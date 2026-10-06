Třeboňské lázně léčí bolavé klouby už přes 130 let. Pověst o nemocné dceři zakladatele ale vyvrátily archivy

Jihočeská Třeboň se po letní sezoně zklidňuje a od rybníků mizí davy turistů. Zdejší slatinné lázně fungují více než 130 let a využívají rašelinu z okolních blat. Návštěvníci si na podzim mohou vybrat mezi tradičními Bertinými lázněmi u centra a modernější Aurorou. Původní romantická pověst o vzniku celého komplexu navíc podle historiků vůbec neplatí.
Učitel Hucek založil lázně pro zdravou dceru
Na konci 19. století založil v Třeboni místní učitel Václav Hucek první slatinné lázně. Pojmenoval je po své dceři Bertě. Ve městě se dlouho tradovalo, že dívka byla těžce nemocná a otec hledal způsob, jak jí pomoci. Historické bádání v archivu ale tuto legendu vyvrátilo. Berta byla zdravá a aktivní mladá žena a Hucek dal podniku její jméno jednoduše z otcovské lásky.
Základem léčby se stala slatina získávaná z rašelinišť třeboňských blat. Tento humolit obsahuje organické zbytky ostřice, orobince a rákosu i anorganické složky jako železo a síru. Aplikuje se ve formě koupelí a zábalů. Pacientům snižuje svalové napětí a tlumí bolesti kloubů. K dosažení dostatečného efektu doporučují lékaři absolvovat sérii šesti až devíti procedur.
K rybníku Svět přibyl výtah i venkovní bazény
Původní Bertiny lázně postupně přestaly stačit zájmu pacientů, a proto se v roce 1975 otevřel nový komplex Aurora. Nachází se na západním okraji Třeboně na břehu rybníka Svět. Jeho součástí je prosklený výtah s nejvyšší panoramatickou vyhlídkou ve městě.
Na podzim roku 2022 se areál rozrostl o Třeboňský vodní svět s venkovními bazény o rozloze 800 metrů čtverečních. O rok později lázně dokončily stavbu čtyřhvězdičkového hotelu s kapacitou 104 lůžek. Současní návštěvníci tak volí mezi dvěma odlišnými přístupy. Bertiny lázně vyhovují lidem, kteří hledají tradiční prostředí blízko historického náměstí. Aurora cílí spíše na zájemce o moderní wellness a ubytování přímo u vodní plochy.
Tělo potřebuje údržbu dříve než v šedesáti letech
V období lázeňské mimosezony, která trvá od začátku listopadu téměř do Vánoc, připravují obě zařízení vícedenní pobyty. Zahrnují relaxační či detoxikační balíčky s plnou penzí, vstupním vyšetřením, konzultací s nutričním specialistou a volným vstupem do bazénu. Orientační cena za desetidenní pobyt pro jednu osobu se pohybuje okolo 25 tisíc korun.
Podle fyzioterapeuta třeboňských lázní Marka Zemana by lidé měli začít pečovat o tělo už po třicítce. Zanedbání prevence přirovnává k provozu automobilu. „Pokud přijedete prvně v šedesáti, je to fajn, ale je to podobné, jako byste poprvé jeli s autem do servisu až po padesáti tisících kilometrech bez výměny oleje a filtrů,“ řekl Zeman. Škody se podle něj dají napravit, ale dřívější příjezd ušetří zdraví i peníze.
Radniční věž i hrobka ukrytá před velkou vodou
Podzimní návštěva města nabízí klidnější atmosféru bez letních davů turistů. Z Masarykova náměstí se mohou výletníci podívat na Třeboň z vyhlídkové věže staré radnice, která má otevřeno celoročně a za vstup se platí 40 korun.
V sezoně vyplouvají od nedaleké hráze rybníka Svět vyhlídkové lodě. Dospělí zaplatí za zhruba hodinovou plavbu 240 korun, děti polovinu. Lístky se kupují přímo na palubě a prodejci přijímají pouze hotovost. Kilometrová procházka po hrázi vede ke Schwarzenberské hrobce. Stavitelé tuto dominantu umístili do rybníkářské krajiny s důmyslným odvodňovacím systémem, díky kterému vnitřní prostory nikdy nezatopí voda.
Řidiči zaparkují zdarma na třech záchytných plochách
Cesta do historického centra vyžaduje správnou volbu parkoviště. V úzkém kruhu Třeboně platí parkovací zóny, kde řidiči zaplatí podle konkrétní lokality od 10 do 20 korun za hodinu.
Pro dlouhodobější stání slouží odstavná parkoviště P2, P3 a P4 přímo u hráze rybníka Svět, kde lze auto nechat zdarma. Do centra města odtud návštěvníci dojdou pěšky za méně než deset minut.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (trebonsko, kudyznudy, laznetour, cestujsbatohem).