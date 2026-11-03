Trenér Rangers přirovnal českého útočníka k parazitovi. Naderi rozhodl semifinále a Skotsko ho zbožňuje

Hampden Park, sobota 31. října 2026, 83. minuta a pořád bez gólu. Kevin Kelsy podrží míč, Badredine Bouanani ho posune dál a James Penrice vystřelí. Jeho pokus by možná šel mimo, jenže před brankou stojí Ryan Naderi. Stačí mu nastavit nohu a usměrnit míč do sítě. Rangers vyhrávají 1:0, jsou ve finále skotského Ligového poháru a český reprezentant má na kontě osmý gól sezony, jak potvrzuje zpráva serveru Sky Sports. Po zápase přišel výrok, který se rychle dostal z Glasgow až do Česka. Trenér McInnes o svém útočníkovi řekl, že je „tak trochu parazit“. V jeho podání je to ale kompliment, a když se podíváme na Naderiho góly z posledních tří měsíců, přesně sedí.
Parazit, který žije z přihrávek
McInnes to řekl pro BBC Scotland a pointa je jasná. Podle něj Naderi není útočník, který obejde dva tři soupeře a trefí šibenici. Je to hráč, který je pořád na správném místě, drží se středu branky, je v pohybu a dobře předvídá, kam míč spadne. Žije z toho, co mu spoluhráči pošlou do vápna. Proto parazit.
Kdo sleduje fotbal déle, ten typ zná. Angličané mu říkají pytlák, čeština o něm mluví jako o lovci gólů nebo hráči do vápna. Takový útočník na hřišti dlouho není vidět, a pak během jedné vteřiny rozhodne zápas.
McInnes v tomtéž rozhovoru dodal, že je za Naderiho rád, protože už letos byl pro Rangers velkým hráčem. A přidal i úkol pro zbytek týmu: dávat mu víc kvalitních míčů do vápna. Žádná ironie, spíš návod k použití.
Samotný Naderi slovo „parazit“ veřejně nekomentoval, aspoň v dostupných zdrojích jeho reakce chybí. Po zápase mluvil o radosti z gólů a o práci celého týmu. Svůj zásah popsal jako jednoduché ťuknutí do sítě po míči, který přišel před branku. Skromnější popis by se hledal těžko.
Euforie má navíc u trenéra své meze. McInnes kritizoval, že Rangers měli 25 střel a jen pět z nich mířilo na branku. Postup ano, spokojenost s výkonem ne. Právě v takových zápasech má podle nás hráč Naderiho typu největší cenu. Když tým nedokáže soupeře přestřílet, stačí mu někdo, kdo je ve správnou chvíli na správném místě.
Čtyři góly, jeden vzorec
Naderiho sezona nestojí na sólech přes půl hřiště. Stojí na gólech z malého prostoru, které padají v zápasech, kde se hraje o hodně. Čtyři z nich stojí za připomenutí, protože dohromady tvoří velmi ucelený obraz.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Jak padl gól
|20. 8. 2026
|Rangers – Jablonec (play-off Konferenční ligy)
|1:0
|zakončení zblízka po rychlé akci přes Dana Neila a Daisukeho Yokotu
|5. 9. 2026
|Rangers – Motherwell
|1:0
|střídal zraněného Shanklanda, po chybě brankáře Alexe Paulsena doklepl do prázdné branky
|20. 9. 2026
|Celtic – Rangers
|0:1
|dorážka po střele Min-su Kima, kterou vyrazil Viljami Sinisalo
|31. 10. 2026
|Rangers – Aberdeen (semifinále Ligového poháru)
|1:0
|teč zblízka po Penriceově pokusu
Všechny čtyři zápasy skončily 1:0 a ve všech dal jediný gól Naderi. Žádný z těch gólů nebyl technicky okázalý, ale každý vyžadoval totéž: být u míče o zlomek vteřiny dřív než obránce.
Gól na Celtic Parku má ve skotských poměrech zvláštní váhu. Vítězný zásah v derby Old Firm na hřišti rivala si fanoušci Rangers pamatují roky. Gól proti Motherwellu zase ukázal, že Naderi nemusí zápasem procházet od první minuty. Přišel z lavičky za zraněného lídra útoku, číhal a rozhodl.
Skotská média proto o Naderim čím dál častěji píšou jako o hráči velkých zápasů. Žádná póza, jen statistika rozhodujících gólů.
Z německé třetí ligy na Hampden
Ještě před devíti měsíci by ho v Glasgow poznal málokdo. Rangers ho oznámili 3. února 2026 jako dvaadvacetiletou posilu z Hansy Rostock z německé třetí ligy. Tam měl v té sezoně osm gólů a pět asistencí v osmnácti zápasech. Předtím prošel Drážďany a mládeží Borussie Mönchengladbach. Podle databáze FootballTransfers za něj Rangers zaplatili zhruba 135 milionů korun.
Začátky přesvědčivé nebyly. Adaptace na skotský fotbal, který je tvrdší a rychlejší, než si mnozí myslí, chvíli trvala. Zlom přišel v sezoně 2026/27. Svou roli sehrály i okolnosti: Rangers chyběli Lawrence Shankland a Youssef Chermiti a Naderi dostal prostor, který proměnil v góly.
Podle FotMobu je teď nejlepším ligovým střelcem Rangers s pěti brankami. Kelsy a Shankland mají po třech. Bývalý hráč Rangers a dnes televizní expert Andy Halliday hodnotí, že se Naderi během sezony úplně proměnil a přináší výsledky. Tom English z BBC Scotland ho po čtvrtfinálové výhře 3:0 nad Celtikem chválil za pracovní nasazení, energii a agresivitu, přestože góly tehdy dávali jiní.
Naderiho nástup navíc zapadá do širšího obrazu. Rangers prodloužili sérii bez porážky na jedenáct zápasů a během ní udrželi sedm čistých kont. Tým, který vzadu nedostává góly, potřebuje vepředu hlavně někoho, kdo dá ten jediný rozhodující. Pod Derekem McInnesem, bývalým hráčem klubu, který Rangers převzal 17. června 2026 po odchodu Dannyho Röhla do Salcburku, tuhle roli zastává právě Naderi.
Drážďany, Praha a telefonát od Nedvěda
Naderi se narodil 10. července 2003 v Drážďanech, matka je Češka, otec Bulhar. Do Česka jezdil od dětství za rodinou a v rozhovorech mluví o silném vztahu k Praze a k babičce. Podle iDNES, které citovalo jeho rozhovor pro web fotbalové asociace, ho v srpnu kontaktoval generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bylo to v době, kdy Rangers hráli proti Jablonci. Naderi tehdy českému klubu vstřelil gól a skoro současně se mu otevřely dveře do české reprezentace.
Debut přišel rychle. 3. října 2026 nastoupil v Lize národů proti Španělsku v 57. minutě místo Lukáše Ambrose, Česko prohrálo 1:3. O tři dny později už byl v základní sestavě ve Wembley proti Anglii, kde národní tým padl 0:3. Gól za reprezentaci zatím nemá. Trenér Santi Denia ho přesto označil za budoucnost národního týmu a zároveň za hráče užitečného už teď.
V Rangers navazuje na českou stopu. Libor Sionko přišel do Ibroxu v roce 2006 a po jedné sezoně s osmnácti ligovými zápasy odešel. Václav Černý tam na hostování v ročníku 2024/25 nasbíral ve 33 ligových zápasech dvanáct gólů a čtyři asistence. Černý byl ale jiný typ: křídelník, který si šanci umí vytvořit sám. Naderi je jeho opakem.
A právě v tom vidíme jeho hodnotu i pro národní tým. Česko v posledních letech často hrálo zápasy, ve kterých si vytvořilo tlak, centrovalo a chodilo do vápna, jenže tam chyběl neklidný a hladový útočník, který by z toho udělal gól. Naderi není hvězda, která si všechno vytvoří sama. Je to hrot, který potřebuje servis, a když ho dostane, trestá. Pokud by mu reprezentace dokázala míče do vápna dodávat, může se z něj stát přesně ten chybějící dílek.
Finále s Hibernianem a co je ve hře
Soupeř je už známý. Hibernian v neděli 1. listopadu podle SPFL porazil Hearts 2:1 a finále se odehraje v neděli 13. prosince 2026 na Hampden Parku. Přesný čas výkopu zatím není potvrzený.
Na papíře budou favoritem Rangers: širší kádr, série bez porážky, forma. Hibs ale vyhráli edinburské derby po obratu a do finále pojedou s psychologickým nábojem. Podle nás to bude zápas, který rozhodne jeden dotek. Takový, na jaké se Naderi specializuje.
Zatím není jasné, kde finále uvidí čeští fanoušci. Televizní program ještě nebyl zveřejněn. Zápasy skotského Ligového poháru se ale v Česku v minulosti vysílaly placeně na Premier Sport 2 nebo přes OneFootball. Na Premier Sport 2 běželo i zářijové čtvrtfinále Rangers proti Celtiku.
Ve hře je i Naderiho cena. Odhady se výrazně rozcházejí: Soccerway ji uvádí kolem 100 milionů korun, FootballTransfers jen zhruba 22 až 32 milionů. Podle nás ale míří jasně nahoru. Třiadvacetiletý reprezentant, který rozhoduje derby a pohárová semifinále, je na trhu žádaným zbožím, pokud si udrží minuty a produktivitu.
Na Hampdenu v prosinci nebude Naderi nejtechničtějším hráčem na trávníku a nejspíš ani nejvíc vidět. Bude ale stát tam, kam se ostatní teprve chystají doběhnout. Přesně tak to McInnes myslel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner