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Trenér Kováč hledá posily pro Plzeň. Glogovac stál nedávno necelé tři miliony, nyní je oporou reprezentace

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Plzeň podle Rudyho Galettiho jedná se Sarajevem o stoperovi Matijovi Glogovacovi. Bosenský klub ho v létě koupil zhruba za 2,4 milionu korun.
Trenér Kováč hledá posily pro Plzeň. Glogovac stál nedávno necelé tři miliony, nyní je oporou reprezentace

Trenér Kováč hledá posily pro Plzeň. Glogovac stál nedávno necelé tři miliony, nyní je oporou reprezentace

Zdroj: FK Pardubice
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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