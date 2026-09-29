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Trávník vydrží první mráz a nezhnědne, pokud začátkem října uděláte tuto jednoduchou věc

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Z pěstěné zeleně se doslova přes noc stane nevábná hnědá plocha. Příčinou není jen chlad, ale nerovnováha v buňkách. Stačí jeden zásah na začátku října, a váš trávník bude zářit až do zimy.
Trávník vydrží první mráz a nezhnědne, pokud začátkem října uděláte tuto jednoduchou věc

Trávník vydrží první mráz a nezhnědne, pokud začátkem října uděláte tuto jednoduchou věc

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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