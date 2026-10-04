Trávník jako staveniště za jedinou noc. Na krtka existuje jen jeden spolehlivý způsob a skořice s podmáslím to rozhodně není

Představte si večerní procházku po zahradě, kde je trávník hladký jako kulečníkový stůl. Ráno vás přivítají klikaté hřebeny zdvižené zeminy a kuželovité krtince rozseté po celé ploše. Podle
Iowa State University zvládne krtek obecný ve vhodné půdě tunelovat rychlostí až 5,5 metru (18 stop) za hodinu. Poškození trávníku přichází prakticky okamžitě po příchodu zvířete na pozemek. Lidé sahají po skořici, podmáslí, vibračních tyčích a ultrazvukových plašičích. Jenže odborné instituce na obou stranách Atlantiku opakují totéž: spolehlivě funguje jediný postup, odchyt do pasti nasazené v aktivní chodbě. Proč skořice, vibrační tyče a pachové triky krtka neodradí
Internet přetéká recepty na domácí směsi, které mají krtka spolehlivě vyhnat. Skořice smíchaná s podmáslím patří k nejsdílenějším. Problém? Pro tuto konkrétní kombinaci se nepodařilo dohledat jediný primární odborný experiment, který by účinnost potvrdil.
University of Maryland jde ještě dál a výslovně uvádí, že pachové i zvukové repelenty a strašicí zařízení nejsou „spolehlivě účinné“. Iowa State doplňuje, že ani otrávené návnady obvykle nezaberou, protože krtek je hmyzožravec a syntetické granule žere jen zřídka.
Důvod selhání pachových metod je prostý. Krtek operuje v proměnlivé podzemní síti, část tunelů využívá opakovaně, jiné opustí po jediném průchodu. Rozptýlený pach na povrchu tak míjí zvíře, které se pohybuje hluboko pod drnem a svou trasu mění podle vlhkosti půdy a výskytu larev.
Jak za 24 hodin odhalit jedinou chodbu, na které záleží
Celý úspěch odchytu stojí na jednom kroku, který většina zahrádkářů přeskočí: testu aktivní chodby. Postup popisují shodně University of Minnesota i University of Maryland:
Vyberte povrchovou chodbu, tedy vyvýšený hřeben v trávníku, nikoliv kuželovitý krtinec. Chodbu sešlápněte nebo stlačte rukou tak, aby se tunel zhroutil. Místo nechte v klidu a vraťte se za 24 hodin. Pokud krtek zeminu znovu nadzvedl, máte aktivní trasu.
Právě tady se láme účinnost celého zásahu. Kdo past nasadí do opuštěného tunelu, čeká marně. Kdo trefí pravidelně využívanou „dálnici“, má reálnou šanci zvíře odchytit.
University of Minnesota označuje odchyt za nejúčinnější metodu a dodává, že s trochou trpělivosti a praxe ho zvládne většina lidí bez profesionální pomoci. Kam přesně past umístit a jak často ji kontrolovat
Iowa State doporučuje vybírat dlouhé rovné úseky chodeb a místa, kudy tunely vstupují na pozemek nebo z něj odcházejí. Zatáčky a krtince jsou pro nastražení nevhodné, protože krtek tam zpomaluje a mění směr, což snižuje pravděpodobnost spuštění mechanismu.
U harpunové pasti, jednoho z nejrozšířenějších typů, platí jednoduchá zásada: nohy pasti musí pevně svírat stlačenou chodbu a spouštěcí ploška má ležet přímo na povrchu nad tunelem. Kontrola minimálně jednou za 24 hodin.
Důležitý detail, který zahrádkáři rádi přehlížejí: po odstranění jednoho krtka se může poměrně rychle nastěhovat další. Uvolněný systém chodeb funguje jako pozvánka pro nového obyvatele, zejména v deštivých měsících pozdního jara a léta, kdy aktivita krtků kulminuje.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Právní rámec v Česku a kde sehnat past
Krtek obecný v Česku nefiguruje v žádné kategorii zvláštní ochrany, což potvrzuje záznam Agentury ochrany přírody a krajiny. Zákon č. 114/1992 Sb. nicméně chrání všechny volně žijící živočichy před zásahy vedoucími k ohrožení druhu či populace a ukládá povinnost předcházet zbytečnému úhynu. Prakticky to znamená: cílený, šetrný odchyt ano, plošná likvidace rozhodně ne.
Pasti na krtky jsou v českých hobby řetězcích běžně dostupné:
HORNBACH – samostatná kategorie „Pasti na krtky“ s několika produkty OBI – konkrétní model BROS Past na krtky se signalizací, s možností rezervace na prodejně UNI HOBBY – plastová past s uvedenou skladovou dostupností
Půjčení pasti se v nabídkách velkých řetězců ani stabilních půjčoven nepodařilo ověřit. Realistická cesta vede přes koupi.
Skrytý přínos krtka, o kterém se nemluví
Než zvíře definitivně odchytíte, stojí za zvážení i druhá strana mince. University of Maryland připomíná, že krtek reguluje půdní škůdce a při pohybu zeminou ji provzdušňuje. Iowa State doplňuje, že požírá larvy chroustů, které samy dokážou zdevastovat rozsáhlé plochy trávníku. Zahrada s jedním krtkem může mít paradoxně zdravější kořenovou zónu než pozemek ošetřený insekticidem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková