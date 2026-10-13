Trenér Sabahu rozebral styl Slavie a přirovnal ji k neunavitelnému stroji. V jednom čísle ale vidí naději pro svůj tým

Litevský kouč ázerbájdžánského mistra mluvil na předzápasové tiskové konferenci v Baku o soupeři s nezvyklou konkrétností. Slavia má podle něj „velmi dobrý herní styl“, je „extrémně fyzickým týmem“ a takhle hraje „po celou dobu zápasu“. „Je neunavitelná, létá po celém hřišti a presuje každého hráče soupeře,“ řekl podle ČTK. V téže odpovědi ale zazněl i argument, kterým může své hráče povzbudit: Slavia podle něj od roku 2007 nevyhrála v Lize mistrů zhruba dvacet zápasů. Úterní duel 2. kola ligové fáze, který začíná v 18:45 českého času na Olympijském stadionu v Baku, je pro oba týmy pokusem o první body. Nova Sport 3 a Telly TV ho vysílají živě.
Presink po celém hřišti a míč hned nahoru
Dambrauskas rozložil styl Slavie do tří vrstev. První je sehranost: trenér a tým spolu pracují dlouho a model hry mají zažitý. Druhou jsou hráči, kteří se podle něj vybírají přímo pro tento způsob fotbalu. Třetí, nejnebezpečnější, je přechod po zisku míče.
Tady je mechanika jednoduchá a právě proto nepříjemná:
- tým získá míč presinkem nebo dostupováním,
- následuje jedna, nejvýš dvě přihrávky,
- míč letí nahoru k hráčům, kteří už jsou v náběhu,
- chyba soupeře se trestá dřív, než se stihne vrátit do postavení.
Slavia podle Dambrauskase nepotřebuje kombinovat přes pět přihrávek. Litevský kouč dokonce tvrdil, že je Slavia v české lize poslední v počtu útoků se sedmi a více přihrávkami. Nezávislá data to zatím nepotvrzují, jako ilustrace stylu ale číslo sedí. Z toho plyne i jeho jediný jasný pokyn vlastním hráčům: neztratit koncentraci ani na minutu.
Srovnání s tím, co o Sabahu řekl Jindřich Trpišovský, je výmluvné. Kouč Slavie popsal soupeře jako útočně laděný tým v rozestavení 4-3-3, který chce mít míč a má individuálně kvalitní hráče. V některých prvcích ho přirovnal až k Barceloně. Sabah tedy chce míč držet, Slavia ho chce rychle získat a ještě rychleji poslat dopředu. Tenhle střet stylů zápas nejspíš rozhodne.
Dvacet zápasů bez výhry
A teď to číslo. Poslední vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů zapsala Slavia v ročníku 2007/08. Od té doby se do elitní části soutěže dostávala jen sporadicky, a když už ano, odcházela bez výhry. Dambrauskasova „dvacítka“ se týká právě hlavní fáze. V předkolech Slavia v některých sezonách vyhrávala, jak ukazuje historická bilance klubu na webu UEFA. Litevská LRT navíc citaci podává ve znění o zápasech venku, česká verze ČTK mluví o Lize mistrů obecně. Na podstatě to nic nemění: čekání trvá devatenáct let.
Podle nás je to pro Sabah spíš psychologická opora než taktická výhoda. Dambrauskas sám řekl, že motivaci nestaví na historické sérii soupeře, ale na vlastním výkonu a na tom, aby jeho tým ukázal svou tvář. Historie za Sabah zápas nevyhraje. Domácím hráčům ale může připomenout, že soupeř, který je na papíře silnější, v této soutěži dlouho neuměl zvítězit.
Pro Slavii je to číslo břemeno jiného typu. Čím déle série trvá, tím víc se z každého „hratelného“ zápasu stává zkouška nervů. A Baku je přesně takový zápas.
Nejmladší klub, který se dostal mezi elitu
Sabah přitom není soupeř, kterého by šlo odbýt. Klub vznikl teprve v září 2017 a podle profilu na webu UEFA je nejmladším týmem, který kdy dosáhl hlavní fáze Ligy mistrů. Jako nenasazený prošel čtyřmi koly kvalifikace. Vyřadil The New Saints celkovým skóre 4:1 a KuPS 3:0. S Aarhusem otočil prohru 1:2 z Dánska domácí výhrou 4:0. V play-off proti Hapoelu Beer Ševa poslal odvetu Tellur Mutallimov gólem v 94. minutě do prodloužení a Sabah pak zvítězil 5:2.
Za tím stojí trenér s nezvyklým životopisem. Dambrauskas nikdy nehrál organizovaný fotbal. Po výhře v litevské televizní soutěži odjel studovat sportovní vědu a trénování do Londýna, začínal jako dobrovolník u mládeže a přes Litvu, Lotyšsko, Chorvatsko, Bulharsko, Řecko, Kypr a Maďarsko se propracoval až sem. V první sezoně v Baku získal se Sabahem první ligový titul, pohár a 33zápasovou sérii bez porážky.
Úvodní kolo mu ale ukázalo limity. Na Old Trafford prohrál Sabah 0:4, Manchester United vedl už o poločase 3:0. Trpišovský přesto upozorňuje, že si Ázerbájdžánci i tam vytvořili několik slibných šancí.
Kurzy, model a tabulka
Slavia do Baku nejede po hladké porážce. S Lens dvakrát vedla, od 50. minuty hrála po vyloučení Mikuláše Konečného v deseti a dva góly dostala až v nastavení. Výsledek 2:3 byl krutý, ale výkon naznačil, že tým na elitu stačí.
Trh i modely ji proto vidí jako favorita, i když ne drtivého. Model Rondo Research dává Slavii 46 % na výhru, Sabahu 32 % a remíze 22 %. Agregované zahraniční kurzy se pohybují kolem 2,00 na pražské vítězství, což odpovídá zhruba padesátiprocentní šanci před odečtením marže.
Proč na tom tolik záleží, ukazuje formát. Každý z 36 týmů odehraje osm zápasů a postupuje 24 z nich. Prvních osm jde přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě do play-off. V sezoně 2024/25 stačilo na 24. příčku 11 bodů, na postup do první osmičky bylo potřeba 16. Po úvodní porážce tak musí oba kluby mířit aspoň ke třem výhrám a něčemu navíc. Slavia má v losu ještě Bayern, Arsenal a Porto, takže body z Baku jsou pro ni téměř povinné.
Pokud Slavia v úterý vydrží svůj rytmus celých devadesát minut a dovede ho do vítězství, Dambrauskasovo číslo po devatenácti letech přestane platit. Pokud ne, vrátí se otázka, kterou její styl v Evropě dlouho provází: kolik toho naběhá a kolik za to dostane.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle