Trenér Kováč hledá posily pro Plzeň. Glogovac stál nedávno necelé tři miliony, nyní je oporou reprezentace

Dne 2. srpna 2026 oznámil klub FK Sarajevo, že z Leotaru přivádí mladého stopera se smlouvou až do konce června 2029. O tři a půl měsíce později, 14. listopadu, přišel italský novinář Rudy Galetti se zprávou, že o témže hráči jedná Viktoria Plzeň a mluví se o přesunu už v lednu. Dvacetiletý Glogovac se mezitím stihl zabydlet v sestavě jednoho z nejslavnějších bosenských klubů a dostat první pozvánku do reprezentace do 21 let. Pro tým Radoslava Kováče, který po podzimu hledá stabilitu v obraně, tak jde o typickou zimní příležitost: hráče, kterého šlo v létě koupit levně, ale jehož cena teď závisí hlavně na načasování. Oficiální potvrzení zatím nevydal ani jeden z klubů.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat vyjádření z Plzně, ale do vydání tohoto článku odpovědi nedostala.
Z Trebinje na Koševo za jedno léto
Glogovac se narodil 4. srpna 2006, měří 190 centimetrů, je pravák a v Sarajevu nosí číslo 18. Pozornost na sebe strhl už jako dorostenec. Podle deníku Avaz se v šestnácti letech stal nejmladším debutantem v historii nejvyšší bosenské ligy.
V Leotaru dlouho nezůstal bez povšimnutí. Bosenský web SportDC koncem července psal, že o něj kromě Sarajeva stojí také Borac Banja Luka a Zrinjski Mostar. Sarajevo nakonec nabídlo odstupné a podíl z dalšího prodeje, což se teď může vyplatit i Leotaru. Pokud by Glogovac v zimě odešel do Plzně, jeho bývalý klub by z obchodu nejspíš také něco dostal.
Na Koševu se rychle prosadil a odměnou byla reprezentace. Trenér Krunić ho zařadil do nominace jednadvacítky na dvě listopadová přátelská utkání s Černou Horou v Užici, která se hrála 13. a 16. listopadu. Nominaci zveřejnil
Fotbalový svaz Bosny a Hercegoviny, který o pár dní později potvrdil i Glogovacovu účast na srazu v Zenici. Patřil tam k hráčům, kteří po tréninku mluvili do médií. Avaz to označil za odměnu za dobré výkony, Galetti ho už rovnou řadí mezi důležité hráče bosenské jednadvacítky. Kolik vlastně stál
Právě tady začíná nejzajímavější část celé zimní kalkulace. Původní zdroj informace,
Galettiho text na Substacku, uvádí, že Sarajevo za Glogovace zaplatilo Leotaru zhruba 2,44 milionu korun. Sarajevo ovšem podle Avazu částku oficiálně nezveřejnilo a statistické databáze Sofascore a Flashscore pracují s dvojnásobkem.
Zdroj Údaj Částka v Kč Rudy Galetti letní odstupné cca 2,44 mil. Sofascore, Flashscore letní odstupné cca 4,89 mil. FootballTransfers modelový odhad současné hodnoty cca 4,89 až 7,33 mil. FK Sarajevo oficiální částka nezveřejněna
Galetti k tomu přidává ještě jedno tvrzení: šlo podle něj o historicky první placený přestup mezi dvěma bosenskými kluby. Nezávislé potvrzení od svazu ani klubů jsme nenašli, Avaz u letní zprávy píše pouze o nezveřejněném odstupném. Pokud by to ale platilo, Glogovac by se stal precedentem bosenského přestupního trhu dřív, než vůbec poprvé vycestoval do zahraničí.
Rozdíl mezi oběma letními částkami přitom zásadně mění pohled na zimní obchod. V Galettiho verzi by modelová hodnota hráče za tři měsíce vyskočila na dvojnásobek až trojnásobek. Pokud platí vyšší databázová částka, Sarajevo by zatím spíš drželo vloženou investici. Obě verze ale vedou ke stejnému závěru: za necelé tři miliony už Plzeň hráče nedostane.
Proč Sarajevo nemusí spěchat
Bosenský Meridian Sport, který Galettiho zprávu převzal, upozorňuje hlavně na jedno datum: 30. června 2029. Do té doby má Glogovac v Sarajevu smlouvu. Klub tak není pod tlakem, aby prodával, a každý měsíc, kdy hráč nastupuje a sbírá reprezentační starty, jeho cenu spíš zvedá.
Požadavek Sarajeva zatím nikdo nezveřejnil. Podle nás ale dává smysl jednat jen tehdy, pokud nabídka výrazně převýší letní nákupní cenu a ideálně i modelový odhad kolem sedmi milionů korun. Bosenské kluby se v posledních letech naučily, že mladý vysoký stoper s reprezentační nálepkou je jejich nejlepší exportní artikl. A Sarajevo ho drží v ruce s téměř tříletou smlouvou.
Pro Plzeň z toho plyne jednoduchá lekce. Kdo chtěl Glogovace levně, měl přijít v červenci, kdy se o něj přetahovaly domácí kluby. Teď už platí za to, že ho někdo objevil před ní.
Kam by zapadl v Plzni
Kováč v létě řešil defenzivu i fyzické parametry týmu. Když koncem srpna přicházel z Midtjyllandu krajní obránce Adam Gabriel, klub mezi jeho přednostmi zdůrazňoval i to, že týmu přidá na výšce. Glogovac se svými 190 centimetry do tohoto profilu zapadá, na rozdíl od Gabriela je ale čistý stoper.
Na oficiální soupisce má Plzeň devět obránců. Mezi středními obránci by se Glogovac zařadil do konkurence, kterou dnes tvoří Dweh, Jemelka, Paluska, Prebsl, Spáčil a Vavro. Okamžitě by nenahradil konkrétního hráče. Spíš by rozšířil stoperskou konkurenci a nabídl dlouhodobější výhled.
Viktorie má navíc s bosenskými hráči dobrou zkušenost. Záložník Amar Memić letos v lednu prodloužil smlouvu do roku 2029 a sportovní ředitel Martin Vozábal o něm mluvil jako o klíčovém hráči. Skauting v Bosně tedy pro klub není skok do neznáma, ale cesta, která už jednou fungovala.
Tlak na zlepšení obrany je přitom znát. Podle tabulky na klubovém webu měla Plzeň po třinácti kolech 19 bodů a skóre 28:21, zatímco vedoucí Slavia 31 bodů. Jednadvacet obdržených gólů je na ambice Viktorie hodně. Dvacetiletý stoper z bosenské ligy by ovšem podle nás nebyl okamžitým lékem na titulový odstup. Spíš investicí, která se může vyplatit za rok či dva, případně při dalším prodeji.
Lednové okno má jasné hranice
Pokud by se kluby dohodly, rozhodující bude termín registrace. Podle
Přestupního řádu FAČR účinného od června 2026 trvá zimní přestupní období profesionálních hráčů od 16. ledna do 12. února. Galettiho „lednový přesun“ by tedy prakticky znamenal okno od 16. ledna do 12. února 2027.
Při řádné registraci by Glogovac mohl nastoupit ještě na jaře v sezoně 2026/27. Jednu technickou podmínku je ale potřeba ohlídat. Hráč smí být v jednom soutěžním ročníku registrován ve třech klubech, soutěžně však nastoupit jen za dva. U osy Leotar, Sarajevo, Plzeň tak bude záležet na tom, zda v novém ročníku ještě stihl odehrát soutěžní zápas za Leotar.
Pro samotného Glogovace by šlo o první zahraniční angažmá a krok do silnější soutěže. Sám hráč ani jeho agent se zatím nevyjádřili. O dalších jménech, která by Kováč v zimě sledoval, se v souvislosti s touto informací také nemluví. Na stole leží zatím jen bosenský stoper.
Ještě v červenci se o Glogovace přetahovaly kluby z Banja Luky a Mostaru. V listopadu o něm podle Galettiho jedná mistrovský kandidát ze západních Čech. Za necelé tři miliony se dal koupit jen jednou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl