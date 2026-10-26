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Trenér Bayernu Kompany zkolaboval na tréninku. Neposlouchal své vlastní tělo

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Ještě ve středu dirigoval Bayern proti Arsenalu, v pátek ho ze Säbener Strasse odvážela záchranná služba. Trenér Vincent Kompany zkolaboval při tréninku rezervního týmu a zůstává v mnichovské nemocnici, kde ho čeká důkladné vyšetření.
Trenér Bayernu Kompany zkolaboval na tréninku. Neposlouchal své vlastní tělo

Trenér Bayernu Kompany zkolaboval na tréninku. Neposlouchal své vlastní tělo

Zdroj: FC Bayern Mnichov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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