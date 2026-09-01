Trend zvaný grandma chic vrací cenu starému porcelánu. Nejvíc hledané jsou růžové kousky z českých manufaktur

Když se v březnu 2026 objevil
jarní trendový report Pinterestu, jedno číslo zastavilo pozornost sběratelů i starožitníků: „vintage pink kitchen“ +275 %. Souběžně průzkum 1stDibs mezi interiérovými designéry ukázal, že 39 % z nich sází na maximalismus, 38 % na eklekticismus a mezi nastupující barevné tóny zařadili i pudrovou růžovou. Florální motivy, vrstvené nostalgické aranžmá, „zděděný“ dojem: přesně tenhle koktejl žene nahoru zájem o pastelový porcelán z karlovarského regionu. Jenže módní vlna nezvedá všechno stejně. Profitují kusy, kde se potká dohledatelná značka, vizuálně přitažlivá paleta a zachovaná celistvost. Zbytek zůstává na policích. Tři karlovarské manufaktury, které sběratelé loví nejčastěji
V západočeském porcelánovém trojúhelníku vyčnívají tři jména. Pirkenhammer, závod v Březové u Karlových Varů, jehož značka překřížených kladívek provází porcelán od éry Fischer & Mieg po roce 1852. Chodov, kde se růžový porcelán odlišoval technicky: barvila se samotná porcelánová hmota, nikoli jen glazura nebo povrchový dekor. A Loučky s firmou Rudolf Grünlas Kämpf (RGK), jejíž pastelové škály a stříkaný dekor cílily na export; v roce 1918 mířilo do zahraničí 85 % produkce a v roce 1936 opouštěly závod přes dva miliony kusů ročně.
Každá z těchto linií má vlastní sběratelský profil:
Pirkenhammer / Fischer & Mieg: historická váha značky, starší kusy z 19. století, figurální provedení a raritní dekory. Chodov (H&C / CH): technická unikátnost růžové hmoty, rozpoznatelnost na první pohled, značka „Original Rosa Porzellan“. Loučky (RGK): pastelová barevnost, korunková značka od roku 1910, silná exportní tradice. Kde se láme cena: od pár stokorun po desítky tisíc
Cenový rozptyl u karlovarského růžového porcelánu je obrovský a právě v tom spočívá příležitost i past. Na eBay se 29. 6. 2026 prodal talíř Pirkenhammer o průměru 15 cm (6 palců) s růžemi za pouhých 200 korun. O dva dny později tentýž aukční web zaznamenal prodej raritní soupravy „tea for two“ od Fischer & Mieg z let 1873–1918 za 24 500 korun. Na Maxsold skončil 52dílný komplet s růžovým dekorem za necelou tisícovku. V Dorotheu se 10. 3. 2026 vydražil čajový servis pro devět osob od Fischer & Mieg za 4 400 korun. A databáze Barnebys eviduje pirkenhammerský jídelní servis prodaný za 23 200 korun.
Co rozhoduje o tom, jestli kus spadne do spodního, nebo horního patra?
Stáří a značka: starší Fischer & Mieg s kladívky táhne víc než poválečná produkce. Kompletnost: ucelenost soupravy zvyšuje absolutní cenu, ale sama o sobě nestačí. Zmíněný 52dílný lot na Maxsold to dokládá bolestně jasně. Dekor a provedení: ruční malba, zlacení, atypický tvar, figurální prvky. Stav: minimum oťuků, prasklin a restaurátorských zásahů. Vizuální kompatibilita s aktuální estetikou: kusy, které vypadají „instagramově starosvětsky“, mají v roce 2026 výhodu. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak přečíst značku na dně šálku a nezahodit poklad
Praktická orientace podle spodní strany porcelánu ušetří zbytečné cesty ke znalci. Překřížená kladívka ukazují na Pirkenhammer; varianta s nápisem Fischer & Mieg patří do éry po roce 1852 a značka „Pirkenhammer Czechoslovakia“ ohraničuje výrobu lety 1918–1938. U chodovského porcelánu je nejstarší značka „DH“ z období 1835–1840, dvě smrčky s písmeny H&C CH provázejí pozdější produkci a nápis „Made in Czechoslovakia“ se používal do roku 1991. Loučky poznáte podle korunky se zkratkou RGK.
Samotné rozluštění značky ovšem nestačí. Teprve kombinace výrobce, datace, dekoru a stavu určí, jestli držíte v ruce talíř za dvě stovky, nebo součást soupravy za desítky tisíc.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák