ale vyplývá, že u Noskové je víc průvodcem a dlouhodobým stavitelem než specialistou na jemné úpravy.
Kolem hráčky mezitím vyrostl tým:
Lukáš Dlouhý pokrývá velkou část turnajové práce. Hynek Frömel, kondiční trenér, se stará o pohyb. Podle Krupy patří k menšině kondičních trenérů, kteří umějí poradit i s technikou a servisem. Po Wimbledonu mu Krupa připsal „obrovský kus práce“ v krocích i technice úderů, příliš ale necestuje. Agáta Černá pomáhá s denním programem a mediálními povinnostmi, kterých po Wimbledonu výrazně přibylo.
Úspěch má i odvrácenou stranu. Komerční a mediální závazky podle Krupy ubraly tréninkové dny a tým hledá lepší rovnováhu. Cíl typu světová jednička spolu neřeší. Chtějí vyhrávat zápasy a stabilizovat výkony bez velkých výpadků.
Nejméně obvyklá pasáž rozhovoru se týká budoucnosti. Krupa říká, že téma rozchodu z jeho strany nepřišlo. Šest let je ale dlouhá doba a spolupráce podle něj „nemůže trvat donekonečna“. Mladí hráči se chtějí vyvíjet a zkoušet nové věci. Termín neuvádí. Od trenéra v plném rozletu je to nezvykle střízlivá věta.
Svitolinová, body a sobotní večer
Nosková je na WTA Finals debutantkou. Podle
WTA se po dvou výhrách ve skupině stala nejmladší semifinalistkou Turnaje mistryň při debutu od Petry Kvitové v roce 2011. Letos vyhrála dva tituly, Berlín a Wimbledon, oba na trávě, kde měla před turnajem bilanci 12:1. V Indian Wells se ale hraje na tvrdém povrchu.
Svitolinová přijíždí jako nasazená šestka a šampionka Turnaje mistryň z roku 2018. V sezoně má bilanci 48:15 a proti hráčkám z elitní desítky 8:4. Ve skupině porazila Muchovou a v rozhodujícím zápase i Sabalenkovou 6:3, 3:6, 6:1.
Nosková Svitolinová Vzájemná bilance (WTA Tour) 2 1 Vzájemná bilance vč. BJK Cupu 3 1 Zkušenost s WTA Finals debut vítězka 2018
Ve
žebříčku WTA figuruje Nosková osmá se 4 343 body, těsně za sedmou Muchovou (4 665). Na Turnaji mistryň se za každou výhru ve skupině připisuje 200 bodů, výhra v semifinále přidá 400 a triumf ve finále dalších 500. Pokud by Nosková v sobotu uspěla, mohla by v tomto scénáři Muchovou dotáhnout, nebo ji i předstihnout. Definitivní pořadí ukáže až žebříček 16. listopadu.
Podle nás jde o vyrovnané semifinále. Nosková má na své straně vzájemné zápasy, formu ze skupiny a schopnost hrát dlouhé koncovky. Svitolinová vyniká letošními čísly proti elitě a zkušeností, kterou česká tenistka na tomhle turnaji teprve sbírá. Rozhodnout může přesně to, o čem Krupa mluví: kdo lépe unese moment, kdy se hra začne sypat.
Semifinále se hraje v sobotu 14. listopadu jako druhý zápas večerního programu. Po duelu Pegulaové s Andrejevovou, který začíná ve 21:00, je souboj Noskové se Svitolinovou plánován zhruba na 22:30 SEČ. Přímý přenos vysílá CANAL+ Sport 2.
Krupa svou větu o hlavě vyslovil, když ji měl čerstvě potvrzenou wimbledonským finálem. V sobotu večer dostane Nosková příležitost doložit ji znovu, tentokrát na tvrdém povrchu a proti hráčce, která tenhle turnaj už vyhrála.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný