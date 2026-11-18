5 kol v newyorské hale Madison Square Garden, 30 pokusů o shození a z toho 3 povedené. Na konci měl ruku nahoře francouzský šampion a Josh Hokit, 29letý americký bojovník v těžké váze (do 120 kg), odcházel z klece poprvé v kariéře poražený. Bilance 10-1 a pás, který zůstal u soupeře. Z Hokitova rohu ale o dva dny později zazněla věta o největším bojovníkovi všech dob. Redakce MMAmag proto vedle trenérova výroku položila jeho vlastní slova z jara 2026, oficiální bodovací lístky UFC a zápasovou statistiku z databáze CageQuant.
Dva dny po porážce přišel z rohu slib o největším všech dob
Mike Winkeljohn, hlavní trenér americké stáje Jackson Wink MMA, ve které Hokit trénuje, mluvil 17. listopadu 2026 v podcastu Submission Radio. Server MMA Sucka z rozhovoru vybral pasáž: „Je tu tolik nástrojů, které ještě nemá nabroušené. Dejte tomu čas… bude největší všech dob“. Citace prošla přes toto médium. Podle stejného textu Winkeljohn dodal, že je na svěřence hrdý a že lidé mají brát v potaz, že šlo teprve o pátý zápas v UFC.
Je to tvrzení trenéra, ne fakt o bojovníkovi. Reagoval na porážku, kterou Hokitovi uštědřil 14. listopadu 2026 v hlavním zápase turnaje UFC 334 Ciryl Gane, francouzský šampion těžké váhy s bilancí 15-2-0 a jedním nehodnoceným zápasem; v Česku šlo o noc na 15. listopadu. Jenže vedle historických jmen stavěl Winkeljohn svého svěřence už na jaře, v době, kdy Hokit žádnou porážku neměl.
Jméno Jona Jonese padlo už v dubnu
Už 25. dubna 2026 přinesl Yahoo Sports Winkeljohnova slova z vystoupení pro Submission Radio: posledním takovým atletem, kterého ve stáji viděl, byl podle něj Jon Jones, u Hokita ale jde o jiný typ atletiky. Jonesovo jméno v jeho ústech náhodné není. Oficiální web Jackson Wink MMA uvádí, že Winkeljohn trénoval mimo jiné právě Jonese, Holly Holm nebo Carlose Condita.
Mezi dubnem a listopadem trenér linku nezměnil. Po prohře ji posunul výš, ne níž. Jeho verzi ale čeká tvrdší zkouška: čísla z 5 kol v New Yorku.
Čísla z pěti kol mluví jiným jazykem než roh
Z oficiálních bodovacích lístků, které UFC zveřejnila, redakce MMAmag vyčetla třikrát shodné 48–47 pro Ganea. Rozdíl jediného kola u každého ze sudích. Statistika v databázi CageQuant ale ukazuje i druhou stranu: Gane trefil 237 z 343 signifikantních úderů, Hokit 146 z 283. Z 30 pokusů o shození proměnil Hokit 3 a soupeře udržel na zemi 4:37. Zápas dostal bonus za nejlepší duel večera, jak UFC uvedla v oznámení bonusů k turnaji.
Trenérovo tvrzení, že šlo teprve o pátý zápas v UFC, se ověřit dá. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala vítězství na Dana White’s Contender Series, debut v UFC proti Maxi Gimenisovi a pak výhry nad Denzelem Freemanem, Curtisem Blaydesem a Derrickem Lewisem.
|Milník
|Datum
|Dní od Contender Series
|Dana White’s Contender Series
|19. 8. 2025
|0
|Debut v UFC, Hokit vs. Gimenis
|8. 11. 2025
|81
|UFC 334, titulový zápas s Ganem
|14. 11. 2026
|452
Taková rychlost má ale pro bojovníka i druhou stranu účtu.
Nálepka největšího všech dob je štít i závaží
ANALÝZA Winkeljohn po první porážce svěřence laťku zvedl, místo aby ji srazil. Fakta zůstala, kde byla: bilance 10-1, pátý zápas v UFC, prohra o jedno kolo se šampionem.
Důvody má dva. Chrání bojovníka před odepsáním a zároveň drží cenu projektu, který se k tituláku dostal rychleji než kdokoli jiný v posledních letech. Druhá strana mluvila střízlivěji. Gane podle zápisu MMA Fighting řekl o soupeři: „Nepřekvapil mě“. Dodal, že ho na rozdíl od jiných nepodceňoval a že šlo o těžký zápas. Sám Hokit se podle téhož serveru ozval na Instagramu slovy „Věřím, že budu mistrem světa“ a přislíbil, že si tým projde záznam a že nebude nechávat zápasy na rozhodčích.
Větu o největším všech dob ale nejde vzít zpět. Další zápas Hokitovi ke dni 18. listopadu 2026 oznámený není, a až se do klece vrátí, nebude mu stačit vyhrát. Bude muset vyhrávat jako někdo, o kom to prohlásil vlastní roh. A nářadí se podle dostupných čísel brousí pomaleji, než jak rychle Hokita do klece posílají.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek