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Trávník jako staveniště za jedinou noc. Na krtka existuje jen jeden spolehlivý způsob a skořice s podmáslím to rozhodně není

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Jediný krtek dokáže za hodinu prokopat přes pět metrů tunelů. Škody na trávníku se pak objeví doslova přes noc.
Trávník jako staveniště za jedinou noc. Na krtka existuje jen jeden spolehlivý způsob a skořice s podmáslím to rozhodně není

Trávník jako staveniště za jedinou noc. Na krtka existuje jen jeden spolehlivý způsob a skořice s podmáslím to rozhodně není

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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