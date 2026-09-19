Trenér Denia má v týmu zapomenutého českého experta. Bejbl je pro něj ohromně důležitý

Když Denia 18. září 2026 představoval svou první nominaci pro Ligu národů, zastavil se u jména, které většina fanoušků nečekala. „Je to pro nás perfektní osobnost. Zná české prostředí, český fotbal, mladé hráče… Je to výborný člověk a skvělý profesionál. Rozumí fotbalu, nejvíc toho ví o záložnících. Rozhodně nám pomáhá,“ řekl o Bejblovi. Nebyla to zdvořilostní fráze. Byl to veřejný výčet kompetencí, kterými Denia zdůvodňuje, proč právě tento muž sedí vedle něj na lavičce.
Od golfu zpátky na trávník
Radku Bejblovi je dnes padesát. Hráčská kariéra (Slavia, Atlético Madrid, Lens, Rapid Vídeň, 56 startů za reprezentaci, dva velké turnaje) skončila před lety. Trenérská dráha ho zavedla k českým mládežnickým výběrům: od roku 2018 vedl U17, U18 a nakonec U19, se kterou v roce 2023 postoupil do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy. Pak přišla pauza. Žádný klub, žádná lavička. Podle dostupných informací se věnoval hlavně golfu a z mediálního radaru prakticky zmizel.
Návrat přišel nečekaně. Podle manažera reprezentací Libora Trundy nebyl Bejbl od začátku automatickým kandidátem na asistenta. Situace se „rychle vyvinula“ poté, co si ho výslovně přáli Denia s Pavlem Nedvědem. Čtvrt století stará vazba ze šaten Atlética sehrála roli, ale nebyla jediným argumentem.
Česká spojka ve španělském štábu
Potvrzené sportovní jádro realizačního týmu dnes tvoří šest jmen:
- Santi Denia – hlavní trenér
- Pablo Amo – asistent
- Radek Bejbl – asistent
- Rúben Martínez – trenér brankářů
- Víctor Ruiz – kondiční trenér
- Ondřej Kraják – kondiční trenér
Poměr je zřejmý: čtyři Španělé, dva Češi. Denia od své inaugurační tiskové konference v červenci opakuje, že nechce být „slon v porcelánu“ a potřebuje lidi, kteří znají českou ligu a její okolí. Bejbl je v tomto rozložení klíčový článek, jediný potvrzený český asistent, přes kterého se španělská metodika může přeložit do domácí kabiny. Jazykově, kulturně i odborně.
Expert na střed hřiště
Deniova poznámka o tom, že Bejbl „nejvíc toho ví o záložnících“, není náhodná. Sám Bejbl celou kariéru strávil ve středu pole a z mládežnických výběrů zná přechodovou generaci hráčů, kteří teď klepou na dveře A-týmu. Denia zároveň mluví o výstavbě hry od brankáře, o struktuře a držení míče proti silnějším soupeřům. Dá se čekat, že Bejbl dostane významnou roli právě v organizaci středového bloku, tam, kde se Deniovy ideje buď přeloží do srozumitelných pokynů, nebo zůstanou jen na tabuli.
Křest ohněm za jedenáct dnů
První společný trénink s hráči je naplánovaný na pondělí 21. září. Pak přijde brutální program: Česko–Chorvatsko 26. září, Česko–Anglie 29. září, Španělsko–Česko 3. října a Anglie–Česko 6. října. Čtyři zápasy Ligy národů během jedenácti dnů, z toho dva venku proti favoritům skupiny. Na papíře vypadá Deniův projekt jako promyšlená kombinace zahraniční metodiky a lokální znalosti. Na trávníku to Bejbl s celým štábem bude muset dokázat poprvé v životě na seniorské reprezentační úrovni.
Bejblova síla dnes nespočívá v tom, že kdysi nosil dres Atlética. Spočívá v tom, že jako jediný v Deniově okolí dokáže říct španělskému trenérovi, co se děje v Edenu, na Letné i v kabině dvacetiletých kluků, kteří tam ještě nebyli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl