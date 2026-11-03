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Trenér Rangers přirovnal českého útočníka k parazitovi. Naderi rozhodl semifinále a Skotsko ho zbožňuje

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Ryan Naderi rozhodl semifinále Ligového poháru s Aberdeenem a trenér Derek McInnes ho označil za „parazita“. Myslel to jako velkou pochvalu.
Trenér Rangers přirovnal českého útočníka k parazitovi. Naderi rozhodl semifinále a Skotsko ho zbožňuje

Trenér Rangers přirovnal českého útočníka k parazitovi. Naderi rozhodl semifinále a Skotsko ho zbožňuje

Zdroj: Rangers Football Club
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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